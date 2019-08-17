Проклятие мира сего
Проклятие — такая категория, такое общее состояние, при котором, что бы вы не делали, всё будет невпопад, всё наизнанку, всё наперекосяк.
Проклятие преследует везде и всюду, всегда и во всём, оно получает все ключи от судьбы, и пользуется ими для наведения суеты и движения по кругу, подменяя ими целесообразность, прогресс и рост.
Проклятие, как вирус в клетке развивается за счёт её же механизмов, приводя её к полному разрушению. Отметить вовремя симптомы этого проклятия необходимо.
В самом деле, не кажется ли парадоксальным, что при нарастании технического прогресса и экономической мощи – пригодных вещей, услуг, отношений и возможностей становится всё меньше и меньше, а повседневная жизнь вокруг всё истеричнее и истеричнее.
Что нас морочит? Что нас водит между тремя соснами, создавая иллюзию рощи? Что нас заставляет ходить вокруг столба с мыслью о том, что нас замуровали, хотя мы сами ощупываем его снаружи? Что?
Полное извращение человеческих инстинктов, применяемых не к месту и не ко времени. Инстинкты — это клавиши нашего сознания и социальная симфония звучит тоже при их нажатиях, но звучать она будет так, как играют на этих клавишах людской конституции.
Как это получилось, что инстинкты секса, конкурентности и личного доминирования стали считаться самыми основными? С чьей такой «научной» подачи?
Что другие инстинкты сложного человеческого существа не столь важны как эти?
Человек с самого своего эволюционного зарождения силён был общностью рода, влившейся потом в общность племени. Следовательно, важны инстинкты родового, племенного, т.е. совместного и сопряжённого существования, труда и обретения благ.
И это, как ни покажется кому-то странным — тоже инстинктивная роль, которая была подменена совершенно противоположной инстинктивной ролью.
Если характеризовать просто, то эти две группы инстинктов можно было бы озаглавить: одну — как инстинкты жизни; другую — как инстинкты выживания.
Постоянная необходимость существования (именно существования, а не жизни) в условиях выживания — и есть самое, что ни на есть проклятие, проклятие мира сего. Неравновесность. Одной группе инстинктов — зелёный свет; другой — стоп.
Пока были голод, нужда, война всякого рода — инстинкты выживания были нужны более, чем следовало из человеческой конституции: когда человечество стало накапливать блага — они стали терять свою позицию главенствования.
Есть и люди, которые являются преимущественными носителями этой половины «клавиш», что естественно делает их неполноценными в нормальных условиях.
Но нет, они со своей неполноценностью смириться не могут и отношения конкурентности и доминирования продолжают вносить в нашу благоденствующую жизнь; вносить не только в житейской и профессиональной сферах, но и в законодательно-конституционной, т.е. на всех уровнях без исключения, продолжая удерживать мир в режиме выживания вместо режима жизни.
Ну вот по этой причине жизни и нет. Какие права нам дали прежде всего? Права защищать себя в суде, кстати, за свои же собственные деньги. Но если вы находитесь в состоянии суда или другого подобного разбирательства — вы уже не живёте. Следовательно, вам дали право НЕ ЖИТЬ.
Жизнь — это свободные впечатления, которые вы можете получать без оглядки и без помех. А если вам приходится применять критерии к каждому шагу своей жизни — жизнь на этом заканчивается и начинается игра в шахматы.
И смысловые и инстинктивные люди живут инстинктами; разница лишь в том, что смысл требует равновесия инстинктов, а его отсутствие или недостаточность — доминирования одних над другими.
Это доминирование инстинктов личного стяжательства, т.е. инстинктов выживания — и есть то самое проклятие мира сего, которое вносит в общественную жизнь всё больше и больше разупорядочивания.
Смысловые люди инстинктивно не могут не создавать вокруг себя рационального и гармоничного порядка, они в самом прямом смысле этого слова не в состоянии преодолеть этой своей инстинктивной потребности чувствовать себя частью общности, той частью, от которой всё зависит. И именно это их чисто инстинктивное свойство создавать порядок и пользу для всех нещадно эксплуатируется в современном социуме.
Стимулируется развитие людей с перекосом на доминирование (успешность) и конкурентность. Смысловой же человек лучше отойдёт в сторону, чем будет продолжать бессмысленную и беспощадную борьбу, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.
