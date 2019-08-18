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Давайте поговорим… Цель Народного Славянского радио

17:25. 18 августа 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Для чего создано Народное Славянское радио.

Алексей Орлов и Власта

В передаче мы разобрали вопросы:

- Для чего человек приходит на радио?
- Какие люди нужны радио?
- Что нас объединяет на радио ?
- Чем можно заниматься на радио?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
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Сделаем вместе Мир лучше!
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Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rgwlR6iFZNQ

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