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В Шахтерске возложили цветы к памятнику освободителям юга Сахалина от японских милитаристов

19:00. 17 августа 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Сахалин.ИНФО

В Шахтерске в годовщину высадки советского десанта возложили цветы к обновленному памятному знаку. На площадке, с которой открывается вид на морское побережье, собрались ветераны войны и труда, молодежь, представители муниципалитета, общественных организаций.

74 года назад, 16 августа 1945 года в порту Торо, который впоследствии стал называться Шахтерск, высадился первый советский десант под командованием подполковника Карама Тавхутдинова. Это событие ознаменовало освобождение Углегорского района. В 1985 году был воздвигнут памятный знак. Рядом с ним 16 августа традиционно проводились патриотические мероприятия. Однако в дальнейшем памятный знак оказался на территории порта, закрытой для посторонних.

Поэтому было принято решение — перенести обелиск на новое место. Теперь он находится поблизости от памятного знака, который установили в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы.

— Теперь памятник десантникам стал выглядеть гораздо лучше, — рассказала председатель районного совета ветеранов войны и труда Надежда Скоробогатова. — У него появился мраморный постамент, обновлена плита с надписью. И что очень важно, сюда могут прийти все желающие, чтобы отдать долг памяти советским воинам-освободителям.

Как сообщил глава Углегорского района Сергей Дорощук, в дальнейшем территорию планируется облагородить и создать единый мемориальный комплекс, где жители района могли бы отмечать памятные даты Второй мировой войны.

После возложения цветов участники церемонии на катере вышли в акваторию порта и спустили на воду венки в память о погибших воинах, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107718

Метки: чит.клуб

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