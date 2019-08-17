Как художники 1914 года представляли себе Москву XXIII века

Еще во времени царской России художники задумывались о том, как будет выглядеть Москва в будущем. Они нарисовали серию открыток, на которых изображаются сцены повседневной жизни людей в разных частях города. Особенное внимание художники уделили общественному транспорту. В их представлении о будущем, пассажиров будут перевозить по воздуху. Давайте посмотрим на фантазии художников 1914 года.

1. Ленинградский проспект

2. Центральный железнодорожный вокзал

3. Лубянская площадь

4. Москва-река

5. Петровский Парк

6. Красная площадь

7. Театральная площадь

Источник: http://nashaplaneta.su/news/kak_khudozhniki_1914_goda_predstavljali_sebe_moskvu_xxiii_veka/2019-08-17-74217