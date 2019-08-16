Непоколебимый орел
10:24. 16 августа 2019 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Статья министра иностранных дел Венесуэлы про американскую политику в Латинской Америке.
Непоколебимый орел
C момента возникновения Венесуэла была солидарной страной, осознающей свою принадлежность великому целому, огромной нации, держава с великим потенциалом, которая, укрепившись юридически, экономически и политически, изменила бы «баланс вселенной», баланс сил в международных отношениях. Единственная военная операция Венесуэлы за ее пределами была неизбежно связана с ее правом на самоопределение как суверенного народа. Наши солдаты прибыли в суровые края "Нашей Америки", с намерением расширить движение за независимость без какой-либо жажды наживы или славы, ничего кроме освобождения от имперского господства тех времен. Наши лидеры и армия того времени никогда не стремились сохранить трофеи или территориальные завоевания. Единственным основанием было поделиться свободой, обрести независимость, просто быть свободными. Напротив, Соединенные Штаты были и остаются действующим лицом, которое с самого начала намеревалось навязать единую действительную систему управления – свою собственную систему. Система их прав и свобод для тех, кто копит материальные ресурсы, а притеснение и эксплуатация для тех, кто не имеет богатств или собственности. Каждый политический ориентир и каждое военное действие отмечено ореолом божественного предопределения, доминирующая американская элита всегда исходила из надежности своего образа жизни и системы правления, которые предопределено копировать и принимать во всем остальном мире. Исходя из этого ограниченного, тиранического и исключительного взгляда, они с особой беспощадностью непрерывно упражняются в том месте, которое они считают своим «задним двором»: Латинской Америке.
Хотя сегодня мы ежедневно становимся свидетелями одностороннего господства Вашингтона, оно не является чем-то новым, оно родилось на заре формирования государства, в конце 18-го века, когда Томас Джефферсон, один из отцов-основателей, с глубокой естественностью произнес знаменитое и страшное высказывание:
«Наша Конфедерация должна рассматриваться как гнездо, которое должно населить всю Америку, как северную, так и южную; давайте позаботимся о том, чтобы поверить, что этот великий континент заинтересован в изгнании испанцев, на данный момент колонии находятся в лучших руках, и я только боюсь, что эти руки слишком слабы, чтобы держать их, пока наше население не вырастет настолько, чтобы справиться с ними, отбирая кусок за куском».
Как указывает профессор Владимир Акоста, это стремление к господству всегда было уделом белых, саксов и протестантов, которые никогда не планировали «испачкать» свою кровь и родословную, смешавшись с остальными народами этого великого континента. Двести лет спустя Дональд Трамп является явным представителем этой теории превосходства. В Северной Америке им удалось «отобрать кусок за куском» территории у их коренных народов посредством массовых убийств и обмана, широко освещенных в исторической литературе. Они покупали территории у европейских держав, как будто земля была еще одним товаром. Давайте не будем забывать, что они отобрали половину территории Мексики, и все с единственной целью — расширить свои владения от Атлантики до Тихого океана.
В 1823 году американский президент Джеймс Монро под руководством Джона Куинси Адамса пишет и объявляет знаменитую «Доктрину Монро» и свое знаменитое изречение «Америка для американцев (конечно, североамериканцев)». Таким образом, они обеспечили идеальную преемственность аннексионистскому проекту, намеченному десятилетиями ранее отцами-основателями в их навязчивом призыве к континентальному господству с твердым намерением полностью вытеснить европейские державы, которые все еще грабили и расхищали наши территории. Однако к тому времени вашингтонская элита еще не обладала достаточным военным потенциалом, чтобы противостоять империям того времени.
