«За честные выборы»: митинг в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Около 12:00 на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму.

Акция называется «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!», её организатор — Коммунистическая партия РФ.

Митинг проводится при участии ЦК КПРФ, а также Московского городского и областного комитета партии. Также в числе организаторов акции — Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинский коммунистический союз молодёжи РФ, ВСД «Русский лад», другие левые и народно-патриотические общественные организации.

Напомним, неделю назад, 17 августа, на проспекте Сахарова состоялся согласованная акция протеста оппозиции. Собравшиеся (по официальным данным полиции и московских властей — около 20 тыс.) требовали зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы оппозиционных кандидатов, часть подписей которых были признаны недействительными.

После окончания согласованной акции некоторые особо рьяные её участники попытались протестным маршем пройти в центральную часть российской столицы.

В районе станции метро «Китай-город» за участие в несанкционированном шествии были задержаны 136 человек.

Читайте также: Любовница олигарха: как одна блондинка может разорить Порошенко и Свинарчука (ВИДЕО)