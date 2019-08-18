Ихнему раскаянию не могу поверить
20:59. 18 августа 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Негодующие письма советских граждан руководству страны с требованиями разъяснить, почему отменили смертные приговоры фигурантам дела "Промпартии".
Протестное письмо учителя П. А. Корниенко (Молдавия). 10 декабря 1930 г.
[Не ранее 10 декабря 1930 г.]
Ув. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
10.XII.30 г. в нашей местной газете «За социалистичну перебудову» Балтского района Молдавской республики я прочел приговор пролетарского суда в деле контр-революционной организации «Промпартия» и этим приговором был удовлетворен – хотя на меня – то я растрелял бы всех до одного. Но там же я прочел постановление ЦИК СССР за Вашей подписью и подписью тов. Енукидзе на ходатайство засужденых о помиловании их, – постановили: «Растрел заменить десятью годами заключения и лишением их прав на 5 лет после срока заключения».
Я лично этим постановлением не удовлетворен потому что верить на то, что они «раскаялись», убедились в безполезности борьбы против пролетариата и обещают «свои пятна» стереть упорной работой, это все ложь, они перестанут, другие начнут.
В конце концов – это же классовая борьба? И почему мы к классу, который гибнет, который чувствует близок свой смертельный конец и делает ожесточенный отпор нашему Пролетарскому Государству, нашему Социалистическому строительству – отнеслись так примиренчески? Почему не исполняем требований миллионов пролетариев СССР и всего мира – уничтожить их?
Я может быть глубоко ошибаюсь и наверное недопонимаю, но по моему это как уступки перед классовым врагом, который систематически делает вредительство и будет делать в отношении нашего движения вперед, спикулирует нашими трудностями в отношении недостачи «спецов» в отношении кадров.
Ихнему раскаиванию не могу поверить потому, что это же люди с образованием, они до этих простых истин пришли и раньше и факт, что они это знали – что их «вылазки» ни до чего ни доведут. Но здесь заговорил инстинкт классового врага, заговорила капиталистическая идеология, капиталистическая мысль. И это аксиома, что свои уступки остатков капитализма перед социализмом, перед «развернутым наступлением по всему фронту» мирным путем не здадут никогда, а будут и в дальнейшем делать нам сопротивление.
Для быстрейшего движения вперед нам необходимо убрать з пути нашего строительства все остатки капитализма, которые стремятся поднять свою голову и преградить нам движение к социализму. Они думают, что мы через их «культурную» голову побоимся шагнуть, «пожалеем» их. Нет, мы пойдем через их головы, раздавим в шею.
Михаил Иванович!
Я Вам изложил свою может-быть неверную мысль, потому что недопонимаю некоторых моментов, а посему прошу дать мне разъяснение.
С ком. приветом Корниенко
Р. S. Простите мне, что я так плохо владею русским языком, потому что я сам украинец.
Я работаю учителем II концентра (обществовед). Комсомолец, № бил.300730
Адрес мой
АМССР п/о Белино
Ст. Балта
7-ми летка
Учитель Корниенко Поликарп Андреевич
Там же, Л. 122-125. Рукописный подлинник, автограф
ГА РФ. Ф. P—3316. Oп. 23. Д. 1036. Л. 122-125.
http://istmat.info/node/61678 – цинк
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9 декабря 1930 г.
МОСКВА Кремль
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
КОМИТЕТУ С.С.С.Р.
Заслушав сообщение о приговоре Верхсуда С.С.С.Р. над членами «Ц.К. Пром. Партии», общее собрание членов ИТС Кинешемской Объединенной М[ануфакту]ры им. ДЕМЬЯНА БЕДНОГО с удовлетворением отмечает правильность решения Суда Специального Присутствия.
Вместе с тем мы требуем от Правительства пересмотра решения в отношении вредителей текстильной промышленности КУПРИЯНОВА, СИТНИНА и ОЧКИНА и применения к ним высшей меры социальной защиты — расстрела, ибо шпионы и агенты мирового империализма нам не нужны, несмотря на полное их раскаяние.
