Эту скaзку нaписал мaльчик, живущий в хосписе. Зовут его Мишкa, ему 12 лет. Он был “откaзной” у врaчей. Он написaл ее на школьный литерaтурный конкурс, но это не так важно. Важно, что он хочет, чтобы его скaзку читали. Чтобы чувствовaли – кому нужно, и кто захочет… Когда Мишка лежал в реанимации, ему пообещали, что его сказку еще будут читать. На тот момент ему стало лучше. Поделиться этой сказкой – одно из тех Чудес, что мы можем сделать своими руками – чтобы исполнилось желание ребенка, и сказка прошла более длинный путь. Мишка заслужил это…



“Жил-был маленький золотистый лунный лучик. Он был совсем тонкий, с трудом пробивался сквозь густые тучи. В сумрачном лесу он часто терялся среди веток, и не мог попасть в комнату через окно, если шторы были задернуты. Он мечтал стать таким, как старшие братья – сильные и яркие солнечные лучи, чтобы приносить всем тепло, жизнь и радость. Лучик печалился: “Неужели, я всегда буду таким слабым? Что я смогу сделать хорошего?” Но однажды красивая серебряная звездочка сказала ему: “Мы с тобой – особенные. Мы умеем светить ночью и дарить миру волшебство. Просто гори от всего сердца и ничего не бойся!” И лунный лучик побежал по темной воде реки и нарисовал сверкающую дорожку. Все птицы, рыбы и даже деревья на берегах залюбовались ею. Потом лучик пробрался в открытую форточку одного дома и ласково погладил по щеке малыша, который увидел сказочный сон. Лучик заиграл на лесной листве и помог заблудившемуся оленёнку найти свою маму. А к утру он, усталый и счастливый, возвратился домой – в лунный диск. И спрятался там до заката, до следующих подвигов!”



P.S. О судьбе мальчика… Увы, чуда не произошло, и мальчик умер. Миша-сказочник ушёл в ночь с 7 на 8 декабря 2011 года. Его сказка стала Лауреатом Национальной Премии “На благо мира” 2012 г. Москва. И будет продолжать нести тепло людям

Источник: http://nashaplaneta.su/news/ehtu_skazku_napisal_malchik_zhivushhij_v_khospise_zovut_ego_mishka_emu_12_let/2019-08-17-74223