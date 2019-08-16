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Сводки от ополчения Новороссии 16 августа 2019

08:45. 16 августа 2019 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Кричать поздно: «корректировщик огня ополчения ДНР» вышел на свободу в Мариуполе по «закону Савченко» (ФОТО, ВИДЕО)

Кричать поздно: «корректировщик огня ополчения ДНР» вышел на свободу в Мариуполе по «закону Савченко» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Валерий Кирсанов, который был осужден украинским судом за то, что якобы корректировал огонь ополчения ДНР по Мариуполю, вышел на свободу.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, мужчина был осужден на 9 лет, но по «закону Савченко» его отпустили на свободу.

«И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа „воров в законе“ и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 30 мирных жителей Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на волю», — возмущенно написал Аброськин на своей странице в соцсети.

Однако при выходе из СИЗО на Кирсанова напали местные «активисты» и облили соком и зеленкой.

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Кричать поздно: «корректировщик огня ополчения ДНР» вышел на свободу в Мариуполе по «закону Савченко» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Перемирие по-украински: в Зайцево ранен местный житель

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Срочное заявление Армии ДНР о самоуничтожении боевиков ВСУ

Срочное заявление Армии ДНР о самоуничтожении боевиков ВСУ | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова об инциденте в 21-м батальоне ВСУ. 

«Предупреждая попытки украинских пропагандистов лживо обвинить нас в нарушении перемирия, сообщаем, что по данным, полученным нами из штаба 56-й бригады, сегодня в 4.30 утра в месте отдыха боевиков 21-го отдельного батальона в районе н. п. Авдеевка взорвалась граната. В результате взрыва двое боевиков погибло, один получил ранения.

В результате предварительного расследования установлено, что гранту взорвал боевик, который получил ранения. Двое погибших были его сослуживцами, и до этого дня всячески донимали и издевались над ним. Взрывом гранаты боевик решил отомстить.

Данный факт наглядно подтверждает, что в настоящее время ВСУ на передовой представляют из себя сборище психически неуравновешенных людей, прибывших в зону конфликта только с целью подзаработать».

Справка «Русской Весны»

21-й карательный батальон «Сармат» — отдельный батальон территориальной обороны, созданный в Херсонской области и в дальнейшем вошедший в состав 28-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины.

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