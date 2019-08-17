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Как художники 1914 года представляли себе Москву XXIII века

19:09. 17 августа 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:


Еще во времени царской России художники задумывались о том, как будет выглядеть Москва в будущем. Они нарисовали серию открыток, на которых изображаются сцены повседневной жизни людей в разных частях города. Особенное внимание художники уделили общественному транспорту. В их представлении о будущем, пассажиров будут перевозить по воздуху. Давайте посмотрим на фантазии художников 1914 года.

1. Ленинградский проспект

Как художники 1914 года представляли себе Москву XXIII века (7 фото)

2. Центральный железнодорожный вокзал



3. Лубянская площадь



4. Москва-река



5. Петровский Парк



6. Красная площадь



7. Театральная площадь 



Источник: http://nashaplaneta.su/news/kak_khudozhniki_1914_goda_predstavljali_sebe_moskvu_xxiii_veka/2019-08-17-74217

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