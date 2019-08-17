Цитаты о служении людям.



Текст цитат:



Господи, Боже мой, удостой: не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал; не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал; не чтобы меня любили, но чтобы я любил. Ибо, кто даёт, тот получает; кто забывает себя, тот обретает; кто прощает, тому простится; кто умирает, тот просыпается к вечной жизни.

— Фёдор Конюхов



Любви не растратишь: чем больше даешь, тем больше остаётся.

— Фёдор Конюхов



Если хочешь стать настоящим человеком, научись отдавать.

— Фёдор Конюхов



Кто в некоторой мере не живёт для других, тот совершенно не живёт для себя.

— Фёдор Конюхов



Разнообразие внешней деятельности человека, растрачиваемая им энергия — даже самою широкою волною — имеет значение для роста и духа его, а также окружающих его встречных только тогда, когда самая сила, побуждающая его к действиям, происходит из тех основ, где общее благо, а не личное возвышение служит ему целью.

— Конкордия Антарова



Натуре моей более свойственно следовать примеру Фламинина, которому ближе были те, кто в нём нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать, нежели примеру Пирра, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми.

— Мишель Монтень



Эти и другие цитаты вы можете прочесть на сайте https://citatnic.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bKAuGd62Fag