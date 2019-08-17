Чайки в Жуковском
00:06. 17 августа 2019 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Читатель из Подмосковья пишет на тему вопроса, откуда взялись чайки в аэропорту Жуковский, что и привело к ЧП с посадкой пассажирского лайнера в кукурузное поле.
Еще 7 лет назад он пытался в судебном порядке добиться закрытия свалки с чайками, указывая на то, что они могут столкнуться с самолетом.
Чайки в Жуковском
Здравствуйте Борис. Предлагаю вашему вниманию видео, в котором снято множество чаек, привлекаемые на площадку перевалки мусора вблизи аэропорта Жуковский.
Те которые "посадили" самолет в Жуковском. И которых по словам замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Пятанова на это место никаких птиц не привлекает:
«Мы считаем, что ухудшение орнитологический обстановки не должно быть поставлено в вину оператору, поскольку туда привозится мусор и он перегружается из малотоннажного транспорта в крупнотоннажный и дальше уходит на объекты переработки отходов. Мусор там не накапливается. С учетом того, что пятно воздействия этих отходов очень ограничено и тут постоянно движется народ и техника, то это не то место, которое привлекает птиц. Работающая техника и люди отпугивают птиц. И это никак на ситуацию не влияет».
А вот решение суда по моему иску 2012 года. Я пытался запретить через суд размещать отходы вблизи аэропорта. Если бы суд закрыл эту помойную лавочку, то катастрофы с А-321 могло бы и не быть.
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
14 февраля 2012 г.
г. Жуковский
Жуковский городской суд Московской области РФ в составе:
председательствующего судьи Сорокодумовой Л.С.,
при секретаре Филипповой Т.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Илатовского Е.В. к ООО «Экосервис» об обязании запретить деятельность,
УСТАНОВИЛ:
Илатовский Е.В., уточнив требования (л.д.93), просит суд запретить ООО «Экосервис» производить сортировку бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером …. и использовать территорию данного участка для временного и постоянного размещения бытовых отходов.
В судебном заседании Илатовский Е.В. заявленные требования поддержал и пояснил, что ООО «Экосервис» осуществляет деятельность по сортировке бытовых отходов на земельных участках с кадастровым №…. и №…., расположенными в г.Жуковский Московской области, ул.Наркомвод. Объекты по сортировке бытовых отходов привлекают массовое скопление птиц в связи с содержанием в отходах остатков пищи, и, поскольку земельный участок расположен на расстоянии 2 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома ФГУП «ЛИИ им.М.М. Громова», это может привести к столкновению птиц с воздушными судами, что, в свою очередь, может угрожать жизни и здоровью людей. Принадлежащий истцу земельный участок с жилым домом расположены в с……., недалеко от вышеназванного аэродрома, т.е. также находится в зоне опасности. Истец считает, что деятельность ответчика по сортировке и хранению бытовых отходов не соответствует положениям законодательства о безопасности, а также правилам по использованию воздушного пространства и требует запретить ответчику вышеуказанные действия на территорию земельного участка с кадастровым №…..
Представитель ответчика ООО «Экосервис» против удовлетворения иска возражал; пояснил суду, что одним из видов деятельности ООО «Экосервис» является деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов …. класса опасности, на что имеется лицензия от …… г. №… (50). Земельные участки с кадастровыми №….. и №…. в 2009-2010 гг. в установленном порядке были отведены ООО «Экосервис» под строительство ангаров для стоянки грузового транспорта. Ранее земельный участок с кадастровым №….. имел котлован и в свое время в него свозился мусор, поэтому указанные истцом факты могли иметь место до покупки участка ООО «Экосервис»; в настоящее время данный участок находится в стадии очистки под асфальтировку. На земельном участке с кадастровым №…… в настоящее время практически закончено строительство ремонтно-складского корпуса, разрешение на строительство имеется. Никакого мусора, отходов на данном участке нет, сортировка отходов не ведется.
Представитель Администрации г.Жуковского считает, что в иске Илатовскому Е.В. следует отказать, в связи с не установлением нарушений в деятельности ООО «Экосервис».
Представитель ФГУП «ЛИИ им.М.М. Громова» требования Илатовского Е.В. поддержала, просила иск удовлетворить.
Представитель ООО «Чистый город» подтвердил объяснения представителя ООО «Экосервис», считает, что оснований для удовлетворения иска Илатовского Е.В. не имеется.
Свидетель Боева С.Г. показала, что она работает в газете «Жуковские вести», к ним обратился Илатовский Е.В. и попросил выехать в район Наркомвода, т.к. там находится несанкционированная свалка. 01.07.2011 г. она (Боева) вместе с Илатовским Е.В. выехала по указанному истцом адресу, по прибытии на место они увидели глухой забор, в ворота въезжали машины с мусором, когда их увидели, то ворота закрыли, но через щели они увидели на территории много мусора, кружили птицы, видимо, там были съедобные отходы. Повторно они выезжали туда же в октябре 2011 г., там все было то же самое.
