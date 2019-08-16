Лекция д. мед. наук Т.Я. Николаевой о связи питания с работой мозга

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Из аннотации. О том, что некоторые продукты полезны для мозга, а другие наносят вред – предмет для бесконечного обсуждения. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института СВФУ Татьяна Яковлевна Николаева рассказывает в видеолекции, какой диеты надо придерживаться для здоровья мозга.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4610383.html