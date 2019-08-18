Новости Украины и Новороссии 18 августа 2019
- 08:34 С 1 сентября в украинских школах вводят новый предмет.
- 05:00 «Шок и полный пофигизм»: вскрылись детали побега израильского наркобарона в аэропорту «Борисполь».
- 02:16 “ЕС” гнет “Слугу Народа”.
- Вчера 23:26 Коррупционный рекордсмен.
- Вчера 22:54 Международный фестиваль народных промыслов открылся в Донецке.
С 1 сентября в украинских школах вводят новый предмет
С 1 сентября украинским школьникам будет предложен курс финансовой грамотности, не уступающий лучшим курсам Европы и США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.
Ученики 9-х и 10-х классов получат новые учебные материалы, которые помогут им освоить финансовую грамотность. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет.
Так, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалютой, электронными деньгами, платежными интернет-инструментами.
В разработке материалов приняли участие специалисты МОН, Проекта USAID «Трансформация финансового сектора», Университета банковского дела и ряд экспертов.
Напомним, Украина заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности среди стран ОЭСР, разделив это место по количеству баллов с соседней Польшей (11,6 баллов). По результатам исследования, самый низкий балл по финансовой грамотности у украинцев в возрастной группе от 18 до 24 лет, самый высокий — в группе от 25 до 34 лет.
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«Шок и полный пофигизм»: вскрылись детали побега израильского наркобарона в аэропорту «Борисполь»
Журналистам удалось восстановить всю картину побега израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера в аэропорту «Борисполь».
Наркобарон совершил побег в аэропорту «Борисполь» сразу после того, как с него сняли наручники и браслет для прохождения через рамку металлодетектора, утверждает издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники. При этом наркобарона сопровождали не сотрудники группы «Альфа» СБУ, что было бы логично в рамках процедуры экстрадиции, а оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Более того, перед прохождением пограничных и таможенных процедур сотрудники Службы выдали Сильверу на руки паспорт гражданина США. Не надели на него наручники и после прохождения рамки, и даже не подумали не пристегнуть экстрадируемого к себе.
По непонятной причине служба безопасности аэропорта решила досмотреть ручную кладь сотрудников СБУ, которые проводили экстрадицию. Во время досмотра спортивных сумок силовики повернулись спиной к Сильверу. И тот, обойдя рамку в обратном направлении, сбежал от СБУшников.
Тот факт, что события развивались именно так, подтверждает и главред украинского пропагандистского издания «Цензор» Бутусов, который тоже ссылается на своих осведомителей в СБУ. По его информации, после побега Амоса Дов Сильвера, в СБУ допрашивают по меньшей мере восемь офицеров, которые имеют отношение к инциденту.
«Непосредственно отвечал за проведение экстрадиции начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Орест Михайлецкий. А общее руководство операцией по задержанию и выдаче Амоса Сильвера осуществлял первый заместитель главного управления „К”, генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк…
Сейчас Михайлецкого трясет внутренняя безопасность со всеми другими причастными — открыто уголовное дело, и он главный претендент на реальный тюремный срок. По крайне мере восемь офицеров СБУ сейчас дают показания и будут привлечены к различным видам ответственности», — отмечает журналист.
По его словам, СБУ изъяла видеозапись камер наблюдения, на которой видно, как в аэропорту после прохождения контроля Сильверу не надевали наручники и сняли электронный браслет, после чего два офицера СБУ «демонстративно пошли примерно в 5–10 метрах впереди, а задержанный преступник, абсолютно свободный, шел за ними сзади, а затем развернулся и вначале пешком, а затем бегом скрылся».
«Не было ничего зрелищного — скучно и банально. Но шок от этого не меньший. Полный пофигизм. Полная профессиональная деградация. Весьма вероятный сговор. Впрочем, покрывать эту ситуацию никто не будет, СБУ собирается детально сообщать о ходе расследования, неприкасаемых в такой ситуации быть не может», — отмечает Бутусов.
Сейчас, как говорят, объявлен всеукраинский розыск сбежавшего.
Напомним, основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass и активист движения за легализацию каннабиса Амос Дов Сильвер, который был задержан в Киеве весной 2019 года и все это время находился под арестом, вышел на свободу в июле.
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“ЕС” гнет “Слугу Народа”
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Коррупционный рекордсмен
По части вывода денег за рубеж Порошенко в 4 раза опередил Януковича.
Коррупционные рекорды «шоколадного короля»
Когда Янукович бежал с Украины, его обвиняли в том, что он вывез с собой $2 млрд. наличными.