Мы подчеркиваем, амбиции и желание американской корпоративной управляющей элиты навязать «свою» модель государственного управления, экономической и социальной организации описаны, начиная с ее истоков. В 1839 году обозреватель Джон О'Салливан опубликовал основополагающий документ доктрины американского господства: «Будущее великой нации». Это известная статья, которая устанавливает, что было бы основой доктрины «Явное Предначертание», в которой, при исключительной риторике и глубоком религиозном рвении, недвусмысленно заявлено, что Соединенным Штатам предназначено Провидением править всем миром. Давайте рассмотрим пару фрагментов:
«В долгосрочной перспективе будущее без границ станет эпохой американского величия. В своем великом владении временем и пространством нация многих наций имеет явное предначертание превосходства над человечеством по божественным законам; чтобы создать на земле самый благородный храм, посвященный работе Господа, — Таинству и Истине. Полом будет полушарие, крышей — небо, полное звезд, а паствой — Союз многих республик, состоящий из сотни миллионов счастливых людей, не имеющих хозяина, но подчиняющийся естественному и нравственному закону Бога, закону братства (…) Мы должны двигаться вперед, чтобы завершить нашу миссию — для всестороннего развития нашей организации — для свободы совести, личной свободы, свободы стремления вести торговлю и бизнес, универсальности свободы и равенства. Это наше высшее предназначение, вечное по своей сути, неизбежный декрет о причине и следствии, который должен быть исполнен. Все это станет нашей будущей историей, чтобы обеспечить спасение людей, добиться на земле существования морального достоинства, непреложной истины и Божьей помощи. Для этой благословенной миссии перед народами мира, которые находятся за пределами света истины, дающей жизнь, была выбрана Америка; и ее выдающийся пример должен смертельно ранить тиранию королей, сановников и олигархов и нести благую весть о мире и доброй воле, где сохраняется величие, а их существование вызывает чуть меньше зависти, чем жизнь диких животных. Тогда кто может сомневаться в том, что нашей стране суждено стать великой нацией будущего?»
Только в конце XIX века и на заре XX века Соединенные Штаты накопили достаточно мощи и военной техники, чтобы изгнать Испанию из своих оплотов на Кубе и Пуэрто-Рико, а также с территорий в Тихом океане. Это было началом так называемого «Короллария Рузвельта», вариант поправки к «Доктрине Монро», изложенного в послании Тедора Рузвельта от 6 декабря 1904 г. о Положении в Стране в ответ на военно- морскую блокаду, введенную Англией, Германией и Италией против Венесуэлы во время правления Сиприано Кастро. Речь идет о защите своих собственных интересов в регионе и о том, чтобы четко изложить, что, если бы какая-либо латиноамериканская страна или страна Карибского бассейна, находящаяся под влиянием США, угрожала или ставила под угрозу права, собственность граждан или предприятий США, у них было бы экстерриториальное право и обязанность вмешаться в дела этой «своенравной» страны, чтобы изменить ее порядок, восстанавливая права и наследие ее граждан и ее корпораций. Точно так же Вашингтон отменил способность определять, вписывается ли правительство в его модель цивилизации и на основании этого, позволять ли ему существовать или свергать его силой. Это американское видение в Латинской Америке впервые проявилось в 1905 году во вторжении и интервенции в таможенные органы Доминиканской Республики. В те годы была развернута так называемая «Политика Гарроты». Посредством военной и экономической силы они взяли под контроль основные стратегические объекты Центральной Америки и Карибского бассейна.
Другой Рузвельт, в данном случае Франклин Делано, дает еще один виток жесткой политике начала века во время своего участия в VII Панамериканской конференции в Монтевидео. Он устанавливает основы панамериканизма – интеграция подчинения американским интересам — под предлогом «политики добрососедства». Это был лишь способ смягчить обычную практику насилия на континенте, которая не прекращается до сих пор. От панамериканизма произошел межамериканизм и вся институционализация вокруг злополучной Организации американских государств, ОАГ.
В период с 1948 по 1990 год правительство США пыталось свергнуть по меньшей мере двадцать четыре правительства в Латинской Америке
Латинская Америка и Карибский бассейн всегда подвергались вмешательству Соединенных Штатов в военном, экономическом и политическом отношении. Джон Дауэр сделал тщательную подборку данных, содержащихся в рассекреченных отчетах, а также в серьезных расследованиях, не только левой интеллигенции. В ходе своего расследования он раскрывает роль, которую сыграли разные правительства США в конфликтах после Второй мировой войны, предлагая шокирующие данные. Дауэр цитирует исследование Джона Костворда, в котором сделан вывод о том, что в период с 1948 по 1990 год правительство США «пыталось свергнуть по меньшей мере двадцать четыре правительства в Латинской Америке: в четырех они напрямую использовали свои вооруженные силы, в трех это происходило в результате восстаний или убийств, организованных ЦРУ, и в семнадцати подстрекали войска или местные полицейские силы вмешаться без непосредственного участия Соединенных Штатов посредством государственных переворотов». Это действия, которые никогда не прекращались, а основной действующей силой была так называемая Школа Америк, созданная в 1963 году Джоном Ф. Кеннеди в качестве органа по инструктажу по убийствам, пыткам и исчезновению сотен тысяч людей в Нашей Америке. Сам Костворд подсчитал, что во время холодной войны Центральная Америка стала свидетелем и пострадала от почти трехсот тысяч убийств при населении в тридцать миллионов человек.