Суд, выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела и дав оценку всем представленным доказательствам, находит заявленные требования удовлетворению не подлежащими.
Судом установлено, что ООО «Экосервис» является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке в ЕГР юридических лиц (т.1 л.д.49), действующим на основании устава (т.1 л.д.50-60), осуществляющим различные виды деятельности, одним из которых является деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов …. класса опасности, разрешение на указанную деятельность имеется – лицензия №…. (50) от …. г. (т.1 л.д.63-64).
Согласно договору №17 от 11.01.2011 г., ООО «Озеленение» производит от ООО «Экосервис» прием отходов производства и захоронение их на полигоне ТБО и ПО «Сафоново» в Раменском районе Московской области (т.1 л.д.90-92).
Земельный участок с кадастровым №….. приобретен ответчиком в собственность на основании договора купли-продажи от 07.12.2009 г. (т.1 л.д.134-136); земельный участок с кадастровым №….. приобретен ООО «Экосервис» в собственность по договору купли-продажи от 07.09.2011 г. (т.1 л.д.140-142). Ранее участки использовались ответчиком на основании договоров аренды.
Оба участка относятся к землям населенных пунктов, имеют разрешенное использование – размещение (строительство) стоянки грузового автотранспорта (т.1 л.д.137-138, 143-145).
В 2009-2010 гг. эти земельные участки в установленном порядке были отведены ООО «Экосервис» под размещение (строительство) стоянки грузового автотранспорта, что подтверждается актами выбора участков для размещения объектов заявленного строительства от 29.09.2009 г. и от 07.06.2010 г. (т.1 л.д.169, 173), постановлениями Главы г.о.Жуковский от 29.09.2009 г. №1899, от 15.10.2009 г. №200 и от 07.06.2010 г. №843 (т.1 л.д.168, 171, 182).
Проведенными контролирующими органами и организациями проверками деятельности ООО «Экосервис» в период 2009-2011 гг. был выявлен ряд нарушений в текущей деятельности ответчика, которые в последующим устранялись, что подтверждается представленными в материалы дела актами и протоколами проверок (т.1 л.д. 216-250, т.2 л.д. 1-64).
Вместе с тем, ни в одном из актов или протоколов не указано, что установлены нарушения ответчиком правил безопасности и правил использования воздушного пространства.
Как следует из акта проверки №……. от 24.01.2012 г., проведенной Министерством ЖКХ Московской области, нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также иных нарушений в деятельности ООО «Экосервис» не выявлено (т.1 л.д.214-215).
Со стороны ФГУП «ЛИИ им.М.М. Громова», поддержавшего требования истца, каких-либо требований в дополнение к требованиям истца не заявлено, доказательств нарушения ответчиком безопасности воздушного движения не представлено.
От других служб и контролирующих безопасность воздушных полетов органов и организаций в адрес ООО «Экосервис» каких-либо уведомлений и предписаний не поступало.
Прокуратура г.Жуковского, куда обратилась Администрация г.о.Жуковский в связи с обращением Межрегионального общественного фонда поддержки экологических программ (т.1 л.д.45), оснований для проведения внеплановой проверки в отношении ООО «Экосервис» не усмотрела (т.1 л.д.149).
Проведенным судом с участием сторон осмотром с выездом на место земельного участка с кадастровым №…… мест складирования и сортировки бытовых отходов не обнаружено, на территории участка расположены хозяйственные строения, находятся специальные транспортные средства.
В обоснование своих доводов истец представил фотографии с летящим самолетом (т.1 л.д.161-164), что само по себе не может свидетельствовать о нарушении ответчиком правил использования воздушного пространства, в т.ч. над принадлежащим семье истца домом (т.1 л.д.167).
Показания свидетеля Боевой С.Г., на которые ссылается истец, суд оценивает в совокупности с другими доказательствами, при этом суд учитывает, что указанные свидетелем факты имели место в июле и октябре 2011 г., в то время как в феврале 2012 г. при выезде суда и участников процесса на место расположения земельного участка и при его осмотре, описанные в показаниях свидетеля мусор и кружащие над ним птицы отсутствовали, завоз мусора не осуществлялся, мест, где бы складировались и хранились отходы, не обнаружено.
Других доказательств истцовая сторона не представила.
При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения требований Илатовского Е.В. о запрещении ответчику производить сортировку бытовых отходов на земельном участке с кадастровым №……. и использовать территорию участка для размещения бытовых отходов.
На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска Илатовского Е.В. к ООО «Экосервис» об обязании запретить деятельность – отказать.
На решение в течение 1 месяца может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Жуковский городской суд.
Судья:
https://zhukovsk–mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=21242154&delo_id=1540005&new=0&text_number=1 – цинк
Евгений Илатовский
Найденая журналистами свалка.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5211250.html