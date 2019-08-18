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Элита начала делить сверхдоходы Фонда Национального Благосостояния.

21:33. 18 августа 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

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Спор вокруг избытка денег, поступающих в Фонд Национального Благосостояния (ФНБ) России, возник между различными финансовыми структурами правительства РФ и крупными игроками российского рынка, сообщает 17 августа журнал Инвест-Форсайт.

Отмечается, что спор возник в результате того, что в июле 2019 года объем ФНБ превысил отметку в 7,2% ВВП страны. Согласно правилам, сумма, превышающая барьер в 7% ВВП, должна идти на проекты развития страны.

С предложениями о том, как потратить излишки фонда, выступили Центробанк, Газпром, Минфин, Росгеология, Внешэкономбанк и вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Сообщается, что, по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, необходимо быть осторожными при расходовании данных средств, чтобы не допустить роста инфляции в стране. В связи с этим она предлагает увеличить порог превышения суммы в ФНБ.

Газпром предлагает вложиться в создание инфраструктуры для строительства завода по сжижению природного газа, Росгеология считает необходимым потратить деньги на новую разведку залежей нефти и газа, Внешэкономбанк предлагает облагородить города и вложить средства в обустройство и модернизацию транспортной инфраструктуры 100 городов России.

Виталий Мутко заявил, что в данную сферу уже вкладывается достаточно много денег и отметил, что «нужны инвестиции в строительную индустрию, в подготовку комплексного освоения территории. Сегодня всего 35 миллиардов рублей мы тратим на инженерную подготовку территорий».

Минфин, в свою очередь, предлагает отдать эти деньги в кредит другим странам, под обязательство покупки продукции российской военной или атомной промышленности.

Напомним, что ФНБ был сформирован для финансирования пенсионной системы РФ в 2008 году. Основным источником его пополнения являются сверхдоходы от экспорта нефти. Так, в 2018 году, деньги от продажи нефти по цене выше 40$ за баррель уходили в ФНБ. При этом в июне 2019 года цена за баррель нефти держалась на отметке выше 66$.

Стоит отметить, что несмотря на наличие сверхдоходов от нефти, правительство РФ провело в ноябре 2018 года пенсионную реформу, повышающую возраст выхода на пенсию для граждан. Это вызвало резкую реакцию в обществе и обрушение рейтингов власти

"Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации." - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/mission/

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpsrossaprimavera.runews63b418f5&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com

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