Саньясин и проститутка

Почему евреев преследовали за их религию? Талмуд - есть действительная сущность еврейского вероучения. Sanhedrin 59a: “Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью.” Также как и вы, в своё время мы полагали, что сущность различия между ...
В новогоднюю ночь страну поздравляли представители "профессий" — путаны, педерасты, русские гопники, чистенькие гастарбайтеры и... Медведев, насчитавший России всего 20 лет от родуВ ходе психо-информационной войны против русской цивилизации одним из ...
Русские против россиянцев Продолжаются споры вокруг формирования русской нациии и русского национального государства. На мой взгляд, некоторые моменты требуют уточнения - их нужно проговорить со всей внятностью и недвусмысленностью.Момент первый. В основе...
Пацан! Вывод такой: – не суй свой шнобель не в своё дело!
Основная задача паразитов – это лучших православных изнасиловать, сделать проститутками,
не дать учиться, испортить здоровье.
После своего дела, приступить к беседе с остальной массой, что они грязь и должны починяться умным.