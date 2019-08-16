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Лекция д. мед. наук Т.Я. Николаевой о связи питания с работой мозга

12:33. 16 августа 2019 Просмотров - 143 3 коммент. Опубликовал:
Из аннотации. О том, что некоторые продукты полезны для мозга, а другие наносят вред – предмет для бесконечного обсуждения. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института СВФУ Татьяна Яковлевна Николаева рассказывает в видеолекции, какой диеты надо придерживаться для здоровья мозга.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4610383.html

Метки: здоровье, Культура, медицина, наука, человек

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 11005 6495
    Maleos 16 августа 2019 в 13:11

    Любой организм – это то, что он жрёт. Жрёт хорошие продукты – значит внутри всё в порядке. Жрёт гaвно – и внутри у него гaвно. И в башке этого организьма тоже гaвно. Или дохтур медицинских наук получила степень за открытие того, что башка с остальным организмом никак не связана?.. Кстати, медицина это не наука, а всего лишь раздел биологии, которую жыдомедики знают или очень плохо, или ваще не знают. И докторами биологических стать очень непросто, зато “дохтуром медициньских наук” – запросто!..

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    • 1172 740
      чужойMaleos 16 августа 2019 в 14:19

      Вы не заметили, что ваш отличный коммент про Кургиняна остался без всякой оценки ?
      Люди не понимают даже как это оценить, ни ДА ни НЕТ.
      А самое интересное сегодня – это про узбеков. Осталось это только с гнилыми соплежеваниями.
      Это была изящно исполненная простейшая “подсечка”.
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      Если сейчас за узбеками потянется Туркмения к роскошному столу России, то эта “подесчка” будет
      вазари.

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