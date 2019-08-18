Политик рассказал подробности «нового союза» США и Турции в Сирии

Известный российский политик Николай Стариков рассказал, как обстояли дела в Сирии на минувшей неделе. По его словам, Турция и Америка смогли достигнуть определенного прогресса в переговорах. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Публицист отметил, что Анкара и Вашингтон смогли достигнуть договоренностей о создании буферной «зоны безопасности» на севере Сирии, которая располагается вдоль турецкой границе. Планируется, что турецкие военные должны будут проникнуть на территорию САР, а курдские формирования – отойти вглубь этой территории.

Писатель пояснил, что «зона безопасности» будет раздела так, что турецкие войска и курдские формирования не будут входить в соприкосновение.

По мнению Старикова, такими действиями Вашингтон показывает свое отношение к курдам.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107728