Мы требуем от ВЦИКа немедленно привлечь к суду ОСАДЧЕГО и ШЕЙНА. так подло влезших в доверие пролетариата и воздать им по заслугам.
Наш ответ интервентам будет подписка на заем «Пятилетка в четыре года» на 11/2 месячный оклад с досрочным выкупом в 5 месяцев и взнос в фонд постройки эскадрильи «Наш ответ интервентам» по 5 рублей. Все внимание и силы отдадим производству. Мы выполним Пятилетку в 4 года. Лучших членов И.Т.С. мы передадим в ряды ВКП(б). Привет стражу завоеваний Октября О.Г.П.У.
Председатель И.Т.С. Мужжавлев
Секретарь Радугин
9/ХII-30 г.
Там же. Л. 110. Машинописный подлинник, подписи — автографы. Подчеркивания в тексте лица, читавшего документ.
ГА РФ. Ф. P—3316. Oп. 23. Д. 1036. Л. 110 об.
http://istmat.info/node/61676 – цинк
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На процессе "Промпартии" в Москве. В центр Крыленко. Рядом с ним стоит Вышинский.
Протестное письмо служащего А. М. Азовского (Казахстан). 10 декабря 1930 г.
Письмо Председателю ВЦИК
Тов. Калинину
Товарищ Калинин почему же так вот на пример открыли большой контрреволюционный заговор или вернее промышленную партию которая много принесла вреда всему государству и как рабочим так же и крестьянам.
Несмотря по процессу данных вридителей приговор был Верховным Судом вынесен правильный[,] потому что их нужно было растрелять[,] но почему то Центральный Исполнительный Комитет растрел отменил что возмущаит рабочих и крестьян и я например работал в деревни председателем с/совета[,] то если председатель с/совета зделал какое[-]либо приступление[,] то его присуждают к 3 или четырем годам [;] но крестьянин видь темный он делает приступление по своей темноте[,] но ничиго призираемого в етом зло умысле[,] что ему там припояют[,] что он после етого года три не опомниться.
Но данные подсудимые имеют большое или вы[с]шее образование],] которые думали и не далеком будущим зделать в советской свободной стране конец и хотели нас похоронить[,] вечно хотели устроить смерть рабочим и крестьянам, они все это делали сознательно еще в добавок визде повсюду по всему Советскому Союзу. Рабочие и крестьяне требовали суровой расправы или вернее выразится растрела. Вирховный Суд требование пролетарских масс выполнил но Центральный Исполнительный Комитет отклонил; потом еще не понятно в том, что суд присуждает что этот приговор обжалованию не подлежит но почему[-]то изменение поступило. [Т]ов. Калинин просим вашего обеснения.
Мой адрес Казакстан Нижний Уральск
Вокзал Почта
Азовский Александр Михайлович 10/ХII 30 г.
Там же. Л. 145-145 об. Рукописный подлинник, автограф А. М. Азовского.
ГА РФ. Ф. P—3316. Oп. 23. Д. 1036. Л. 145-145 об.
http://istmat.info/node/61677 – цинк
Подсудимые на процессе "Промпартии"
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Протестное письмо рабочего П. Бондарева (Ленинград). 9 декабря 1930 г.
9 декабря 1930 г.
Ленинград, 9/XII-30 г.
Михаил Иванович, искренне прошу уделить свое внимание этому письму. За процессом «Промпартии» я следил не меньше других и даже тебя. Все что писала наша ленинградская печать, просматривалось мною, каждое показание подсудимых «Промпартии» взвешивал я и учитывал их раскаяние перед пролетарским судом, учитывали эти раскаяния и лучшие рабочие ленинградских заводов и фабрик и учитывали миллионы трудящихся всех стран.
