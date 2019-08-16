Новости Украины и Новороссии 16 августа 2019
- 06:57 Кучка соратников Порошенко пытается спасти его от уголовного преследования.
- 04:30 Пора воровать: «Нафтогаз» идёт ва-банк в борьбе против России.
- Вчера 20:52 Опасные нарушители гос.границы Украины.
- Вчера 20:16 Почему я плакал из-за арбуза Грымчака.
Кучка соратников Порошенко пытается спасти его от уголовного преследования
Депутаты партии «Европейская солидарность» готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона «О Государственном бюро Украины» (ГБР).
Там считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства.
Глава бюро Роман Труба в Telegram-канале назвал такую логику «очень политической».
«Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 дел, участником которых он является, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный», — отметил он.
12 августа Порошенко пришел на допрос о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Уточняется, что он явился в сопровождении охранников и защитников.
Допрос политика длился почти три часа. В это время под стенами ГБР собрались его дети, сторонники и противники, журналисты и силовики.
В настоящее время на Украине расследуется уже 12 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.
12 августа Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.
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Пора воровать: «Нафтогаз» идёт ва-банк в борьбе против России
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил о том, что собирается продать все активы «Газпрома», до которых доберутся его загребущие ручки. При этом представитель «Нафтогаза» ссылается на решение суда Стокгольма.
По прогнозу Витренко, украинская компания взыщет (украдёт) около трёх миллиардов долларов до середины 2020 года. Именно такие сроки обозначены неслучайно. На октябрь 2020 года назначены слушания по транзитному спору «Газпрома» и «Нафтогаза».
Оцените все грани наглости украинских газовых деятелей. Украина не платила за российский газ, но получила шикарный подарок в виде решения стокгольмского арбитража компенсировать ей «недопоставку газа на транзит».
Иными словами, Швеция сказала России: «Да, Украина не платит за газ, но вы всё равно должны поддерживать её дырявую экономику на плаву своим ресурсами».
На радостях топ-менеджеры «Нафтогаза» выписали себе миллионные премии и подняли цены на газ для простых украинцев. Россия и «Газпром», естественно, с решением шведов не согласились и подали встречный иск в отношении Украины.
Менеджеры «Нафтогаза», по всей видимости, прожрали всё, что выписали себе за счёт украинцев, и теперь облизываются на активы «Газпрома». Шведы явно не ожидали такой подставы от ненасытных украинских коррупционеров.
Фактически Украина сейчас отвергло святое для капиталистов правило о неприкосновенности частной собственности. Это сигнал абсолютно всем инвесторам, кто ещё думал вкладывать в Незалежную. Эти пираты конфискуют ваше, не считаясь с законом.
У России, в свою очередь, открываются широкие возможности по дискредитации киевской власти. Также Украина в своём нынешнем состоянии может навсегда попрощаться с транзитом российского газа. ГТС Украины будет гнить и разваливаться, пока бабуины из «Нафтогаза» будут довольствоваться крохами, которые они ещё смогут выдоить с простых украинцев.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Опасные нарушители гос.границы Украины
Летчики, сегодня успешное посадившие пассажирский лайнер с вышедшим из строя двигателем, оказались занесены на "Миротворец" за "нарушение гос.границы Украины".
Все это конечно связано с полетами рейсов "Ural-Airlines" в Симферополь (сам, неоднократно пользовался услугами этой авиакомпании для полетов в Москву, Питер или Ростов – дешево и сердито – если брать билеты заблаговременно).
Сами летчики безусловно молодцы – спасли людей, да и сам лайнер скорее всего тоже – не растерялись в критической ситуации, что дорогого стоит – все мы помним трагическую ошибку пилота во время катастрофы в Шереметьево.
Здесь же профессионализма хватило, так что заслуженно стали героями дня.
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Почему я плакал из-за арбуза Грымчака
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