Новости Украины и Новороссии 18 августа 2019

Журналистам удалось восстановить всю картину побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера в аэропорту «Борисполь».

Наркобарон совершил побег в аэропорту «Борисполь» сразу после того, как с него сняли наручники и браслет для прохождения через рамку металлодетектора, утверждает издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники. При этом наркобарона сопровождали не сотрудники группы «Альфа» СБУ, что было бы логично в рамках процедуры экстрадиции, а оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Более того, перед прохождением пограничных и таможенных процедур сотрудники Службы выдали Сильверу на руки паспорт гражданина США. Не надели на него наручники и после прохождения рамки, и даже не подумали не пристегнуть экстрадируемого к себе.

По непонятной причине служба безопасности аэропорта решила досмотреть ручную кладь сотрудников СБУ, которые проводили экстрадицию. Во время досмотра спортивных сумок силовики повернулись спиной к Сильверу. И тот, обойдя рамку в обратном направлении, сбежал от СБУшников.

Тот факт, что события развивались именно так, подтверждает и главред украинского пропагандистского издания «Цензор» Бутусов, который тоже ссылается на своих осведомителей в СБУ. По его информации, после побега Амоса Дов Сильвера, в СБУ допрашивают по меньшей мере восемь офицеров, которые имеют отношение к инциденту.

«Непосредственно отвечал за проведение экстрадиции начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Орест Михайлецкий. А общее руководство операцией по задержанию и выдаче Амоса Сильвера осуществлял первый заместитель главного управления „К”, генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк…

Сейчас Михайлецкого трясет внутренняя безопасность со всеми другими причастными — открыто уголовное дело, и он главный претендент на реальный тюремный срок. По крайне мере восемь офицеров СБУ сейчас дают показания и будут привлечены к различным видам ответственности», — отмечает журналист.

По его словам, СБУ изъяла видеозапись камер наблюдения, на которой видно, как в аэропорту после прохождения контроля Сильверу не надевали наручники и сняли электронный браслет, после чего два офицера СБУ «демонстративно пошли примерно в 5–10 метрах впереди, а задержанный преступник, абсолютно свободный, шел за ними сзади, а затем развернулся и вначале пешком, а затем бегом скрылся».

«Не было ничего зрелищного — скучно и банально. Но шок от этого не меньший. Полный пофигизм. Полная профессиональная деградация. Весьма вероятный сговор. Впрочем, покрывать эту ситуацию никто не будет, СБУ собирается детально сообщать о ходе расследования, неприкасаемых в такой ситуации быть не может», — отмечает Бутусов.

Сейчас, как говорят, объявлен всеукраинский розыск сбежавшего.

Напомним, основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass и активист движения за легализацию каннабиса Амос Дов Сильвер, который был задержан в Киеве весной 2019 года и все это время находился под арестом, вышел на свободу в июле.

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