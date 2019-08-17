Разбираемся по понятиям! Читателю предлагается уникальная информация! Впервые в мире раскрывается механизм самоиндукции!

Продолжаю цикл статей, посвящённых становлению так называемой современной физики, скрывающей от нас многие истины об устройстве Природы. Начало здесь: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Сегодня читателю предлагается разобраться с явлением САМОИНДУКЦИИ. Разобраться в буквальном смысле по понятиям!

Демонстрация возможностей трансформатора Теслы.

Свой предыдущий рассказ я завершил историей про открытие американским учёным Джозефом Генри явления самоиндукции, а в самом конце я там написал: «осталось теперь поинтересоваться, что именно аккумулирует в вихревом магнитном поле кинетическую энергию (энергию движения, связанную с движением некоторой массы, присущей магнитному полю, и разогнанной подобно маховику до определённой скорости вращения)? Однако, на этот вопрос наука вот уже 88 лет не даёт ответа. Не даёт потому, что дать его — значит признать, что вся так называемая «современная физика» построена на ложном фундаменте!»

Причём эта ложь не случайно закралась в неё. Построение науки о Природе на ложном фундаменте было сделано злонамеренно с единственной целью — скрыть от людей «тайну Бога, который есть дух» (Ин. 4: 24).

Как я и обещал читателю, сегодня я расскажу и про сам механизм образования магнитного поля при движении свободных электронов по телу провода и про обратный механизм преобразования магнитной энергии в ток самоиндукции.

Давайте для лучшего понимания моих слов откроем учебное пособие для абитуриентов и старшеклассников «ФИЗИКА ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» автора И. А. Соловейчик.

Там написано: «Когда неподвижный маховик «подключают» к источнику энергии, например, когда рукой начинают разгонять маховик, то вначале рука расходует энергию не только на преодоление трения, но и на увеличение кинетической энергии маховика. Потом за счёт накопленной энергии маховик может некоторое время вращаться «сам», отдавая накопленную энергию… (например, в виде звука сирены).

Ручная механическая сирена.

Аналогично при нарастании тока протекающего через катушку, часть энергии источника расходуется на создание магнитного поля катушки, а после выключения источника за счёт магнитной энергии может некоторое время выделяться тепло» (или зажигаться подключенная к катушке лампочка).

Давайте следом откроем другой учебник физики, например «Элементарный учебник ФИЗИКИ», том II, «Электричество и магнетизм», написанный коллективом авторов под редакцией академика Г. С. Ландсберга, и прочтём там:

«Возьмём катушку J с несколькими сотнями витков, надетую на замкнутый железный сердечник.

К зажимам а – а присоединена шестивольтовая лампочка L. Катушку можно с помощью ключа K присоединить к аккумулятору В с напряжением 1,5 - 2 вольта. Таким образом, когда ключ K замкнут, то к аккумулятору присоединены параллельно катушка и лампочка. Когда же ключ разомкнут, то мы имеем только одну замкнутую цепь, состоящую из витков катушки и лампочки. Так как наша лампочка рассчитана на напряжение (6 В), значительно большее, чем напряжение, даваемое аккумулятором (1,5-2 В), то пока ключ замкнут, она горит очень слабо, тёмно-красным накалом. В момент же размыкания ключа K она на мгновение вспыхивает очень ярким белым светом.

Почему это происходит? ...Откуда берётся энергия, поглощаемая лампочкой в момент её вспышки и превращаемая в ней в тепло и свет? Ведь вспышка происходит тогда, когда ключ K уже разомкнут. Следовательно, энергия не может браться от аккумулятора.

Вспышка лампочки происходит при исчезновении тока в катушке, а следовательно и при исчезновении магнитного поля этой катушки. Мы приходим, таким образом, к заключению, что энергия, поглощаемая лампочкой в момент размыкания тока, была раньше запасена в виде энергии магнитного поля. Когда мы подключали катушку к аккумулятору, мы создавали магнитное поле, на что тратился определённый запас энергии, заимствовавшийся от аккумулятора. А когда мы выключаем ток, магнитное поле стремиться исчезнуть, и запасённая в нём энергия превращается в энергию электрического тока в лампочке».

Превращение энергии вихревого магнитного поля обратно в энергию электрического тока, протекающего в той же самой катушке, которая породила этот вихрь, стали называть самоиндукцией. Как удалось выяснить из опытов, при исчезновении из пространства обладающего кинетической энергией вихревого магнитного поля в проволочной катушке возникает электрический ток того же направления, что было у тока, который до того тёк из батареи и раскрутил вокруг катушки это вихревое магнитное поле.

Спрашивается, если всё так обстоит, что же тогда такое, это «вихревое магнитное поле»?

Попытаемся узнать об этом в любом справочнике по физике.

