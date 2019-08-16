Не допустим сжатия рабочей недели! Профессор М.В.Попов.
Не допустим сжатия рабочей недели! Об “инициативе” ФНПР о переходе к 10-часовому рабочему дню. Михаил Васильевич Попов, профессор по кафедре экономики и права, президент Фонда Рабочей Академии. 14.08.2019.
4-дневная рабочая неделя
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
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Да, все верно. Уменьшат количество рабочих дней в неделе – будут иметь законное основание снизить минимальный размер оплаты труда. Учитывая склонность работодателей манипулировать работниками и ставить их в безвыходные положения, работать люди будут столько же, а получать (в соответствии с требованиями закона) будут меньше. Соответственно, уменьшатся отчисления в ОМС и ПФ. Соответственно, увеличится доля коммерческих медицинских услуг и минимальный размер пенсии.
И такой яд завернули в красивый фантик – работники должны работать меньше.
Ага, щаззз
Сволочи капиталистические не нажрутся не как !
Каждое утро в нынешней России приносит новости с зубовным скрежетом!
Медведев ты с…. Б… E…..!
Внимание было акцентировано на том, чтобы рабочий класс добивался 6-ти часового рабочего дня, если профсоюзы вяло работают, значит нужно поменять кадры в профсоюзах и т.д.. Нельзя идти на поводу буржуазного правительства, в т.ч. нельзя принимать 4-х дневную рабочую неделю с 10 часовым рабочим днём.
Интересно было послушать про американского капиталиста Форда. Он один из всех американских капиталистов увеличивал зарплату рабочим. За что его судили. На суде его оправдали. Т.к. он дебилам капиталистам объяснил, что если рабочие будут больше получать зарплату, то товар, который давно лежит на полках магазинов будет скупаться, а это будет стимулом для всей национальной экономики. До наших дебилов капиталистов это бы дошло, но вряд ли дойдёт.