Ортопедические стельки. Рецепты для здоровья. Юлона Стоянова
Ортопедические стельки при плоскостопии.
Юлона Стоянова, Ольга, Сергей Ивченко и Николай
В этой передаче речь идет об ортопедических стельках, как о приспособлении, которое широко используются в качестве одного из основных средств для уменьшения боли в стопах. Стельки также могут помочь в предотвращении таких проблем как боль в голени, коленях и даже в спине, поскольку перекосы или нестабильное положение ступни могут привести к плохой осанке.
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