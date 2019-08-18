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«Почувствовать себя в игре»: как организуют протесты в Москве

19:06. 18 августа 2019 Просмотров - 119 3 коммент. Опубликовал:
Источник: RT
Для координации протестных акций в Москве активно использовали социальные сети, мессенджеры, интерактивные карты и даже приложения для знакомств. Накануне митингов и шествий оппозиционные активисты распространяли через закрытые Telegram-каналы методички, подробно объясняющие, как привлечь к участию в акциях своих родственников, друзей и нейтрально настроенных граждан. По мнению социологов, агитация направлена на молодое поколение, организаторы играют на потребности молодёжи повысить самооценку и испытать новые эмоции.

© Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Существенную долю текста занимает психологический разбор: приводится десять вариантов аргументов и контраргументов для людей, которые не хотят идти на незаконную акцию и пытаются спорить на эту тему с агитатором.

Например, на фразу «Не пойду, потому что не хочу революции» агитатор по инструкции должен ответить: «Это как раз митинг против революции. Подумай сам: если не отстоять законные выборы, если не давать людям законных средств влиять на происходящее в стране, вот тогда-то случаются революции. И устраивать её будут гораздо менее миролюбивые люди, чем кандидаты, за которых мы боремся. Не хочешь революции — выходи на митинг. Пока есть возможность решить вопрос мирными митингами, нужно этим воспользоваться. Ведь если эти вопросы не решить сейчас, революция неизбежна».

Кстати, авторы инструкции обходят стороной тот факт, что акция 27 июля 2019 года не была согласована.

Заведующий отделом клинической психологии РАМН, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов, который по просьбе RT изучил приёмы, использованные при составлении методички, отмечает, что они нацелены на создание у человека ощущения собственной важности и исключительности.

«Привет, боец!» — это не абстрактный призыв, а конкретный. Людям всегда приятно, когда к ним обращаются лично. Сама военная лексика — «боец», «особая миссия» — накручивает не просто на митинг. Когда вам говорят «боец», вы начинаете ощущать противостояние, подсознательно противопоставлять «мы» и «они». Причём «они» деперсонализируются, превращаются в Мордор, «чёрную силу», а «мы» — светлые, конечно. За счёт этого повышается самооценка и внутренняя готовность быть «бойцом». Происходит героизация поступка, возникает готовность к каким-то конкретным действиям. Можно предположить, что этот документ составляли профессионалы, хорошо знающие психологию», — рассказал RT Ениколопов.

Мария Филь согласна с тем, что текст, пронизанный мобилизационной риторикой, возможно, разрабатывался специалистами.

«Они пытаются убедить, что от вашего индивидуального поведения что-то зависит: «У тебя всё получится, это твой шанс. Ты эдакий Гаврош, который должен прийти на баррикады и маму свою привести». Для современного человека, который редко чувствует свою значимость или не чувствует её вообще, это очень привлекательная тема. Тема борьбы с неким злом, которое изображается преувеличенно, также довольно притягательна. Все голливудские продукты, все компьютерные игры — это всегда противостояние героя и злодея. И такая пропаганда позволяет молодому человеку почувствовать себя в игре. Только это уже игра не на компьютере, а в жизни. Тут же ещё и «злодеи» настоящие, и можно попасть в какую-то критическую ситуацию. Для молодого тепличного москвича попасть в автозак равносильно приключению. Это нечто такое, что может стать самым ярким испытанием в его жизни, потому что никаких реальных испытаний в его жизни доселе не было», — резюмирует социолог.

Методичка напомнила Сергею Ениколопову заветы американского политтехнолога Джина Шарпа — идеолога применения «мягкой силы».

«Шарпа считают отцом «цветных революций». Он анализировал, как происходят такие массовые мероприятия и как реализуются протестные сценарии. Его книга содержит конкретные технологии ненасильственного свержения действующей власти. Эти методы уже опробованы в Египте, Тунисе, Югославии и Грузии. То, что мы видим в этом документе, — по сути, переработанная под современные реалии версия его концепции», — заключил Ениколопов.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107714

Метки: чит.клуб

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1185 749
    чужой 18 августа 2019 в 19:15

    Когда почувствуют игру, то всем рассказывают, что они в законе.
    Главное почувствовать игру трамбона в лоне независимости.
    Если будет игра на кожанной флейте, то это не катируется.

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  • 708 352
    BlackCat 18 августа 2019 в 19:52

    Все от незнания и глупости людской.

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  • 11057 6539
    Maleos 18 августа 2019 в 20:09

    “На дyрака (дебила, гойского долбойоба) не нужен нож, ему немного подпоёшь, и делай с ним, что хошь” – песенка-методичка для евреев из к/ф “Приключения Буратино”. Всё основано на одном печальном факте: чем выше самомнение дебила, тем меньше у него для этого оснований… ну, или, наоборот: чем меньше у дебила оснований, тем выше его самомнение)))..

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