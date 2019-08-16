Пока Вы не начинаете с себя — они начинают с Вас
18:50. 16 августа 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Если человек не будет заниматься своим развитием, он будет подвержен всем несчастьям нашего мира.
Если человек не будет заниматься своим развитием, он будет подвержен всем несчастьям нашего мира.
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Итак, несомненно, великий вопрос о свободе воли, как бы он ни был запутан, не представлял бы затруднений, если бы умели вполне проникнуться идеей, что природа существа, одарённого разумом, заключается только в сознании и что поскольку одарённое разумом существо сознаёт, оно не утрачивает ничего из своей природы, каким бы путём сознание в него ни вливалось.