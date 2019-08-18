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Китай против России, Гонконг-Париж-Москва и посадка А321 в Жуковском

08:57. 18 августа 2019 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал:

В свежем выпуске видеоблога обсуждали последние новости и актуальные события — захватит ли Китай Россию, в чём разница между протестными акциями в Гонконге, Париже и Москве, а также поговорили про аварийную посадку Airbus A321 на кукурузное поле в подмосковном Жуковском.

Хронометраж:
00:02 — о противоречивых заявлениях Трампа и Болтона по поводу гиперзвукового оружия
07:58 — о приказе Минобрнауки на ограничение общения отечественных учёных с западными коллегами
13:26 — о разнице митингов и массовых беспорядков в Москве, Париже и Гонконге
29:54 — Китай захватывает Россию… или нет?
37:38 — об аварийной посадке А321 в Подмосковье

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107724

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 694 342
    BlackCat 18 августа 2019 в 10:25

    Ну вот и раскрывается истинный оппозиционер Стариков.
    Мой вывод о сотрудничестве России и Китая сводится к понятию “континентальная безопасность”, что представляет собой защиту друг друга от попыток нападения и овладения территорией, которую в последующем можно использовать как плацдарм для поглощения “остатков”.
    Иными словами – потеря даже части России – это в последующем потенциал поражения Китая, потеря Китая – это в последующем потенциал поражения России. В обоих случаях, зацепившись на сухопутную территорию можно создать плацдарм для последующей наземной операции.
    И, как я думаю, Россия и Китай отлично осознают это. Не говоря уже про иные аспекты вне милитаристской темы. Те же экономические вопросы. У России много ресурсов, у Китая отличная производственная база, перенявшее лучшее у запада.

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