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Самым богатым дедушкой называют новокузнечанина Алексея Шаповала

09:06. 16 августа 2019 Просмотров - 138 3 коммент. Опубликовал:


Вот и мы с уважением это признаём и подтверждаем: у Алексея Павловича 117 внуков и 33 правнука
А детей у него 13: одиннадцать сыновей и две дочери

Про нас с Клавдией, матерью моих детей, другое говорили: нищету наплодили. И в роддоме ей предлагали аборт сделать. Вроде из сочувствия. И мне на работе вопросами надоедали: зачем тебе столько, тут одного не знаешь, как прокормить, в люди вывести, а у тебя, бедного… «Сам ты бедный, с одним-то ребенком», — говорил я очередному «доброжелателю» и торопился домой. К детям, к жене…Мой отец ко дню нашей свадьбы с Клавой построил нам домик. Ну, а дальше уже дело моих рук. И я дом для своей семьи построил. А уже потом, когда сыновья подрастали, стал строить или покупать дом для каждого. Считаю это своим отцовским долгом. Ну, а кто захочет увеличить свою жилплощадь — пожалуйста, стройтесь дальше. А я чем могу, тем помогу.


И ведь не просто дома, а настоящие терема у всех Шаповалов. И все или по соседству, или в одной округе. Потому-то, когда мы договаривались о встрече, Алексей Павлович сказал:
— Можно в любой дом моих сыновей зайти. Везде примут и будут рады…

Всем тринадцати детям Алексей Павлович играл свадьбы. Да еще какие! У Максима и Веры сидели за столами 500 гостей. Столы ломились от угощения, но не от водки, вина и даже шампанского. Шаповалы — все абсолютные трезвенники. Сухой закон для них – это вам не какая-то очередная показушная кампания. Бывала я на так называемых «трезвых» свадьбах, когда из самовара текла водка…

Курящих у Шаповалов тоже нет. Зато работящие! От мала до велика. Вот и хвалятся снохи Алексея Павловича, что много у них помощников, много рук. И в своем доме, и в соседнем.
То, что раньше «помочью» называли (когда всем миром кому-то помогают), здесь и сегодня как само собой разумеющееся. Ну, а если, кроме рук, еще и деньги потребуются — тоже пожалуйста. Свои же люди!

В самой большой семье России и Кузбасса все невероятно похожи на Алексея Павловича – и русыми головами, и любовью к земле, и крепким духом. За 57 лет существования этой уникальной семьи в ней никогда не было и нет тунеядцев, курильщиков, преступников, пьяниц, наркоманов, бабников, одиночек в семейной жизни, матерей-кукушек и детей – двоечников…

- В 1956 году мне жена Клавдия, женщина с сокровенным чистым сердцем, родила первого сына – Павла. С годами детей у нас родилось 13 – Павел, Вася, Иван, Надя, Лена, Максим, Алексей, Иосиф, Яков, Андрей, Коля, Петя, Матвей. Они подарили 117 внуков. В общем, Россия сибиряками прирастает, Шаповалами, – гордо говорит дед Шаповал. – Мои потомки – живут рядом со мной, у нас целая улица Шаповал, мы все работаем на земле, коммуной, я командую, зато все сыты, одеты, дома двухэтажные, машины есть, все делаем вместе, своим горбом зарабатываем. Только одна моя «веточка» прижилась в США. Моя дочка Лена туда с семьей уехала, я недавно летал в Ванкувер, американского внука женил…

После этого в Америке про нашу семью узнали, удивились на таможне, пожалели, что нет у них такого же американского дедушки.

Почти все дети Алексея Павловича многодетные. Один из его сыновей, Алексей, рассказывает: «Вот все спрашивают, как это я умудряюсь десять ртов прокормить.

Но они забывают, что это же двадцать рук». Шаповалы — семья трудолюбивая. Братья работают на автобазе, шоферами на «БелАЗах», у каждого большое хозяйство, по нескольку коров держат. Арендуют землю, выращивают на полях овощи, на базаре молоком и картошкой торгуют. Так что руки всегда нужны. «Мы детей с детства к труду приучаем, — объясняет Алексей, — а как иначе? Потому и деньги в доме есть всегда.»

«А в чем же счастье? — спрашиваем мы. — Давайте по пунктам». Шаповалы объясняют: во-первых, не страшно. Сено закончилось или газовый баллон опустел — братья всегда помогут. Жену в роддомувезли — малышей на это время по семьям разбирают. Проблема какая — всегда посоветоваться есть с кем. Во-вторых, дети между собой дружат. Сто человек — это же почти десять футбольных команд.

У одних во дворе качели, у других — песочница, у третьих — вообще целый игровой городок. Так что отпрыски всегда под присмотром, по чужим подворотням не ошиваются. Недавно собирались мы все у нашего брата. Накрыли столы, дали слово дедушке Алексею Павловичу. Он встал речь говорить, и слова сказать не может, слезы на глазах. Потому что смотрит на все это великолепие и гордится: это все я создал, это мой род.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9102728.html

Метки: новокузнецк, семья

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 3932 2418
    Михан 16 августа 2019 в 9:22

    С любовью к детям и семье-родятся внуки в этом роде!
    Отрадно видеть на Земле, что долг отца ещё в почёте!
    У внуков тоже будут дети, возможно лишь желание отца-дало начало роду

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    2
    • 3058 2718
      maryМихан 16 августа 2019 в 9:28

      просто правильная голова Шаповал у этого рода,приятно осознавать ,что русоволосые плодятся.А вот их Лена -это как все ,а может просто за мужем ушла? как положено.

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      1
      • 5303 885
        ХОХОЛmary 16 августа 2019 в 10:09

        А Лена окупант ))
        Пройдёт сто лет будет и в Америке город Шаповал ))
        Ну и я так понимаю пенсия деду не особо и нужна и пенсионный возраст поФФик.

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