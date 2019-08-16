Сводки от ополчения Новороссии 16 августа 2019

Валерий Кирсанов, который был осужден украинским судом за то, что якобы корректировал огонь ополчения ДНР по Мариуполю, вышел на свободу.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, мужчина был осужден на 9 лет, но по «закону Савченко» его отпустили на свободу.

«И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа „воров в законе“ и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 30 мирных жителей Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на волю», — возмущенно написал Аброськин на своей странице в соцсети.

Однако при выходе из СИЗО на Кирсанова напали местные «активисты» и облили соком и зеленкой.

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