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Мещанское счастье. Олег Комолов // Простые числа

09:35. 17 августа 2019 Просмотров - 197 15 коммент. Опубликовал:

Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас!
Последние 10-15 лет эту мысль продвигают как сторонники действующей власти, так и либеральная оппозиция. Для первых она становится значимым аргументом в защиту проводимой государств ом социально-экономической политики. Для вторых – одним из немногих доводов в защиту рыночных реформ 90-х.



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#КонстантинСемин #ПростыеЧисла #ОлегКомолов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G6QxBG2bfhE

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 686 334
    BlackCat 17 августа 2019 в 9:58

    Спикеру, как я думаю, который берет за основу исследования из США априори доверять на 100 не стоит. США никогда не были нашими друзьями, соответственно, и выводы их исследований вполне могут быть мотивированными.

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    1
    • 8858 4463
      RalisBlackCat 17 августа 2019 в 10:37

      ПЕСНЯ О ДЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ДЕД АРХИМЕД
      https://www.youtube.com/watch?v=sl46xM3b6EQ

      Ребёнок каждый знать обязан
      Когда Отчизна позовёт,
      Ты на войну отправься сразу,
      Тебе там ногу оторвёт.

      А если стал ты президентом,

      На конституцию забей,

      Теперь ты должен стать гарантом,

      Богатства всех своих друзей.

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  • 686 334
    BlackCat 17 августа 2019 в 10:01

    Пост в утиль:

    ВВП России по годам, 1995 – 2018 (в текущих ценах, данные Росстата):

    1995г. – 1 трлн. 428,5 млрд. рублей

    1996г. – 2 трлн. 007,8 млрд. рублей

    1997г. – 2 трлн. 342,5 млрд. рублей

    1998г. – 2 трлн. 629,6 млрд. рублей

    1999г. – 4 трлн. 823,2 млрд. рублей

    2000г. – 7 трлн. 305,6 млрд. рублей

    2001г. – 8 трлн. 943,6 млрд. рублей

    2002г. – 10 трлн. 830,5 млрд. рублей

    2003г. – 13 трлн. 208,2 млрд. рублей

    2004г. – 17 трлн. 027,2 млрд. рублей

    2005г. – 21 трлн. 609,8 млрд. рублей

    2006г. – 26 трлн. 917,2 млрд. рублей

    2007г. – 33 трлн. 247,5 млрд. рублей

    2008г. – 41 трлн. 276,8 млрд. рублей

    2009г. – 38 трлн. 807,2 млрд. рублей

    2010г. – 46 трлн. 308,5 млрд. рублей

    2011г. – 60 трлн. 282,5 млрд. рублей

    2012г. – 68 трлн. 163,9 млрд. рублей

    2013г. – 73 трлн. 133,9 млрд. рублей

    2014г. – 79 трлн. 199,7 млрд. рублей

    2015г. – 83 трлн. 232,6 млрд. рублей

    2016г. – 86 трлн. 010,2 млрд. рублей

    2017г. – 92 трлн. 089,3 млрд. рублей

    2018г. – 103 трлн. 626,6 млрд. рублей

    Динамика ВВП России по годам: 1991 – 2019:

    1991г.: – 5,0%

    1992г.: – 14,5%

    1993г.: – 8,7%

    1994г.: – 12,7%

    1995г.: – 4,1%

    1996г.: – 3,6%

    1997г.: 1,4%

    1998г.: – 5,3%

    1999г.: 6.4%

    2000г.: 10,0%

    2001г.: 5,1%

    2002г.: 4,7%

    2003г.: 7,3%

    2004г.: 7,3%

    2005г.: 6,4%

    2006г.: 8,2%

    2007г.: 8,5%

    2008г.: 5,2%

    2009г.: – 7,8%

    2010г.: 4,5%

    2011г.: 4,3%

    2012г.: 3,7%

    2013г.: 1,8%

    2014г.: 0,7%

    2015г.: – 3,7% (в апреле 2019г. Росстат снизил оценку падения ВВП до – 2,3%)

    2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%)

    2017г.: 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%)

    2018г.: 2,3%

    http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/

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  • 686 334
    BlackCat 17 августа 2019 в 10:06

    Когда уже примут закон о административной ответственности за публичную ложь…

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    -1
  • 4823 4361
    жора шапов 17 августа 2019 в 11:38

    Из зала : ” – А мы ? ”

    Когда , недавно , ВВП ткнул Госстат в неудобную цифру , и сразу) стало всё в шоколаде ,- лучше уж прислушаться к другой аналитике.

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  • 8074 2388
    krikunoleg 17 августа 2019 в 13:55

    “Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас!” – а разве нет? Вспомните – при Ельцине кто выходил на митинги протеста? Рабочие, горянки – стучали касками! Помните? Да, действительно голодные (зарплату им задерживали и даже очень), обманутые (от помощи США и прочих “друзей” лучше не стало), обездоленные, одним словом.

    А нынче кто выходит? Не плохо так упакованная молодежь, с мобилами (не у каждого такой есть), думаю не пешком пришедшая, но и не на “копейках” приехавшая и даже на 10 или 15-шках, даже не работающая (за то ой как пенсионной реформой озабоченная), а как учатся не мешало бы разобраться (средне статистические троечники судя по тому какой бред несут на камеру и с трибун)…

    Так что по всему жить мы стали лучше!

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