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Саньясин и проститутка

17:28. 18 августа 2019 Просмотров - 161 2 коммент. Опубликовал:

Притча РамаКришны про саньясина, проститутку и осуждение.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d5tntgR-n8c

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4881 4411
    жора шапов 18 августа 2019 в 18:48

    Пацан! Вывод такой: – не суй свой шнобель не в своё дело!

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  • 1185 749
    чужой 18 августа 2019 в 19:08

    Основная задача паразитов – это лучших православных изнасиловать, сделать проститутками,
    не дать учиться, испортить здоровье.
    После своего дела, приступить к беседе с остальной массой, что они грязь и должны починяться умным.

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