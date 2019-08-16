Русь – прародина викингов?!!
08:34. 16 августа 2019 Просмотров - 184 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Многие, наверно, помнят или слышали о знаменитом норвежском путешественнике Туре Хейердале. Под конец своей жизни учёный, неожиданно для своих западных коллег, стал искать прародину варягов… на территории юга России!
В самом начале ролика автор напустил тумана свалив в одну кучу викингов и варягов.
Поясню:
-Викинги,- северные разбойники. Сначала морские, затем и сухопутные. Северная земля скудная, лето короткое. Вот и приловчились жить разбоем.
-Варяги,- славянский воинский клан. Профессиональные воины. Основное занятие – охрана рубежей. Рюрик (Рурик, Рарог)- князь варягов,- славянин. И не просто славянин. Он русский (русич, росич).
Русский язык был действительно широко распространён в Европе. Больше того,- вплоть до семнадцатого века Швеция говорила по-русски. Правда писала уже латиницей. Например http://www.svarogday.com/russkij-yazyk-shvecii-1697-goda/ Попробуйте прочитать этот документ по правилам русского языка.
Слявяне это говорящие на славянских языках. Других определений НЕТ.
На каком языке говорили варяги неизвестно.
Русский язык придумал Пушкин А.С.
До него в древней Швеции говорили и писали на древнешведском.
У Вас тоже всё в кучу.
Рюрик вымышленный персонаж как Кибальчиш.
Кибальчиш он славянин или может еврей?
Ну и древняя Русь это ОДНО а Россия Ольденбургских совсем другое.
Ничего общего.
А уж современная Россия это нечто третьее.
“Русский язык придумал Пушкин А.С.”
Прямо вот так,- категорично? А Державин на каком языке писал? А Ломоносов на каком языке разговаривал? Может на шведском? Вы документ, на который я дал ссылку, читали? Попробуйте. Это интересно.
“Рюрик вымышленный персонаж”. Это тот Рюрик, который внук Гостомысла, Новгородского посадника? Это он “вымышленный персонаж”?
PS. Интересно было бы познакомиться с Вашими источниками.