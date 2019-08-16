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Политика Сталина, мусорная реформа, и «спасибо» Леониду Ильичу

08:33. 16 августа 2019 Просмотров - 125 3 коммент. Опубликовал:

В процессе встречи с общественностью родного Санкт-Петербурга обсуждали как последние новости, актуальные события политической повестки дня, связанной с муниципальными выборами и реформами, так и вопросы исторического характера — говорили про Сталина и Брежнева.

Хронометраж:
08:00 — О выборах в Петербурге и протестных акциях
18:58 — О программе движения «Патриоты Великого Отечества»
23:50 — О привлечении молодёжи и информационных ресурсах в интернете
28:50 — Кто приглашает украинских политологов на российское телевидение
32:00 — О встрече с президентом Путиным
32:53 — О «будущем» малых партий
34:14 — Возможно ли сегодня проведение Сталинской политики
39:15 — Что такое мусорная реформа и для чего она придумана
43:23 — О процессе написания книг
46:56 — Возможно ли существование социального государства при капитализме
52:29 — О Леониде Ильиче Брежневе

Скачать аудио
Видео ВК

Фотографии © Любовь Погодина / Буквоед:

P.S. Предыдущие встречи с общественностью:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107661

Метки: блог, Видео

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 644 324
    BlackCat 16 августа 2019 в 11:06

    Очень интересно… Контрастно, складно, законно (на это упор). Но в то же время самостоятельно-противопоставительно…
    Не мытьем – так катаньем.

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  • 644 324
    BlackCat 16 августа 2019 в 11:08

    А грамотно из Сталина делают икону, а из социализма – потребность общества. Однако общество и сейчас вполне социально. В своей неестественной естественности (искусственное разделение в силу естественного потенциала брать и уступать).

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  • 644 324
    BlackCat 16 августа 2019 в 11:12

    Вот и “нарисовалось” лицо “истинной оппозиции”.

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