Мещанское счастье. Олег Комолов // Простые числа
Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас!
Последние 10-15 лет эту мысль продвигают как сторонники действующей власти, так и либеральная оппозиция. Для первых она становится значимым аргументом в защиту проводимой государств ом социально-экономической политики. Для вторых – одним из немногих доводов в защиту рыночных реформ 90-х.
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#КонстантинСемин #ПростыеЧисла #ОлегКомолов
Спикеру, как я думаю, который берет за основу исследования из США априори доверять на 100 не стоит. США никогда не были нашими друзьями, соответственно, и выводы их исследований вполне могут быть мотивированными.
ПЕСНЯ О ДЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ДЕД АРХИМЕД
https://www.youtube.com/watch?v=sl46xM3b6EQ
…
Ребёнок каждый знать обязан
Когда Отчизна позовёт,
Ты на войну отправься сразу,
Тебе там ногу оторвёт.
…
А если стал ты президентом,
На конституцию забей,
Теперь ты должен стать гарантом,
Богатства всех своих друзей.
Пост в утиль:
ВВП России по годам, 1995 – 2018 (в текущих ценах, данные Росстата):
1995г. – 1 трлн. 428,5 млрд. рублей
1996г. – 2 трлн. 007,8 млрд. рублей
1997г. – 2 трлн. 342,5 млрд. рублей
1998г. – 2 трлн. 629,6 млрд. рублей
1999г. – 4 трлн. 823,2 млрд. рублей
2000г. – 7 трлн. 305,6 млрд. рублей
2001г. – 8 трлн. 943,6 млрд. рублей
2002г. – 10 трлн. 830,5 млрд. рублей
2003г. – 13 трлн. 208,2 млрд. рублей
2004г. – 17 трлн. 027,2 млрд. рублей
2005г. – 21 трлн. 609,8 млрд. рублей
2006г. – 26 трлн. 917,2 млрд. рублей
2007г. – 33 трлн. 247,5 млрд. рублей
2008г. – 41 трлн. 276,8 млрд. рублей
2009г. – 38 трлн. 807,2 млрд. рублей
2010г. – 46 трлн. 308,5 млрд. рублей
2011г. – 60 трлн. 282,5 млрд. рублей
2012г. – 68 трлн. 163,9 млрд. рублей
2013г. – 73 трлн. 133,9 млрд. рублей
2014г. – 79 трлн. 199,7 млрд. рублей
2015г. – 83 трлн. 232,6 млрд. рублей
2016г. – 86 трлн. 010,2 млрд. рублей
2017г. – 92 трлн. 089,3 млрд. рублей
2018г. – 103 трлн. 626,6 млрд. рублей
Динамика ВВП России по годам: 1991 – 2019:
1991г.: – 5,0%
1992г.: – 14,5%
1993г.: – 8,7%
1994г.: – 12,7%
1995г.: – 4,1%
1996г.: – 3,6%
1997г.: 1,4%
1998г.: – 5,3%
1999г.: 6.4%
2000г.: 10,0%
2001г.: 5,1%
2002г.: 4,7%
2003г.: 7,3%
2004г.: 7,3%
2005г.: 6,4%
2006г.: 8,2%
2007г.: 8,5%
2008г.: 5,2%
2009г.: – 7,8%
2010г.: 4,5%
2011г.: 4,3%
2012г.: 3,7%
2013г.: 1,8%
2014г.: 0,7%
2015г.: – 3,7% (в апреле 2019г. Росстат снизил оценку падения ВВП до – 2,3%)
2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%)
2017г.: 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%)
2018г.: 2,3%
http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/
249. РОСТ – ЭТО КОГДА В МИНУС. Чужая экономика. Чужое правительство. Чужие. Дима Димов ДИМ-ТВ ЛОХ-ТВ
https://www.youtube.com/watch?v=EbuX7HwrFLU&t=66s
Вам по сути ответить нечего на доводы даже не Росстата? В видео ложь.
260. НАЕБУЛИНЫ НАЕБУЛИВАЮТ. Развод лохов. Теория относительности для лохов. Дима Димов ДИМ-ТВ ЛОХ-ТВ
https://www.youtube.com/watch?v=ZZWOC-7CM9M&t=4s
Все циферки ВВП.
Когда уже примут закон о административной ответственности за публичную ложь…
А вы не лгите.
Укажите, пожалуйста, на мою ложь.
смотри выше.
Неплохая эмоциональная попытка. Да, валюту печатают. Однако и по пунктам:
1. Золото не имеет твердой привязки к валюте: https://zoloto-md.ru/info/analytics/vzletit-li-kurs-zolota-do-nebes-posle-prinyatiya-pravil-bazel-iii
2. Инфляция (есть такое понятие) падает практически каждый год, а это значит, что “лишние массы” валюты, в том числе рублевой не нужны: http://bs-life.ru/makroekonomika/uroven-inflyatsii-po-godam.html
Про два этих важнейших пункта автор видео забыл упомятуть. Изучайте материалы и делайте выводы.
Ну и в догонку, списки открывшихся предприятий в России: http://ru-good.ru/category/manufacture
Найдите, пожалуйста, логичное объяснению разрыва шаблона о том, что ВВП не растет, а предприятия открываются.
Думаю у Вас хватит разума не писать всякую ересь про предприятия-однодневки – это в основном частный сектор с собственными вложениями.
Ну и задачку для ума – в свете манипуляций с золотом, и наполнение валюты золотым эквивалентом, ответьте сами себе на вопрос – целесообразны ли были закупки золота Россией и Китаем? Это не истинная забота о будущем благосостоянии граждан, пользующихся истинно подкрепленной золотым эквивалентом валютой своей страны?
Тут у Вас два выхода – или дальше тешить свое Я в непризнании факта логичности политики правительства России, либо признать свою неправоту и начать мыслить объективно.
Выбор, как всегда, за Вами.
Из зала : ” – А мы ? ”
Когда , недавно , ВВП ткнул Госстат в неудобную цифру , и сразу) стало всё в шоколаде ,- лучше уж прислушаться к другой аналитике.
“Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас!” – а разве нет? Вспомните – при Ельцине кто выходил на митинги протеста? Рабочие, горянки – стучали касками! Помните? Да, действительно голодные (зарплату им задерживали и даже очень), обманутые (от помощи США и прочих “друзей” лучше не стало), обездоленные, одним словом.
А нынче кто выходит? Не плохо так упакованная молодежь, с мобилами (не у каждого такой есть), думаю не пешком пришедшая, но и не на “копейках” приехавшая и даже на 10 или 15-шках, даже не работающая (за то ой как пенсионной реформой озабоченная), а как учатся не мешало бы разобраться (средне статистические троечники судя по тому какой бред несут на камеру и с трибун)…
Так что по всему жить мы стали лучше!