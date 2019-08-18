Одинокий протестующий
15:32. 18 августа 2019 Просмотров - 177 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На Реддите провели забавный эксперимент, опубликовали две однотипные фотографии, где одинокий протестующий сидит на фоне полиции.
В первом случае это Россия, во втором – США.
Первый пост назвали так:
Русский подросток Ольга Мисик читает конституцию, окружённая вооружёнными русскими ОМОНовцами. Это один из наиболее сильных примеров храбрости против несправедливости и притеснений, который я когда-либо видел. Напоминает мне танкового человека с Тяньаньмень. https://np.reddit.com/r/pics/comments/ckkzp9/russian_teenager_olga_misik_reading_the_russian/
Второй пост назвали так:
Одинокий американский протестующий окружённый вооружёнными американскими ОМОНовцами. Это один из наиболее сильных примеров храбрости против несправедливости и притеснений, который я когда-либо видел. Напоминает мне танкового человека с Тяньаньмень.
https://np.reddit.com/r/pics/comments/ckn9rr/this_lone_us_protester_being_surrounded_by_armed/
Результаты https://www.reddit.com/r/Sino/comments/crnusn/two_nearly_identical_pics_two_nearly_identical/ у одной и той же аудитории весьма поучительны:
У первого поста 67,1 тыс. плюсов.
У второго поста всего 393 плюса.
В первом посте все хвалят храбрую девушку.
Во втором посте доказывают, что полиция просто делает свою работу.
Отсюда мораль – не все одинокие протестующие служающие примером храбрости против несправедливости и притеснений одинаково полезны.
У второго поста всего 393 плюса.
В первом посте все хвалят храбрую девушку.
Во втором посте доказывают, что полиция просто делает свою работу.
Отсюда мораль – не все одинокие протестующие служающие примером храбрости против несправедливости и притеснений одинаково полезны.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5214444.html