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Секретные протоколы Молотова-Риббентропа. – Реальность? – Миф и пропаганда!

17:27. 18 августа 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:
Резкая атака А. Кунгурова на сонм официальных историков.

Из аннотации.

Выступление писателя и блогера Алексея Кунгурова на заседании клуба "КЛИО" 15 августа.
0 мин. – вступительное слово Корнеева Владимира Владимировича
1 мин. 40 сек. – выступление Кунгурова Алексея Анатольевича
28 мин. 16 сек – вопросы-ответы
40 мин. 35 сек. – ответное слово доктора исторических наук Мельтюхова Михаила Ивановича.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4613308.html

Метки: война, войска, Германия, история, кунгуров, миф, пропаганда, советский, ссср, фальсификация, фашизм

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