Как художники 1914 года представляли себе Москву XXIII века
19:09. 17 августа 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Еще во времени царской России художники задумывались о том, как будет выглядеть Москва в будущем. Они нарисовали серию открыток, на которых изображаются сцены повседневной жизни людей в разных частях города. Особенное внимание художники уделили общественному транспорту. В их представлении о будущем, пассажиров будут перевозить по воздуху. Давайте посмотрим на фантазии художников 1914 года.
1. Ленинградский проспект
2. Центральный железнодорожный вокзал
3. Лубянская площадь
4. Москва-река
5. Петровский Парк
6. Красная площадь
7. Театральная площадь
Источник: http://nashaplaneta.su/news/kak_khudozhniki_1914_goda_predstavljali_sebe_moskvu_xxiii_veka/2019-08-17-74217