Читаем: «Вихревой характер магнитного поля заключается в непрерывности линий индукции любого магнитного поля при отсутствии начала и конца, так как они либо замкнуты, либо уходят в бесконечность. Векторные поля, обладающие непрерывными силовыми линиями, называются вихревыми полями. Магнитное поле также можно считать вихревым. Линии магнитного поля замкнуты. Это говорит об отсутствии магнитных зарядов в природе. Электрический ток образуется благодаря движению электрических зарядов. Так как магнитных зарядов нет, это объясняет отсутствие магнитного тока. Магнитное поле считается вихревым при наличии токов. Электрические токи являются источниками поля. Магнитное поле считается вихревым, так как его дивергенция везде равна нулю. Его также называют соленоидальным…» Источник.

Я лично вижу, что в этом тексте многое сказано «эзоповым языком». А про то, что магнитное поле обладает какой-то распределённой в пространстве массой и что оно реально вращается как маховик — не сказано ни слова! Нет даже намёка! Особенно улыбнуло в этом тексте объяснение, что в природе отсутствует «магнитный ток» по причине отсутствия «магнитных зарядов». Такое мог написать человек, который совершенно не понимает природы магнитного поля! И что интересно, понятие «магнитный поток» (не ток, но поток — суть одна!) в науке и в радиотехнике есть, и он измеряется в Веберах (Вб)!

Поэтому, если мы сейчас видим и понимаем, что в науке о Природе имеется дезинформация, давайте попробуем разобраться и, наконец, выяснить, что же такое «магнитное поле», обладающее вихревым характером, который проявляется (буквально очевидным образом!) при возникновении самоиндукции.

Поскольку магнитное поле порождается движением электрических зарядов, то есть, при протекании электрического тока, давайте для начала вспомним, что представляет собою процесс протекания электрического тока по проводу.

Напомню прекрасную аналогию, приведенную в книге Виктора Ивановича Гапонова, автора книги «ЭЛЕКТРОНЫ» 1949 года издания: «поток электронов в проводе подобен течению воды в заполненной камнями трубе».

"Наша труба с уложенными в ней камнями уже заполнена водой, но пока кран закрыт, вода в ней никуда не течёт. Нет напора воды — нет и течения воды в правый резервуар. Быстрым поворотом крана создадим напор. Он распространится по трубе, конечно, не мгновенно, но всё же с большой скоростью — около одного километра в секунду (со скоростью распространения звука в воде. Эта скорость определяется плотностью и упругостью воды. Комментарий — А.Б.).

Значит, если труба не очень длинна, то почти сразу вода потечёт по всей трубе. Отдельные молекулы воды всегда находятся в непрерывном и беспорядочном движении. В потоке воды беспорядочное движение, при котором каждая молекула движется сама по себе, вовсе не прекратится. Но это совершенно не мешает воде всей массой, общим потоком, течь по трубе. Движение молекул воды можно сравнить с роем мошек. Если рой мошек уносится потянувшим их ветерком, беспорядочное движение отдельных мошек не прекращается, а весь рой целиком летит по ветру..."

Поток электронов в проводнике (электрический ток) очень похож на поток воды в трубе. Причём если поток воды в трубе создаётся напором воды (давлением), то электрический ток в проводе создаётся «электрическим напором» в виде электрического поля, основной характеристикой которого является так называемая «напряжённость» (аналог давления воды в трубе).

Гальванический ток в проводе.

Ещё из опытов прошлых веков известно, что электрическое поле в телах и в пространстве можно создавать разными путями. Например, электрическое поле (потенциально способное привести в упорядоченное движение электроны в каком-либо проводнике) можно создать, просто зарядив электричеством плоский конденсатор, изобретённый ещё в 1745 году Бенджамином Франклиным и состоящий из двух параллельно расположенных металлических пластин.

Заряжание плоского конденсатора электричеством состоит в том, что с одной его металлической обкладки снимаются тем или иным путём свободные электроны (в металле создаётся их разрежение), а на другую металлическую обкладку они переносятся (в металле создаётся повышенная концентрация свободных электронов).

Это аналогично тому, что взять два воздушных баллона-ресивера, взять насос и с его помощью воздух из одного баллона перекачать в другой, создав в одном баллоне-ресивере — вакуум, а в другом — сжатый воздух. И если для закупорки баллонов-ресиверов служат специальные механические вентили (клапаны), то для «закупорки» открытой электрической ёмкости требуется всего лишь размыкатель электрической цепи — выключатель.

Давайте вспомним сейчас, что нам рассказал ранее Виктор Иванович Гапонов в своей книге «ЭЛЕКТРОНЫ» по поводу того, почему электроны обычно не покидают поверхность металлов, и в каких случаях они всё-таки покидают её:

«…Среди беспорядочно движущихся электронов всегда есть такие, которые летят по направлению к поверхности металла. Будут ли они вылетать из металла? Ведь если оставить открытым сосуд с газом, молекулы которого также находятся в беспорядочном движении, как и электроны в металле, то молекулы газа быстро рассеются в воздухе. Однако в обычных условиях электроны не вылетают из металла. Что же их удерживает? Притяжение ионами. Когда электрон поднимается немного над поверхностью металла, над ним уже нет ионов, а внизу, на поверхности, есть. Эти ионы притягивают поднявшийся электрон, и он падает обратно на поверхность металла, как падает на землю брошенный вверх камень.