На место «злочинной панды» пришли герои «революции гидности» во главе с Порошенко, которые провозглашали для доверчивой публики борьбу с олигархией, воровством и коррупцией.
После победы Зеленского «внезапно» стало «широко известно» то, что новый режим Порошенко по части воровства и коррупции добился таких высот, на фоне которых Янукович и компания выглядят просто эталоном человеческих добродетелей. Все равно что сравнивать любителей с профессионалами.
После целого вороха объявлений об открытии уголовных дел против Порошенко, а также начавшегося преследования некоторых функционеров его режима (особенно ярко смотрится дело Грымчака, а также предшествующее «дело Свинарчуков») огоньку поддал американский миллиардер Сэм Кислин, раскрывший масштабы воровства со стороны лично Порошенко.
Кислину был закрыт въезд на Украину, так как он еще при Порошенко обвинял последнего в финансовых махинациях и рейдерских захватах. Но Кислин не отчаивался и в 2016 году вытащил счастливый билет – Трамп внезапно выиграл выборы в США, а Кислин работал с Руди Джулиани, бывшим мэром Нью-Йорка и адвокатом Трампа. Так появилась возможность отомстить. Джулиани уже приезжал на Украину, где прямо говорил о том, что на Украине (в том числе, и в окружении Зеленского) есть враги президента США. Под этими врагами Джулиани подразумевал лиц, связанных с демократической партией США и бывшим вице-президентом Байденом.
Теперь же Байден идет на выборы, где, скорее всего, будет главным оппонентом Трампа в 2020 году в борьбе за Овальный кабинет. Ввиду этого, делишки Байдена на Украине будут одной из центральных тем предвыборной кампании в США, а лица, связанные с Байденом, будут очень внимательно изучаться, чтобы с помощью обвинений в коррупции, воровстве, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением бросить тень на самого Байдена. Поэтому в интересах администрации Трампа добиться обвинений против украинских чиновников времен Порошенко, в том числе и самого Порошенко. Поэтому близкий к Джулиани Кислин, фактически озвучивает прямые обвинения в масштабном воровстве со стороны Порошенко.
"Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через гос компанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 млн долларов".
"Рассчитываю, и я их верну. И не только я, но и другие инвесторы, которых кинули в Украине. Из 8 миллиардов, которые Порошенко украл, реально вернуть – приблизительно 5 миллиардов. И возвращать будет по решению судов государство Украина – из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик. Поэтому я и обвинил Порошенко в геноциде украинского народа. Но, надеюсь, что и Порошенко ответит за все, имуществом и деньгами".
То есть, даже в идеальном случае, если всеми возможными средствами заставить Порошенко вернуть награбленное, убыток составит минимум $3 млрд. На фоне тех двух миллиардов долларов наличности, в вывозе которых обвиняли Януковича.
Не правда ли, чудесный результат Евромайдана? Человек, которого привели к власти, чтобы покончить с воровством и коррупцией, вывез в 4 раза больше денег из Украины, нежели предшествующая «злочинна влада».
А ведь сколько нам рассказывали, что «мудрый украинский народ не ошибается», что «эти не понравятся, мы приведем новых, которые лучше и не будут воровать». А получается наоборот, после каждой «революции гидности» приходили те, кто воровал и грабил еще сильнее, интенсивнее, демократичнее.
А затем начинаются открытия – «Ах, он тоже оказывается олигарх и разворовывал Украину так, как никому не удавалось до этого». Такой вот подарок от Евромайдана и спонсоров госпереворота «мудрому украинскому народу», которому так любят льстить перед выборами.
Сейчас новым мессией объявлен Зеленский, при котором, как нас уверяют, воровать и вывозить награбленное точно не будут. Хотя если внимательно посмотреть на лиц из его окружения и в особенности на честное лицо Игоря Коломойского, то становится понятно, что и в данном случае «мудрый украинский народ» ждут счастливые открытия по части «Я думал он такой, а он вон какой оказался…»
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/vorovstvo-v-geometricheskoy-progressii/ – цинк
Также сегодня стало известно, что НАБУ возбудило уголовное дело https://asd.news/news/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-glavy-sbu/ против бывшего главы СБУ Грицака. Еще одного героя борьбы с "российской агрессией".
Грицака подозревают в незаконных арестах заведомо невиновных граждан. Вот это всем открытие открытие. Материалы про марипуольскую тюрьму на минутку выходили еще в 2015 году.
Шел 2019-й год – внезапно выяснились, что СБУ хватала случайных людей под видом борьбы с "сепаратизмом".
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Международный фестиваль народных промыслов открылся в Донецке
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