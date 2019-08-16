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Взрыв «Буревестника»

20:17. 16 августа 2019 Просмотров - 328 Нет комментариев Опубликовал:

Профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Николаевич Острецов рассказал о том, что именно случилось на полигоне в Архангельской области, где взорвалась реактивная двигательная установка, в двигателе которой было использовано радиоактивный изотопный источник питания. Могла ли это быть новая межконтинентальная ракета «Буревестник»? И, может ли в принципе существовать такая ракета?

Источник: https://youtu.be/c6XDRH41RRY

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