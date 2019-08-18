Секретные протоколы Молотова-Риббентропа. – Реальность? – Миф и пропаганда!
17:27. 18 августа 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Резкая атака А. Кунгурова на сонм официальных историков.
Из аннотации.
Выступление писателя и блогера Алексея Кунгурова на заседании клуба "КЛИО" 15 августа.
Из аннотации.
Выступление писателя и блогера Алексея Кунгурова на заседании клуба "КЛИО" 15 августа.
0 мин. – вступительное слово Корнеева Владимира Владимировича
1 мин. 40 сек. – выступление Кунгурова Алексея Анатольевича
28 мин. 16 сек – вопросы-ответы
40 мин. 35 сек. – ответное слово доктора исторических наук Мельтюхова Михаила Ивановича.
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