Только очень быстрые электроны могут преодолеть силы электрического притяжения и покинуть металл. Это и происходит при нагревании. При нагревании металла усиливается движение не только атомов, но и электронов, и при высокой температуре из металла вылетает столько электронов, что их поток можно обнаружить.

Увеличить (кинетическую) энергию электронов и заставить их вылетать из металла можно не только нагреванием, но и освещением. Такие явления изучил в 1888-1890 годах русский физик, профессор Московского университета А. Г. Столетов. Поток световых лучей несёт энергию, и если свет падает на металл, то часть этой энергии поглощается металлом и передаётся электронам. Получив добавочную энергию, некоторые электроны преодолевают притяжение ионов и вылетают из металла. Это явление называется фотоэлектрическим эффектом…»

В случае с нашим заряженным плоским конденсатором будем считать, что его металлические обкладки имеют небольшую температуру (она равна температуре окружающего воздуха), и на них не падает свет ультрафиолетовой лампы, обладающий высоким разряжающим эффектом.

При этом одна обкладка плоского конденсатора после его зарядки содержит в себе избыточное количество свободных электронов, и между ними и ионами металла, из которого сделана эта обкладка конденсатора, из-за этого возникает нечто вроде «электрического давления», а другая обкладка содержит в себе недостаточное количество свободных электронов, и между ними и ионами металла, из которого сделана эта вторая обкладка конденсатора, из-за этого возникает нечто вроде «электрического вакуума». А в целом, поскольку обе обкладки плоского конденсатора — это единая электрическая система, между ними возникает «электрическое поле», обладающее потенциальной энергией.

Напоминаю, что мы разбираемся по понятиям! Поэтому я должен ещё напомнить, что термин «электрическое поле» вместе с термином «магнитное поле» придумал знаменитый экспериментатор и учёный Майкл Фарадей (Michael Faraday, годы жизни 1791-1867), который долгое время и очень успешно изучал явления электромагнетизма.

В 1831 году М.Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, природу которого он объяснил следующим образом.

Окрестность всякого заряженного тела пронизана электрическими силовыми линиями, которые передают «силу», и аналогично энергия магнитного поля течёт вдоль магнитных силовых линий. Эти линии не следует рассматривать как условные абстракции, они представляют собой физическую реальность. При этом: всякое изменение электрического состояния среды порождает магнитное поле, а всякое изменение магнитного состояния среды порождает электрическое поле.

Итак, вооружаемся этим знанием и возвращаемся к нашему заряженному плоскому конденсатору, у которого одна обкладка содержит в себе избыточное количество свободных электронов, находящихся под высоким «электрическим давлением», а другая — содержит недостаточное количество свободных электронов, в силу чего там имеется «электрический вакуум».

Теперь надо озадачиться вопросом: если пространство, окружающее обкладки заряженного конденсатора, пронизано электрическими силовыми линиями, которые передают силу», тогда что представляют собой эти силовые линии, которые мы должны воспринимать как физическую реальность?

Я обязан сейчас заметить читателю, что до Фарадея в европейской науке главенствовала «теория дальнодействия», которой придерживались многие известные европейские учёные того времени. Они полагали, что «электрическое действие передается мгновенно на сколь угодно большие расстояния, при этом промежуточная среда может отсутствовать вовсе». Точнее, они были даже убеждены в отсутствии оной. По их мнению, «один заряд мгновенно ощущает присутствие другого непосредственно…» Хотя, замечу, издревле просвещённым людям была известна идея эфира, промежуточной мировой среды, матери всякого вещества. Но это мировоззрение всегда было как тест на «арийскость», принадлежность к античной культуре, и оно не приветствовалось в Европе! Не так давно даже «гелиоцентрическая система», обоснованная античным «арийцем» Аристархом Самосским, жившим в Элладе ещё до новой эры, была под строжайшим запретом! И она была бы ещё долго под запретом со своим утверждением, что Земля обращается вокруг Солнца, а не наоборот, если бы не итальянский учёный Галилео Галилей со своим убедительным «принципом относительности»! Вот такое мракобесие всегда имело место в послепотопной Европе!

Вот и Майкл Фарадей (подобно Галилею) своими убедительными опытами и открытиями заставил сложившуюся в Европе порочную систему миропонимания хотя бы слегка измениться!

Фарадей доказал: заряд создаёт протяжённое электрическое поле, и уже с ним взаимодействует другой заряд. Никакого непосредственного (между зарядами) дальнодействия на расстоянии нет!