В день открытия суда мы бодро шагали на площадь Урицкого, мы несли плакаты, на которых под лучами прожекторов сияли надписи «Требуем расстрела контрреволюционным вождям Промпартии», «Смерть врагам Социалистической стройки» и проч. Мы шли бодро, крепкими шагами измеряли свой путь и как будто чувствовали, что мы идем в бой с буржуазией. Это шли не единицы и не сотни, а тысячи, десятки тысяч, миллионы. Даже в день объявления приговора мы, работающие в ночную смену, ночью услышали, что Рамзину — расстрел, др. то же, Очкину — 10 лет, Ситнину 10 лет и т. д., и мы сразу уже здесь под голос руппора радио невольно захлопали, в нас загорелась кровь, — мы этого ждали, мы это в результате приветствовали, не только фармально, а в наших напряженных жилах.
В самом деле, надо ли жалеть тех кто сводил на нет рабочую инициативу, кто строил вредительские планы в промышленности, кто тащит последние соки от каждого рабочего, на благополучие французского и других капиталов. Разве можно дать другой приговор этим Рамзиным, разве дорого их раскаяние, да, оно нам было нужно, но оно не должно отменять расстрела.
Если Верховный Суд вынес этим ученым людям свое наказание, так это уже не месть, а «награда» за их заслуги. Зачем же ты Михаил Иванович явился в этом деле таким мягкотелым, вынося постановление ЦИКа от 8/ХII с/г по делу «Промпартии»? Кто тебя просил давать смягчения, скажи хотя бы в печати. Разве ты не читал и не знал, что говорили миллионы таких, каким был раньше ты, у вас всегда есть оговорка, что мол, это связано с политическими и прочими моментами. Так знайте, что мы перед такими делами не трусим, мы хоть сейчас готовы взять винтовку в руки, чтобы пойти за Октябрь. Передайте эти уверения и Сталину от меня беспартийного рабочего, но с вашим постановлением я не согласен, не согласны и многие, даже все, никто с этим не мирится.
С приветом Павел Бондарев, рабочий, Ленинград
ГА РФ. Ф. P—3316. Oп. 23. Д. 1036. Л. 97-97 об. Рукописный подлинник, автограф П. Бондарева. Подчеркивания в тексте авторские.
http://istmat.info/node/61675 – цинк
А теперь о том, как это доводилось до властей по линии соответствующих органов.
III. НАСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ.
После опубликованного постановления ЦИКа почти на всех 11-ти предприятиях н[ашего] союза чувствовалось среди рабочих общее недовольство смягчением приговора Суда, но это настроение после разъяснения на митингах у большинства рабочих изменилось, однако у меньшинства оно еще оставалось и после митингов. Это выразилось в следующем: 6 человек воздержалось от голосования резолюции на Красносельской ф-ке, там же — 2 человека, подписавшиеся дополнительно на заем в ответ на вредительство, после опубликования постановления ЦИКа, приходили в Завком и говорили: «вычеркни меня из списка, вредителей помиловали, зачем тогда мы ходили на демонстрации, проводили митинги и т. д.» (Красносельская ф-ка).
Во время митингов раздавались реплики: «почему не расстреляли». Хотя никто не голосовал против резолюции, но было заметно, что часть рабочих была малоактивна в голосовании резолюции. Отдельные рабочие во время беседы с ними 10/XII высказывались против постановления ЦИКа, так как «не будут бояться продолжать свою работу не выявленные еще вредители и даже осужденные будут нам вредить».
Старые рабочие, наоборот, считали, что своим постановлением ЦИК доказал, что «мы достаточно сильны, чтобы не бояться их». Рабочие выражали опасения, что осужденные недостаточно будут крепко сидеть (6-я пуговичная). После проведенной беседы в вечерней смене 2 рабочих говорили: «сдрейфили, побоялись расстрелять».
На собрании профактива после разъяснения сделанного Секретарем ячейки, настроение среди присутствующих изменилось к лучшему (7-я Гребенная ф-ка). На Мебельно-отделочной фабрике настроение рабочих значительно поднялось после выступления на митинге рабочего эмигранта, хорошо объяснившего аудитории постановление ЦИКа.
