Иной взгляд на концепцию “Начни с себя!”

В дискуссиях сторонники действующей власти, так называемые охранители режима, часто советуют оппонентам: "начните с себя!"

"Начинание с себя" многими сторонниками режима считается панацеей от любых бед. Нам усердно внушают, что корень любых наших проблем в нас самих.

Тебе плохо, потому что ты плох. Ты беден, потому что плохо работаешь, мало работаешь, работаешь не там. Ты - источник всех своих бед.

Сторонникам власти невыгодно признавать, что она имеет изъяны и пороки, что проблемы носят системный характер, что страной управляют некомпетентные люди. Проще заклеймить тех, кто обращает внимание на эти проблемы.

Это одно из основных свойств тоталитарной системы и рабской психологии - искать проблемы в отдельно взятом индивиде и указывать ему на его неполноценность.

Это психология конформизма и приспособленчества.

Захар Прилепин в одном из выступлений довольно метко раскритиковал данный феномен:

"Хочешь, чтобы изменился мир? Начни с себя. Хочешь, чтобы изменилась страна? Начни с себя. Хочешь, чтобы изменилась власть? Начни с себя. Давайте продолжим этот нелепый список. Хочешь секса? Начни с себя. Хочешь наказать негодяя? Начни с себя. Хочешь есть? Начни с себя.

Знаете, нет, я буду есть хлеб, любить жену, а если мне нужно будет наказать негодяя, я начну с него, а не с себя. Потому что если я начну с себя, он далеко убежит. Что мне такого сделать с собой, чтобы не тонули корабли и не падали самолеты? Я - это конкретно я, физическое тело и дух, который никто в глаза не видел. Государство вокруг меня - далеко не только я, и как ни странно, его бытие нисколько не зависит от того, как часто я хожу на исповедь".

"Начни с себя" - это рефлекс, проявляющийся в пораженном раковой опухолью тоталитаризма обществе в ответ на любую попытку что-то изменить, в ответ на всякую жажду жизненно важных перемен.

Несложно догадаться, что подобные настроения выгодны власти. Но самое страшное - они полностью устраивают многих граждан. А симбиоз регрессивных сил (власти и конформистски настроенных, не думающих масс) является грозным оружием против любых проявлений инакомыслия, против любых реформ.

Пока мы начинаем с себя - они начинают с нас.

Что характерно, ни навязывающие шаблон "начни с себя", ни его жертвы, как правило, не способны объяснить, что же есть это самое "начать с себя". Как это? Никакой конкретики - только абстрактный совет, отвлекающий внимание от насущных проблем и поиска путей их решения.

Общество, в котором одна половина советует другой "начать с себя", обречено топтаться на месте на радость властям, которым только того и нужно - бездействие и соглашательство снизу, при котором так удобно принимать любые решения или, наоборот, не принимать никаких.

Страх реформ и любых новшеств сперва зарождается снизу, в голове рядового обывателя - он боится изменений, боится признаться самому себе в их необходимости и находит удобные аргументы, чтобы ничего не менять. Один из самых удобных - совет тем, кто ратует за изменения, "начать с себя".

И эту концепцию активно поддерживают средства государственной пропаганды - через телевидение и другие СМИ ведущие популярных программ тоже говорят народу: "Хотите сделать мир лучше - начните с себя!"

Однако можно ли было спасти Титаник, получивший пробоину, если бы все пассажиры "начали с себя", принялись прибираться в своих каютах и заниматься самосовершенствованием? Очевидно, нет - они бы так все и утонули вместе с их начинаниями.

Россия сегодня чем-то похожа на Титаник - она еще сохраняет плавучесть, но пробоин за последние 30 лет получено огромное множество: разрушены производство, наука, образование, социальная сфера. И сколько бы каждый из нас ни "начинал с себя" - эти пробоины в индивидуальном порядке не залатать.

Источник: https://cont.ws/@anddan01/1301451