«Веским основанием для отказа от господствующей теории дальнодействия были опыты Фарадея с диэлектриками и диамагнетиками — они ясно показали, что между зарядами есть промежуточная среда, и она активно участвует в электромагнитных процессах. Более того, Фарадей убедительно показал, что в ряде ситуаций электрические силовые линии искривляются, подобно магнитным. Например, экранировав два изолированных шара друг от друга и зарядив один из них, можно наблюдать индуктивные заряды на втором шаре. Из полученных результатов Фарадей сделал важный вывод: «сама обычная индукция во всех случаях является действием смежных частиц и что электрическое действие на расстоянии (то есть обыкновенное индуктивное действие) происходит только благодаря влиянию промежуточной материи». Источник.

Эй, кто там врёт в учебниках по физике, что Фарадей не признавал существование эфира?! Вот оно, разоблачение вашей лжи!

Таким образом, благодаря М.Фарадею и разбираясь по понятиям, мы приходим к пониманию, что электрические и магнитные силовые линии — не просто физическая реальность, а это определённым образом структурированная «промежуточная материя», о которой в своём монументальном труде «Экспериментальные исследования по электричеству» Фарадей написал: «Пустота это нонсенс! Мир целиком заполнен проницаемой материей, и влияние каждой материальной частицы близкодейственно, то есть распространяется на всё пространство с конечной скоростью (а не с бесконечной, как уверяли сторонники «теории дальнодействия». Комментарий — А.Б.) Наблюдатель воспринимает это влияние как разного рода силы, но нельзя сказать, что одна из сил первична и является причиной других, все они находятся во взаимной между собой зависимости и имеют общую природу».

Из выше сказанного следует, что под термином «электрическое поле», который используется в современной физике, равно как и под термином «магнитное поле», мы должны представлять себе бесконечную по своей протяжённости материю, буквально мировую среду, принимающую в силу тех или иных обстоятельств (по причине силового воздействия на неё в каком-то конкретном месте) ту или иную «особую форму» в виде локальной однородности, отличной от всей остальной однородности бескрайнего поля материи.

Заглянем для интереса в учебник Г.Я.Мякишева «Физика — учебник для 11 класса» и прочтём: «Электрические и магнитные поля — проявление единого целого — электромагнитного поля. Электромагнитное поле — особая форма материи, осуществляющая взаимодействие между заряженными частицами. Оно существует реально, то есть, независимо от нас и наших знаний о нём. Но в зависимости от того, в какой системе отсчёта рассматриваются электромагнитные процессы, проявляются те или иные стороны единого целого — электромагнитного поля. Все инерциальные системы отсчёта равноправны. Поэтому ни одному из обнаруживающих проявлений электромагнитного поля не может быть отдано предпочтение».

Вроде бы, здесь написано всё то же самое, что и М.Фарадей написал в своём великом труде «Экспериментальные исследования по электричеству», и есть в этом учебнике физики как будто бы даже признание существования материи, мировой среды! Ведь электромагнитное поле понимается сегодня как «особая форма материи»! Вот только строгая научная логика Фарадея чудовищным образом нарушена современной физической парадигмой!

Великий естествоиспытатель Фарадей считал, что мир целиком заполнен проницаемой материей, и эта материя при движении зарядов сквозь неё или при статическом расположении зарядов в ней может локально менять свои физические качества, структуру (или «форму»). В ней могут возникать области, «поля», пронизанные реальными силовыми линиями. Причём, как выяснилось из опытов, силовые линии магнитного поля несут в себе кинетическую энергию, а силовые линии электрического поля несут в себе потенциальную энергию. И соответственно, они принципиально разные.

Понять структуру и саму природу этих силовых линий без понимания того, что существует единая мировая среда, в которой и возникают все эти явления, конечно же, невозможно. Но современная наука, сформированная в Европе, и не хочет, чтобы кто-то это понимал! Вот в чём беда!

Поэтому современная теория электромагнитного поля признаёт электромагнитные волны как «особую форму материи», но только (внимание!) как локальное явление, возникающее в пустоте и могущее распространяться в пустоте со скоростью света как самодостаточная сущность! При этом в этой придуманной пустоте, для которой придуман даже наукоёмкий термин "физический вакуум", современная наука не видит никаких других полей, кроме магнитного и электрического!

Во свидетельство своих слов процитирую «Физическую энциклопедию» (Издана в 5-ти томах, Москва, «Советская энциклопедия». Главный редактор А. М. Прохоров. 1988):

«Электромагнитные волны — это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью. Существование электромагнитных волн было предсказано М. Фарадеем в 1832. Джеймс Максвелл в 1865 году теоретически показал, что электромагнитные колебания распространяются в вакууме со скоростью света».

Видите, они пишут, что электромагнитные колебания распространяются «в вакууме» (в пустоте), а не в той же среде, в какой и возникают электрические и магнитные поля! Притом они нагло лгут про Максвелла, который на самом деле нигде и никогда не писал такого, что «электромагнитные колебания распространяются в вакууме...»

