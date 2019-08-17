В самом деле, не кажется ли парадоксальным, что при нарастании технического прогресса и экономической мощи – пригодных вещей, услуг, отношений и возможностей становится всё меньше и меньше, а повседневная жизнь вокруг всё истеричнее и истеричнее . Что нас морочит? Что нас водит между тремя соснами, создавая иллюзию рощи? Что нас заставляет ходить вокруг столба с мыслью о том, что нас замуровали, хотя мы сами ощупываем его снаружи? Что? Полное извращение человеческих инстинктов, применяемых не к месту и не ко времени. Инстинкты — это клавиши нашего сознания и социальная симфония звучит тоже при их нажатиях, но звучать она будет так, как играют на этих клавишах людской конституции.

Проклятие — такая категория, такое общее состояние, при котором, что бы вы не делали, всё будет невпопад, всё наизнанку, всё наперекосяк . Проклятие преследует везде и всюду, всегда и во всём, оно получает все ключи от судьбы, и пользуется ими для наведения суеты и движения по кругу, подменяя ими целесообразность, прогресс и рост. Проклятие, как вирус в клетке развивается за счёт её же механизмов, приводя её к полному разрушению. Отметить вовремя симптомы этого проклятия необходимо.



Человек с самого своего эволюционного зарождения силён был общностью рода, влившейся потом в общность племени. Следовательно, важны инстинкты родового, племенного, т.е. совместного и сопряжённого существования, труда и обретения благ.



И это, как ни покажется кому-то странным — тоже инстинктивная роль, которая была подменена совершенно противоположной инстинктивной ролью.



Если характеризовать просто, то эти две группы инстинктов можно было бы озаглавить: одну — как инстинкты жизни; другую — как инстинкты выживания.



Постоянная необходимость существования (именно существования, а не жизни) в условиях выживания — и есть самое, что ни на есть проклятие, проклятие мира сего. Неравновесность. Одной группе инстинктов — зелёный свет; другой — стоп.



Пока были голод, нужда, война всякого рода — инстинкты выживания были нужны более, чем следовало из человеческой конституции: когда человечество стало накапливать блага — они стали терять свою позицию главенствования.



Есть и люди, которые являются преимущественными носителями этой половины «клавиш», что естественно делает их неполноценными в нормальных условиях.



Но нет, они со своей неполноценностью смириться не могут и отношения конкурентности и доминирования продолжают вносить в нашу благоденствующую жизнь; вносить не только в житейской и профессиональной сферах, но и в законодательно-конституционной, т.е. на всех уровнях без исключения, продолжая удерживать мир в режиме выживания вместо режима жизни.

Ну вот по этой причине жизни и нет. Какие права нам дали прежде всего? Права защищать себя в суде, кстати, за свои же собственные деньги. Но если вы находитесь в состоянии суда или другого подобного разбирательства — вы уже не живёте. Следовательно, вам дали право НЕ ЖИТЬ.



Жизнь — это свободные впечатления, которые вы можете получать без оглядки и без помех. А если вам приходится применять критерии к каждому шагу своей жизни — жизнь на этом заканчивается и начинается игра в шахматы.

И смысловые и инстинктивные люди живут инстинктами; разница лишь в том, что смысл требует равновесия инстинктов, а его отсутствие или недостаточность — доминирования одних над другими.



Это доминирование инстинктов личного стяжательства, т.е. инстинктов выживания — и есть то самое проклятие мира сего, которое вносит в общественную жизнь всё больше и больше разупорядочивания.



Смысловые люди инстинктивно не могут не создавать вокруг себя рационального и гармоничного порядка, они в самом прямом смысле этого слова не в состоянии преодолеть этой своей инстинктивной потребности чувствовать себя частью общности, той частью, от которой всё зависит. И именно это их чисто инстинктивное свойство создавать порядок и пользу для всех нещадно эксплуатируется в современном социуме.



Стимулируется развитие людей с перекосом на доминирование (успешность) и конкурентность. Смысловой же человек лучше отойдёт в сторону, чем будет продолжать бессмысленную и беспощадную борьбу, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.



А поскольку конкурентная борьба в условиях современного общества стала буквально почти ежесекундной, смысловой человек почти совсем ушёл в подполье, и мы видим как год от года увеличивается число текущих катастроф именно по причине разлада человеческого фактора. Социум не скреплён больше присутствием смысловых людей.



Законов становится всё больше, а управляемость общества сходит на нет, и это будет прогрессировать далее.



А знаете почему? Потому, что законы не руководят смыслом. Смысл, как способность поддерживать и сопрягать одновременно несколько моделей, руководствуется принципом эскизности представлений, связываемых за счёт впечатлений.



А скрижали не передают никакого смысла. Смысл никогда не бывает абстрактным — он всегда конкретен. Он — не рецепт, и рецепт — это не смысл. Смысл всегда эксклюзивен и его можно приготовить только непосредственно перед употреблением, а не заготовить впрок на базе смыслозаготовок, как соль, спички, керосин и овощи.



Поэтому уход со сцены социального бытия смысловых людей и является залогом надвигающейся общественной гуманитарной (а вслед за этим уже и технической) катастрофы; поэтому то самое общественное устройство, узаконивающее и превозносящее отношения конкурентности — и есть то самое проклятие мира сего, из-за которого всё идёт наперекосяк и всё в нашей жизни более и более уходит из под контроля.

О. Басин



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