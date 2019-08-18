Китай против России, Гонконг-Париж-Москва и посадка А321 в Жуковском

В свежем выпуске видеоблога обсуждали последние новости и актуальные события — захватит ли Китай Россию, в чём разница между протестными акциями в Гонконге, Париже и Москве, а также поговорили про аварийную посадку Airbus A321 на кукурузное поле в подмосковном Жуковском.

Хронометраж:

00:02 — о противоречивых заявлениях Трампа и Болтона по поводу гиперзвукового оружия

07:58 — о приказе Минобрнауки на ограничение общения отечественных учёных с западными коллегами

13:26 — о разнице митингов и массовых беспорядков в Москве, Париже и Гонконге

29:54 — Китай захватывает Россию… или нет?

37:38 — об аварийной посадке А321 в Подмосковье

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107724