Вот каким был взгляд на природу света у британского физика, математика и механика Д.К.Максвелла (годы жизни 1831-1879):

«…Исходя из явлений тепла и света, мы имеем основание полагать, что имеется какая-то эфирная среда, заполняющая пространство и пронизывающая все тела, которая обладает способностью приводиться в движение, передавать это движение от одной своей части к другой и сообщать это движение плотной материи [веществу –А.Б.], нагревая её и воздействуя на неё различными способами. Энергия, сообщённая телу нагреванием, должна была ранее существовать в движущейся среде, ибо волновые движения оставили источник тепла за некоторое время до того, как они достигли самого нагреваемого тела, и в течение этого времени энергия должна была существовать наполовину в форме движения среды и наполовину в форме упругого напряжения. Исходя из этих соображений, профессор В. Томсон доказал, что эта среда должна обладать плотностью, сравнимой с плотностью обычной материи, и даже определил нижнюю границу этой плотности. Поэтому мы можем как данное, выведенное из отрасли науки, независимой от той, с которой мы [в рассматриваемом случае] имеем дело, принять существование проникающей среды, обладающей малой, но реальной плотностью и способностью приводиться в движение и передавать движения от одной части к другой с большой, но не бесконечной скоростью. Следовательно, части этой среды должны быть так связаны, что движение одной части каким-то способом зависит от движения остальных частей, и в то же время эти связи должны быть способны к определённому роду упругого смещения, поскольку сообщение движения не является мгновенным, а требует времени. Поэтому эта среда обладает способностью получать и сохранять два вида энергии, а именно: «актуальную» энергию, зависящую от движения её частей, и «потенциальную» энергию, представляющую собой работу, которую среда выполнит вследствие своей упругости, возвращаясь к первоначальному состоянию, после того смещения, которое она испытала…» (Г.М. Голин и С.Р. Филонович. «Классики физической науки», Москва, «Высшая школа», 1989, с. 479-480. Труд Д.К. Максвелла «Динамическая теория электромагнитного поля», часть I. Перевод с английского выполнен З.А. Цейтлиным).

Итак, если всё обстоит таким образом, что нам нагло лгут в науке о Природе, подменяя эфир пустотой, я предлагаю вернуться к логике и мировоззрению Майкла Фарадея, который собственно и подарил миру представление об электрических и магнитных полях а также о силовых линиях электрического и магнитного полей, чтобы разобраться и понять, что же представляет собой магнитное поле с его «актуальной» энергией, которое возникает вокруг провода с током.

Визуализация магнитного поля, возникающего вокруг прямого провода при действии тока.

Я надеюсь, что мы также легко поймём следом, почему возникает явление самоиндукции, когда протекание тока по проводу прекращается по щелчку выключателя.

Кстати, я могу забежать вперёд и уже сейчас намекнуть читателю, как эта самая самоиндукция возникает в проводах и в проволочных катушках.

Недавно мы рассматривали аналогию: «поток электронов в проводе подобен течению воды в трубе». При этом труба рассматривалась нами по умолчанию как жёсткая металлическая конструкция, не меняющая свою геометрию, да ещё и заполненная по всей своей длине камнями, создающими резистивность потоку воды (это аналог внутреннего активного сопротивления току, протекающему по проводу).

А если мы возьмём вместо металлической трубы резиновый шлаг, и для начала заполним его водой (без давления), а потом резко создадим в нём напор воды. Что будет происходить?

Поток воды на его удалённом конце появится сразу, но в самый первый момент он будет слабым. Нарастание его силы будет происходить аккурат в соответствии с этим графиком, составленным для протекания электрического тока через проволочную катушку:

Почему так? При создании напора воды в резиновом шланге, последний в силу своей эластичности начнёт расширяться в объёме. Вода будет в большей степени уходить на заполнение этого добавочного объёма, чем поступать на выход из шланга. Когда наступит баланс сил — напор воды уравновесится механическим напряжением, возникшим в материале шланга, его объём зафиксируется, и резиновый шланг станет работать как обычная жёсткая металлическая труба но до тех пор, пока мы не снизим напор воды или не перекроем подачу воды совсем.

Когда мы, например, резко перекроем подачу воды в резиновый шланг, мы столкнёмся с явлением, очень похожим на явление самоиндукции в проводе. Из шланга вода течь не перестанет ещё какое-то время, хотя кран подачи воды у нас уже перекрыт! Причём понижение давления воды в резиновом шланге будет происходить аккурат в соответствии вот с этим графиком, составленным для протекания электрического тока через проволочную катушку при самоиндукции:

Откуда же берётся вода в резиновом шланге, если кран подачи воды уже давно закрыт?

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Поэтому рекомендую посмотреть это короткое видео:

Вода берётся из того добавочного объёма, который возник в резиновом шланге по причине его эластичности при создании в нём напора воды. Если источник напора воды мы перекрыли, а сливное отверстие на втором конце резинового шланга осталось открытым, вода из него продолжит вытекать по причине того, что шланг будет сжиматься и сокращать свой внутренний объём, выдавливая из него воду.

С электрическим током в проводе происходит примерно то же самое. Но главное, при самоиндукции он течёт в ту же сторону, в которую он тёк раньше, (как в случае с резиновым шлангом).

