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Пока Вы не начинаете с себя — они начинают с Вас

18:50. 16 августа 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

Если человек не будет заниматься своим развитием, он будет подвержен всем несчастьям нашего мира.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-T14IUOfy-o

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