Но ее господство простирается не только на Латинскую Америку. Во время Холодной войны конфликты развивались на периферии: во Вьетнаме, Корее, Лаосе, Камбодже, Центральной Америке. После падения советского блока в последнем десятилетии двадцатого века Соединенные Штаты развернули жестокую кампанию по захвату энергетических ресурсов на Ближнем Востоке. Военный аппарат никогда не останавливался. Сумма, которую США ежегодно вкладывает в свой военный аппарат, соответствует сумме всех военных бюджетов восьми стран, следующих за ними в этом рейтинге.
В мире, в котором постепенная ликвидация ядерного арсенала стала почти единым мнением — после кошмара Хиросимы и Нагасаки, когда погибло более 140 000 человек — страна звезд и полос вкладывала в 2017 году 90 миллионов долларов в день, 4 миллиона долларов каждый час, только в программу ядерной модернизации. В том же самом году военный бюджет этой страны составлял 2740 миллионов долларов в день, 114 миллионов долларов в час, чтобы смазывать машины смерти и запугивать остальной мир.
На новом этапе агрессии в мире американская элита применяет новый способ ведения войны против стран, которые не подчиняются их замыслам: так называемые экономические санкции или односторонние принудительные меры. Вдохновленные средневековыми блокадами, когда агрессивные силы осаждали замки, чтобы лишить их самых элементарных средств к существованию, правительство США гордится своей гегемонией над финансовой системой, чтобы задушить страны, уменьшить их способность заботиться о его населении и попытаться сломить его волю. Это не второстепенный факт, это формула войны, применяемая с незапамятных времен. Однако так называемое «международное сообщество» сегодня отводит взгляд и прячет голову, когда Белый дом применяет политическое принуждение на основе незаконных мер, чуждых международному праву и всем нормам цивилизованного сосуществования.
Исходя из этой совокупности убеждений и схем превосходства и расизма, доктрин и неизменной практики господства, высокомерия и идеологической нетерпимости правители Соединенных Штатов стремятся контролировать мир, навязывать свою модель и отменять альтернативные пути свободных и суверенных народов. 200 лет назад испанская империя была изгнана из этих земель. Сегодня мы должны следовать подвигам сынов и дочерей Симона Боливара, хотя и против другой империи, еще более гротескной и амбициозной. Мы поднимем свой меч и свой голос не только для нашей собственной обороны, но и ради всех тех народов, которые на протяжении истории угнетали и унижали высокомерием военного, промышленного, финансового и технологического комплекса, созданного в центре власти в Вашингтоне. Имперский Орел разобьется о защитный щит суверенной воли народов Юга, чья свободолюбивая природа была и будет непреклонным образом неизменной.
Рано или поздно наша Латинская Америка и Карибский бассейн станут великой державой, будут играть ту роль, которую ей дала история, и которую империализм отрицает, мы станем твердым полюсом силы, который остановит и нейтрализует любую экзогенную попытку господства. До тех пор, пока не наступит этот момент, на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа и во всех уголках нашей Америки мы будем твердо стоять, сопротивляясь, и в то же время переходя в наступление за человеческое достоинство, за право быть свободными, независимыми, за право строить без помех систему, которая дает нам максимально возможное счастье; за право ходить своими ногами, право побеждать.
Хорхе Арреаса
https://prometej.info/nepokolebimyj-orel/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5208891.html
“Рано или поздно наша Латинская Америка и Карибский бассейн станут великой державой”
Все станут великими державами когда-нибудь во сне или на яву. А пока что расклад сил такой: первое место США, второе место Китай, третье место Индия, ну и Россия как где-то в конце списка, но не в самом хвосте, а там откуда он растёт.