Теперь, когда мы имеем такое примерное представление о механизме самоиндукции, нам будет проще понять, что же такое «магнитное поле», возникающее вокруг провода с током.

Итак, когда по проводу протекает электрический ток, вокруг него возникает магнитное поле, которое функционально ведёт себя по отношению к потоку электронов один-в-один с тем, как эластичный резиновый шланг ведёт себя по отношению к напору воды и к потоку воды, причём его «магнитная сила» тем больше, чем больше сила «электрического напора» в проводе и меньше величина активного сопротивления провода электрическому току.

Напомню, что впервые электромагнетизм открыл в 1820 году датский учёный Ханс Эрстед (годы жизни 1777-1851).

Изучив с помощью магнитной стрелки характер магнетизма, возникающего при прохождения тока по проволоке, Эрстед сообщил в своём описании открытия: «...из сделанных наблюдений можно заключить, что этот [электрический] конфликт образует вихрь вокруг проволоки. Иначе было бы непонятно, как один и тот же участок проволоки, будучи помещён под магнитным полюсом [стрелки компаса] относит его к востоку, а, находясь над полюсом увлекает его к западу. Именно вихрям свойственно действовать в противоположных направлениях на двух концах одного диаметра. Вращательное движение вокруг оси, сочетающееся с поступательным движением вдоль этой оси, обязательно даёт винтовое движение…» (Перевод с латинского работы Г.Х. Эрстеда выполнен Я. Г. Дорфманом. Воспроизводится по изданию: Ампер А.-М. Электродинамика, М., 1954).

Это объяснение Эрстеда, изначально признанное всеми европейскими учёными ошибочным, сегодня очень хорошо вписывается в ту модель магнитного поля, в которой оно уподобляется вращающемуся маховику, представляющему собой аккумулятор кинетической энергии.

Принимаем это в расчёт и идём дальше.

Мы знаем, что простейший источник тока — это заряженный плоский конденсатор, одна из обкладок которого содержит в себе избыточное количество свободных электронов, и между ними и ионами металла, из которого сделана эта обкладка конденсатора, из-за этого возникает нечто вроде «электрического давления», а другая обкладка содержит в себе недостаточное количество свободных электронов, и между ними и ионами металла, из которого сделана эта вторая обкладка конденсатора, из-за этого возникает нечто вроде «электрического вакуума». А в целом, поскольку обе обкладки плоского конденсатора — это единая электрическая система, между ними возникает «электрическое поле», обладающее потенциальной энергией.

Если мы подключим через выключатель к заряженному плоскому конденсатору проволочную катушку, то через свитый в спираль провод потечёт электрический ток, а вокруг провода начнёт раскручиваться маховик вихревого магнитного поля.

Я должен заметить читателю, что форма вихревого магнитного поля может иметь разную геометрию, в зависимости от формы проводника, по которому течёт ток.

У прямого провода форма вихревого магнитного поля вот такая:

У провода, свитого в кольцо, форма вихревого магнитного поля такая:

У провода, свитого в цилиндрическую катушку форма вихревого магнитного поля такая:

Во всех трёх представленных случаях образующееся магнитное поле является вихревым. А что касается индуктивности прямого провода, определяющей величину самоиндукции, или индуктивности провода, свитого в спираль, то во втором случае она многократно выше.

Напомню, что за понятие индуктивность: «Индуктивность (от лат. inductio — наведение, побуждение), величина (L), характеризующая магнитные свойства электрической цепи. Ток, текущий в проводящем контуре, создаёт в окружающем пространстве магнитное поле, причём магнитный поток Ф, пронизывающий контур (сцепленный с ним), прямо пропорционален электрическому току I: Ф=LI. Если провести аналогию между электрическими и механическими явлениями, то магнитную энергию (Т) следует сопоставить с кинетической энергией тела T=mv2/2 (m — масса тела, v — его скорость), при этом индуктивность будет играть роль массы, а ток — скорости. Таким образом, индуктивность определяет инерционные свойства тока...» Источник.

Ну что, давайте теперь выяснять, что за масса в буквальном смысле начинает вращаться подобно маховику вокруг катушки L, когда по ней начинает протекает электрический ток, образуемый разрядом конденсатора C!

Итак, один вывод заряженного конденсатора С уже подключен к катушке L, второй вывод конденсатора С подключается через переключатель К ко второму концу катушки L.

Судя по схеме, нижний вывод конденсатора C имеет положительный потенциал, а верхний вывод — отрицательный. Отрицательный потенциал — это когда обкладка конденсатора содержит в себе избыточное количество свободных электронов, и когда между ними и ионами металла, из которого сделана эта обкладка конденсатора, возникает из-за этого нечто вроде «электрического давления». Через переключатель К мы подключаем провод с высоким «электрическим давлением» ко второму концу катушки L, и свободные электроны с отрицательно заряженной обкладки конденсатора получают возможность начать перемещаться через свитый в спираль провод (катушку L) в нижнюю обкладку конденсатора С, имеющую положительный потенциал, по причине того, что там имеется недостаточное количество свободных электронов, из-за чего между ними и ионами металла, из которого сделана эта обкладка конденсатора, возникает нечто вроде «электрического вакуума».