А поскольку конкурентная борьба в условиях современного общества стала буквально почти ежесекундной, смысловой человек почти совсем ушёл в подполье, и мы видим как год от года увеличивается число текущих катастроф именно по причине разлада человеческого фактора. Социум не скреплён больше присутствием смысловых людей.
Законов становится всё больше, а управляемость общества сходит на нет, и это будет прогрессировать далее.
А знаете почему? Потому, что законы не руководят смыслом. Смысл, как способность поддерживать и сопрягать одновременно несколько моделей, руководствуется принципом эскизности представлений, связываемых за счёт впечатлений.
А скрижали не передают никакого смысла. Смысл никогда не бывает абстрактным — он всегда конкретен. Он — не рецепт, и рецепт — это не смысл. Смысл всегда эксклюзивен и его можно приготовить только непосредственно перед употреблением, а не заготовить впрок на базе смыслозаготовок, как соль, спички, керосин и овощи.
Поэтому уход со сцены социального бытия смысловых людей и является залогом надвигающейся общественной гуманитарной (а вслед за этим уже и технической) катастрофы; поэтому то самое общественное устройство, узаконивающее и превозносящее отношения конкурентности — и есть то самое проклятие мира сего, из-за которого всё идёт наперекосяк и всё в нашей жизни более и более уходит из под контроля.
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Источник.
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Очередная попытка получить “моральную индульгенцию” на зло.
Так называемое “проклятие” работает лишь тогда, когда человек в него верит. Он просто “впускает” программу проклятия. Если человек верит в лучшее, и ему не за что переживать, оглядываясь на свою жизнь – это энергоинформационное оружие не сработает.
Тёмные времена миновали, но бывшие упыри – управленцы еще сидят на своих насиженных местах, не получая уже указаний сверху от сбежавших хозяев, а светлые силы ещё не успели взять управление. Для вас – демонов это конечно – проклятие, вы уже ни кому не нужны, сами принимать решения не привыкли, теряете управление на всех уровнях. Галактическая ночь прошла, смена эпох продолжается…
Да, изначальный Смысл жизни с каждым мгновением добывать всё труднее, но это не проклятье, а естественный ход вещей? Да, «смысловые люди» уходят с общественной сцены, чтобы каждый был вынужден становиться смысловым?
Глупец норовит причинить добро и забывает о людях. Мудрец покоен. Глупый делает тысячу дел, и дела его нарочиты. Добродетель творит, не прилагая усилий.
Справедливость силится воцариться, возбуждает желание отвергнуть. Человек насаждает закон и по закону вершит наказание.
Утрачено Дао – действует Дэ. Утрачено Дэ – родится добродетель. Утрачена добродетель – выпячивается справедливость. Утрачена справедливость – вырастает закон.
Закон есть угасание преданности и веры, и начало смуты.
Лао-Цзы, VI-V; «Дао Дэ Дзин». Перевод О.Борушко.
Да, мы взаимосвязаны, наши судьбы переплетены в единую судьбу народа, человечества, мировую. При этом мы предельно(?) разбиты на индивидуальности, в лучшем случае – на малые группки.
Во всяком случае, пока ещё нет преобладания цельностремительности над распадом этого «мы», способного явить однозначную волю, сознательно преследовать общую Цель, стирать границу между «гражданским обществом» и «государственным аппаратом», уничтожать крепчающий формализм, самоорганизуясь в монолитную живую общину.
Эта цельность возникает сначала в отдельных, но
осознавших необходимость воссоединения с миром сознаниях,
ищущих общее с каждым ближним, как бы ни расходились взгляды на жизнь,
предлагающих общие дела, для начала небольшие.
Для поиска счастья в единстве прежде нужно начать становиться цельным самому.
Найти в себе центр собирания смыслов, «субличностей» в единый Смысл, в цельную личность, некое главное, желанное Состояние души, поставить личную Цель – начать исцеляться.
Составить примерный план и сразу начать его претворять
Утрачено Дао – действует Дэ. Утрачено Дэ – родится добродетель. Утрачена добродетель – выпячивается справедливость. Утрачена справедливость – вырастает закон.
А возвращение к добродетельности и Дао в том же порядке?