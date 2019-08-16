Ортопедические стельки. Рецепты для здоровья. Юлона Стоянова

Ортопедические стельки при плоскостопии.



Юлона Стоянова, Ольга, Сергей Ивченко и Николай



В этой передаче речь идет об ортопедических стельках, как о приспособлении, которое широко используются в качестве одного из основных средств для уменьшения боли в стопах. Стельки также могут помочь в предотвращении таких проблем как боль в голени, коленях и даже в спине, поскольку перекосы или нестабильное положение ступни могут привести к плохой осанке.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1t9cUSh9rp8