Ещё раз вспоминаем аналогию с течением воды в трубе. «Труба уже заполнена водой, но вода в ней никуда не течёт, потому что нет напора воды. Быстрым поворотом крана мы создадим напор. Он распространится по трубе, конечно, не мгновенно, но всё же с большой скоростью — около одного километра в секунду (со скоростью распространения звука в воде. Эта скорость определяется плотностью и упругостью воды….»

Так же и мы щелчком переключателя К подключаем конденсатор С к катушке L и создаём в замкнутой цепи «электрический напор». Ему свойственно распространяться по всей длине проволочной катушки не мгновенно, но со скоростью света, это примерно 300000 км/сек.

Но мы уже знаем, что сами «свободные электроны» с такой скоростью по проводам не двигаются, даже по спирали горящей лампы накаливания «свободные электроны» упорядоченно движутся со скоростью всего несколько миллиметров в секунду! При этом взаимодействие между электронами и сам «электрический напор» на всей длине проволочной катушки создаёт та промежуточная среда, в которой возникают силовые линии магнитного и электрического поля. Вспомним слова великого Майкла Фарадея: «электрическое действие происходит только благодаря влиянию промежуточной материи». «Мир целиком заполнен проницаемой материей, и влияние каждой материальной частицы близкодейственно, то есть распространяется на всё пространство с конечной скоростью…»

Таким образом, электрический ток это не просто упорядоченное движение электронов, это ещё и создание в определённом направлении своего рода давления в той вездесущей тонкой материи, которая заполняет собою все без исключения пустоты в микромире и в проводах тоже. И если так называемые «свободные электроны» из провода вырваться не могут… (надеюсь, читатель, помнит, почему так?!) Как рассказал Виктор Иванович Гапонов в своей книге «ЭЛЕКТРОНЫ»: «Электронный поток в проводе можно в некотором отношении сравнить с поездом, движение которого направляется рельсами. Машинист не нуждается в руле; его единственная забота — ускорять или тормозить поезд. Провод для электронного потока то же, что и рельсовый путь для поезда. Электроны в обычных условиях не могут выйти из проводника. Нужно только создать необходимое напряжение на концах, и по проводнику любой формы потечёт ток….»

Так вот, если так называемые «свободные электроны» из провода вырваться не могут, то «промежуточная материя», на которую они оказывают в определённом направлении силовое воздействие и в которой возникает «электрическое поле» представленное силовыми линиями, таки может под давлением электронов частично вытекать из провода за его пределы, равно как и потом возвращаться обратно внутрь провода! Ведь любой провод в какой-то степени проницаем для «промежуточной материи», как проницаема для воды перфорированная труба с очень маленькими отверстиями в её стенках.

Таким образом, мы сейчас видим, что между электрическим проводом с током, с одной стороны, и упругим резиновым шлангом наполненным водой, с другой стороны, полной аналогии, которая позволила нам ранее легко представить механизм самоиндукции, нет.

Реальный механизм самоиндукции и механизм возникновения магнитного поля вокруг провода с током значительно более сложен.

К тому же мы представляли ранее, что электрический ток — это исключительно движение свободных электронов. А потом мы выяснили, что электрический ток — это не только упорядоченное движение электронов, но это ещё и создание в проводе своего рода давления в той вездесущей тонкой материи, которая заполняет собою все без исключения пустоты в микромире и в проводах тоже. И что любопытно, это электрическое давление определённой направленности, которое скрывается за абстрактным термином электрическое поле, имеет ту же скорость распространения по проводам, с какой свет распространяется в свободном пространстве.

Теперь же мы пришли к пониманию, что помимо электрического давления в «передаточной материи» (и, соответственно, помимо электрического разрежения), в ней также могут возникать и ламинарные течения, связанные с истечением «передаточной материи» изнутри проводов наружу и потом обратно внутрь проводов через их «пористую структуру».

Чтобы понять сейчас главное, как образуется вокруг провода так называемое «магнитное поле» вихревого характера, которое в случае с явлением самоиндукции накапливает в себе энергию подобно раскрученному маховику, нам надо вооружиться представлением об электронах, благодаря существованию которых собственно и возникают все электромагнитные явления.

Электроны, помимо того, что они обладают массой и могут двигаться вокруг атомов по орбитам, а в некоторых случаях и прямолинейно, во всех случаях вдобавок к этому они ещё вращаются вокруг своей оси. И когда при подключении заряженного конденсатора С к катушке L «свободные электроны» начинают с верхней обкладки конденсатора С упорядоченно переходить в тело провода катушки L...

...возникающая в проводе катушки L волна «электрического давления» ориентирует все остальные «свободные электроны» по течению тока (по направлению силовых линий электрического поля), делая это так же, как ветер ориентирует флюгер.