ИНФОРМАТОР ОРГ[АНИЗАЦИОННО-]ИНСТР[УКТОРСКОГО] СЕКТ[ОРА] ЦК ЛЕСДРЕВРАБОЧИХ (Леви)
http://istmat.info/node/61672 – цинк (полностью документ о настроениях по ссылке)
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Секретно
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА № 168
ИНФОРМ-СТАТИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ВУКа ВСРМ
20.XII—1930 г.
Процесс «Промпартии» и настроения рабочих
Приговор Верховного суда СССР по делу раскрытой контрреволюционной организации «промпартии» и постановление ЦИК СССР о замене обвиняемым высшей меры наказания расстрел — десятью годами лишения свободы, вызвало широкое обсуждение на общих собраниях и митингах рабочих масс большинства заводов. Решение суда и постановление ЦИК СССР о вредителях из «промпартии» рабочие единодушно одобряют.
Рабочие металлозавода им. Калинина — Одесса заявляют: «пусть знает мировая буржуазия, социал-демократы и оппортунисты всех мастей, что на всякую вылазку классовых врагов пролетариат СССР еще теснее сплотит свои ряды вокруг ленинской ВКП(б) за генеральную линию партии».
Рабочие зав. им. Марти — Одесса в ответ на вредительство дополнительно подписались на заем на 20.000 рублей.
Однако наряду с этим, на некоторых заводах имеют место случаи нездорового настроения рабочих. Так, на зав. [им.] Артема — Луганск, где собрания по цехам в момент процесса и после вынесения приговора проходили с большим подъемом, некоторые рабочие в своих выступлениях высказывались против постановления Центр[ального] Исполн[ительного] Комитета, заявляя, что возможно и в ЦИК есть вредительство.
Вот выступления отдельных рабочих этого завода:
МАКАРОВ. Л[и]тейн[ый] ц[ех] у[чащийс]я. ФЗУ. Если бы промпартия провела свое дело в жизнь, то она бы нас не помиловала, а мы их милуем.
ТРИШКИН. Где денется решение и резолюция рабочих о расстреле вредителей.
БАБЧЕНКО. Вы расстреляли 48 человек, там возможно есть рабочие, а вы их расстреляли. Этих вы стрелять не можете, они немало попили нашей крови.
ПРИНТОВ. Считаю решение Президиума Центрального Исполнительного Комитета неверное и выхожу с членов партии.
СИЛЕЛОВ. Вы собирали, говорили, что на вылазки контрреволюции вступайте в партию, а теперь, что вы будете говорить, за воскресение и здоровье (говорит с насмешкой и иронией) Рамзина. Мы как погибали и прели потом, так и будем преть, а они как получали хорошее жалованье и носили пузы, так и будут носить.
ЕГОРОВ. Выхожу из партии, они вредили нам и будут вредить.
ЧЕРНЯВСКИЙ и ГОЛЫШЕВ. Весь союз рабочего класса постановил расстрелять, а правительство отменяет и выносит на рабочее собрание, делает, что хочет — пусть тогда рабочих не спрашивают и делают, как хотят.
ВЕЛИЧКО. Они уничтожают миллионы масс и наше строительство, а мы боимся их 5 расстрелять.
ТИМОХИН. В газете «За Индустриализацию» есть карикатура, где изображен капиталист и вокруг него человеческие черепа. Величко берет газету и говорит «вот, что нам готовили вредители, они хотели утопить в море крови весь рабочий класс Советского Союза, а вы их расстрелять не можете. Ну как тут не обидно будет, пойду с горя напьюсь водки сегодня».
ШУВАРЬ. Рабочий Ж. Эмальц[ех]. «Кто это отменил[,] расстрел вредителям, нужно всех этих расстрелять, ибо они только дают повод вредительству. Возьмем к примеру Луганск, здесь вредителей хоть отбавляй, их работа вот в чем состоит: денег не дают, угля нет, жрать нечего, рабочие ходят раздетые, голодные, а наши организации никаких мер к этому не принимают. Вот в Сталино работают организации, так там у рабочего и уголь есть и мясо дают 5 раз в неделю и деньги вовремя дают, а у нас как видно и организации вредителями стали[»].
