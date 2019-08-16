Лекция д. мед. наук Т.Я. Николаевой о связи питания с работой мозга
12:33. 16 августа 2019 Просмотров - 143 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из аннотации. О том, что некоторые продукты полезны для мозга, а другие наносят вред – предмет для бесконечного обсуждения. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института СВФУ Татьяна Яковлевна Николаева рассказывает в видеолекции, какой диеты надо придерживаться для здоровья мозга.
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Любой организм – это то, что он жрёт. Жрёт хорошие продукты – значит внутри всё в порядке. Жрёт гaвно – и внутри у него гaвно. И в башке этого организьма тоже гaвно. Или дохтур медицинских наук получила степень за открытие того, что башка с остальным организмом никак не связана?.. Кстати, медицина это не наука, а всего лишь раздел биологии, которую жыдомедики знают или очень плохо, или ваще не знают. И докторами биологических стать очень непросто, зато “дохтуром медициньских наук” – запросто!..
Вы не заметили, что ваш отличный коммент про Кургиняна остался без всякой оценки ?
Люди не понимают даже как это оценить, ни ДА ни НЕТ.
А самое интересное сегодня – это про узбеков. Осталось это только с гнилыми соплежеваниями.
Это была изящно исполненная простейшая “подсечка”.
Я прикрывал губы пальцами, чтобы скрыть сдержанную улыбку. Но блеск глаз скрыть невозможно.
Всплывает в памяти договор о продаже газа, в замен на “Азов”. “Азов” был необходим, чтобы
блокировать творчество США на костях Украины. Если решусь на это, то после изложу свои мысли.
Пока у меня тайм-аут. Пусть “серенькие” с грамотейкой русского языка француженкой Д” Ура побесятся.
Если сейчас за узбеками потянется Туркмения к роскошному столу России, то эта “подесчка” будет
вазари.
Туркмения потянется. Думаю, скоро много кто потянется, мошт даже наперегонки…