Политика Сталина, мусорная реформа, и «спасибо» Леониду Ильичу

В процессе встречи с общественностью родного Санкт-Петербурга обсуждали как последние новости, актуальные события политической повестки дня, связанной с муниципальными выборами и реформами, так и вопросы исторического характера — говорили про Сталина и Брежнева.

Хронометраж:

08:00 — О выборах в Петербурге и протестных акциях

18:58 — О программе движения «Патриоты Великого Отечества»

23:50 — О привлечении молодёжи и информационных ресурсах в интернете

28:50 — Кто приглашает украинских политологов на российское телевидение

32:00 — О встрече с президентом Путиным

32:53 — О «будущем» малых партий

34:14 — Возможно ли сегодня проведение Сталинской политики

39:15 — Что такое мусорная реформа и для чего она придумана

43:23 — О процессе написания книг

46:56 — Возможно ли существование социального государства при капитализме

52:29 — О Леониде Ильиче Брежневе

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Фотографии © Любовь Погодина / Буквоед:

P.S. Предыдущие встречи с общественностью:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107661