КАЛАШНИКОВА. Работница Ж. Эмаль[цех]. Пропала советская власть, помиловали вредителей, наверное заграницы испугались.
РИТИНСКИЙ. Член партии (говорит среди партийцев) «какой дурак их помиловал, я бы их всех перестрелял, никогда не соглашусь с ними о помиловании».
ПАУР. Раб[очий] ремонтного] цеха. Я считаю неправильным решение Центрального исполн. К-та на данных вредителей, у меня есть сомнение, что может быть в ЦИК есть вредители, я считаю, что решение Верховного суда правильно.
ВИНОКУРОВ. Раб[очий] ремонт[ного] ц[еха]. Ряд вреда наделали, а вы их милуете и отступили, когда они и морально, и физически утомили рабочий класс, когда рабочий выступит и скажет политически что-либо неверно, то вы его осуждаете, а именно: Кошелец и Филимонов, а когда вредители сделали так, вы их не осуждаете, как требует рабочий класс. Мое предложение расстрелять и если грянут европейские страны на Советский Союз, то мы пойдем защищать свой октябрь.
МИТРОФАНОВ. Замазываете глаза рабочему классу.
ЕРШОВ. Создали рабочий дух на митинге, а на следующий день пришли говорить, что мы их не расстреляем, как же вам тогда верить, постановляете одно, а делаете другое.
Не менее характерно выступление рабочего штамповального цеха Иванова (старший браковщик — по своей основной работе кассир), который при проработке вопроса о деятельности промпартии после собрания говорит: «сами наделали, а теперь обвиняют людей в контрреволюции». На одном из открытых партсобраний в момент выборов бригад по проверке работы партячейки, на вопрос одного из рабочих «куда это выбирают», Иванов ответил: «на бойню». Или следующий момент разговора Иванова с рабочим Датченко:
Иванов говорит: «Рамзин в своих показаниях говорит: я был против советской власти, потому что она не защищает рабочий класс», или другое — «подождите мы вам дадим».
Следует отметить, что отец Иванова был крупный скотопромышленник.
Вопрос об Иванове был поставлен на рабочем собрании, где было осуждено его выступление и вынесено решение об исключении Иванова из членов союза и снятия с работы.
В основном же по всем цехам вынесены резолюции, одобряющие постановление правительства.
На заводе «Красная Звезда» рабочий Короза (бывш. служащий жел. дор.), собравший возле себя группу рабочих, говорит: «чего нам бояться интервенции. Придут, нас не тронут. Будут бить только коммунистов. А мы и так голые и босые. Нам интервенция не страшна». Рассматривая такое выступление, как измену рабочему классу, цехсобрание постановило снять с работы гр. Короза.
Зав. Информстатсектором (Не ТИМЕНКО)
Информатор (Чемерис).
ГА РФ. Ф. P-5451. Oп. 14. Д. 761. Л. 35-37. Машинописная копия того времени. На Л. 35 вверху справа напечатано «Копия», ниже «Секретно». Здесь же штамп Секретной части ЦК ВСРМ. Вверху слева написано от руки «ВЦСПС», ниже исходящий № 603с и дата «31/ХII-30 г.». Вверху по центру штамп Секретной части ВЦСПС с вписанными от руки номером и датой поступления документа «1/1-30 г.».
http://istmat.info/node/61673 – цинк
Прекрасные документы, особенно в вопросе широкого понимания населением раскручивания маховика массовых репрессий через 7 лет после процесса "Промпартии". Ведь "расстреливать врагов народа уже не боялись".
Правда там выявились другие сложности, когда расстреливали порой и вовсе случайных людей, но это была уже совсем иная история.
А теперь представьте человека, который еще в 30-м году считает, что в ЦИК засели вредители и милуют врагов Советской Власти, а потом в середине 30х в Москве начинаются процессы против членов ЦИК…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5214822.html