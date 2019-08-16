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Русь – прародина викингов?!!

08:34. 16 августа 2019 Просмотров - 184 3 коммент. Опубликовал:
Многие, наверно, помнят или слышали о знаменитом норвежском путешественнике Туре Хейердале. Под конец своей жизни учёный, неожиданно для своих западных коллег, стал искать прародину варягов… на территории юга России!



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4609730.html

Метки: r1a1, археология, история, Культура, наука, Родина, Россия, Русь

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2138 1911
    VorchunVV 16 августа 2019 в 9:21

    В самом начале ролика автор напустил тумана свалив в одну кучу викингов и варягов.
    Поясню:
    -Викинги,- северные разбойники. Сначала морские, затем и сухопутные. Северная земля скудная, лето короткое. Вот и приловчились жить разбоем.
    -Варяги,- славянский воинский клан. Профессиональные воины. Основное занятие – охрана рубежей. Рюрик (Рурик, Рарог)- князь варягов,- славянин. И не просто славянин. Он русский (русич, росич).

    Русский язык был действительно широко распространён в Европе. Больше того,- вплоть до семнадцатого века Швеция говорила по-русски. Правда писала уже латиницей. Например http://www.svarogday.com/russkij-yazyk-shvecii-1697-goda/ Попробуйте прочитать этот документ по правилам русского языка.

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    -1
    • 5303 885
      ХОХОЛVorchunVV 16 августа 2019 в 9:26

      Слявяне это говорящие на славянских языках. Других определений НЕТ.
      На каком языке говорили варяги неизвестно.
      Русский язык придумал Пушкин А.С.
      До него в древней Швеции говорили и писали на древнешведском.
      У Вас тоже всё в кучу.
      Рюрик вымышленный персонаж как Кибальчиш.
      Кибальчиш он славянин или может еврей?
      Ну и древняя Русь это ОДНО а Россия Ольденбургских совсем другое.
      Ничего общего.
      А уж современная Россия это нечто третьее.

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  • 2138 1911
    VorchunVV 16 августа 2019 в 9:53

    “Русский язык придумал Пушкин А.С.”
    Прямо вот так,- категорично? А Державин на каком языке писал? А Ломоносов на каком языке разговаривал? Может на шведском? Вы документ, на который я дал ссылку, читали? Попробуйте. Это интересно.
    “Рюрик вымышленный персонаж”. Это тот Рюрик, который внук Гостомысла, Новгородского посадника? Это он “вымышленный персонаж”?

    PS. Интересно было бы познакомиться с Вашими источниками.

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