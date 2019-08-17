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«За честные выборы»: митинг в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13:03. 17 августа 2019 Просмотров - 120 2 коммент. Опубликовал:
«За честные выборы»: митинг в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

Около 12:00 на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму.

Акция называется «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!», её организатор — Коммунистическая партия РФ.

Митинг проводится при участии ЦК КПРФ, а также Московского городского и областного комитета партии. Также в числе организаторов акции — Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинский коммунистический союз молодёжи РФ, ВСД «Русский лад», другие левые и народно-патриотические общественные организации.

Напомним, неделю назад, 17 августа, на проспекте Сахарова состоялся согласованная акция протеста оппозиции. Собравшиеся (по официальным данным полиции и московских властей — около 20 тыс.) требовали зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы оппозиционных кандидатов, часть подписей которых были признаны недействительными.

После окончания согласованной акции некоторые особо рьяные её участники попытались протестным маршем пройти в центральную часть российской столицы.

В районе станции метро «Китай-город» за участие в несанкционированном шествии были задержаны 136 человек.

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«За честные выборы»: митинг в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна
«За честные выборы»: митинг в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна
«За честные выборы»: митинг в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна
«За честные выборы»: митинг в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна
«За честные выборы»: митинг в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1566035543

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8074 2388
    krikunoleg 17 августа 2019 в 13:38

    Честно говоря, надоели уже…;))

    От той же КПРФ люди прошли, от оппозиции “друзья” Навального прошли – да, не все.
    Те кто честно собрал без подтасовок те прошли, а лжецам дали отпор – это не честно?

    “Лжецы во власть!” – новый лозунг оппозиции?
    Не хватит ли лжецов?
    ——————

    И еще “радуют” ратующие за смену власти.
    Ребята, а кого прочите взамен?
    ФИО озвучьте, пожа-а-а-алуйста…;))

    Ответить
    2
  • 686 334
    BlackCat 17 августа 2019 в 13:58

    Эти уйдут, другой не придет. Он уже просчитан, и использовать контраст не сможет.

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