При этом все свободные электроны в теле провода катушки L дружно ориентируются своими осями вращения по направлению движения тока, и своим вращением вокруг собственной оси они начинают раскручивать вокруг себя всё ту же самую вездесущую «промежуточную среду», которая есть и внутри провода, и снаружи провода.

Рисунок взят из "ЭФИРОДИНАМИКИ" В.Я.Ацюковского.

Поскольку миллиарды мельчайших электронов делают это синхронно, имея одинаковую пространственную ориентацию, то мы и получаем вокруг провода вихрь материи, которому присуща некоторая распределённая в пространстве масса и круговая скорость как у маховика.

Всё это строго соответствует тому, что написано в определении ИНДУКТИВНОСТИ.

«Если провести аналогию между электрическими и механическими явлениями, то магнитную энергию следует сопоставить с кинетической энергией тела, которая рассчитывается по формуле: T=mv2/2 (m — масса тела, v — его скорость), при этом индуктивность будет играть роль массы, а ток — скорости».

А поскольку мы имеем вихревое движение не где-нибудь, а во всё в той же «промежуточной среде», причём это вихревое движение выходит далеко за пределы провода и оно фиксируется нами в пространстве как «магнитное поле», а раскручивают его свободные электроны, упорядоченно движущиеся внутри провода, то надо понимать, что внутри этого «магнитного вихря», как и внутри любого вихря, возникает область пониженного давления (тем меньшего, чем больше скорость вращения «магнитного вихря». И мы можем расценивать эту область пониженного давления в проводе как появление некоторого дополнительного объёма внутри провода для концентрации свободных электронов, участвующих в образовании электрического тока.

А далее вспоминаем опять про аналогию с гибким резиновым шлангом, который раздувается под напором воды и вновь сдувается, когда напор воды уменьшается или прекращается вовсе. Роль аналога этого гибкого резинового шланга, изменяющего свой внутренний объём в зависимости от напора воды, как раз и играет рассмотренный нами «магнитный вихрь», образующийся вокруг провода при протекании через него электрического тока. Причём его кинетическая энергия (распределённая в пространстве масса материи, принимающая участие во вращении, и умноженная на скорость вращения) фактически пропорциональна силе тока, протекающего по проводу.

Собственно, современная наука не отрицает, что «вихревое магнитное поле» катушки именно так и проявляет себя: оно запасает в себе кинетическую энергию подобно раскрученному маховику, а потом отдаёт её обратно свободным электронам, порождая в проводе всплеск тока, что и называется явлением самоиндукции.

Вот только современная наука не объясняет и не хочет объяснять никому, что собою представляет это самое «вихревое магнитное поле», которое в реальности представляет собой распределённую в пространстве массу «передаточной материи», которая вынужденно участвует в вихревом вращении. Всё, что до сих пор рассказывается студентам учителями и академиками про природу «магнитного поля», это вот эти пустые, не дающие никакой пищи для ума слова: «линии магнитного поля замкнуты, а это говорит об отсутствии магнитных зарядов в природе».

Исходя из того, что мы уже знаем, что собою представляет «магнитное поле», сейчас можно смело заявить, что господствующая в настоящее время теория излучения электромагнитных волн «открытым колебательным контуром» является НЕВЕРНОЙ. Даже само понятие об «открытом колебательном контуре», которое даётся в учебниках физики посредством вот этой иллюстрации, НЕВЕРНОЕ!

Умозрительное преобразование закрытого колебательного контура в открытый.

Теория утверждает, что при таком виртуальном «раскрытии» плоского конденсатора мы имеем принципиально тот же конденсатор, но иной конфигурации. А на самом деле на излучение радиоволн в «открытом колебательном контуре» работают две отдельных электростатических ёмкости, разнесённые в пространстве так, чтобы между ними была минимальной та (паразитная в данном случае!) ёмкость, какая возникает между пластинами плоского конденсатора.

Горизонтально расположенный "вибратор Герца".

В этой связи нарисованные Генрихом Герцем (годы жизни 1857-1894) «электромагнитные волны», представляемые им в его воображении, не отражают действительности. Реальность совсем другая!

Волны электрического поля, как их представлял Г.Герц, создатель первого в мире радиопередатчика.

Это понял ещё во времена СССР Константин Петрович Харченко, инженер, кандидат технических наук и изобретатель скандально известной, но очень ценной в практическом плане передающей антенны бегущей волны "ОБ-Е".

Открыв в своей антенне дополнительную компоненту (помимо электрической и магнитной компонент) — продольную волну, распространяющуюся в той же «передаточной среде», но не предусмотренную современной теорией электромагнитного поля, он прямо так и написал однажды: «Россияне, вы имеете фору... Не теряйте времени. Физику надо делать заново!»

17 августа 2019 г. Мурманск. Антон Благин

Поддержать автора в его нелёгком деле:

2202 2007 8817 0916 (Сбербанк)

"Помощь. На чернила!".

Заранее всех благодарю!