Китай хорошо понимает, кто стоит за протестами в Гонконге

Руководство КНР выступило с критикой вмешательства американских дипломатов во внутренние дела государства. Более того, местные СМИ опубликовали фото и имя представителя американского посольства, которая встречалась с оппозиционерами в Гонконге. Как считает политолог Николай Стариков, это вполне логичная реакция на попытки вмешательства Соединенных Штатов.

«Китайцы – они ж люди не глупые. Все ж понятно, кто стоит за этими протестами, которые одновременно и в стране, которую Соединенные Штаты называют врагом (то есть Россия), и в стране, которую тоже называют врагом Соединенные Штаты Америки (то есть Китай)», — говорит Стариков.

При этом, отмечает политический эксперт, ситуация в Китае весьма схожа с событиями в россии: «Китайцы сфотографировали ту вещь, которая для нас уже стала обыденностью, а видимо для Китая – это какая-то новость. А именно, общение американских дипломатов с руководителями вот этих самых беспорядков. Ну, у нас же все считают необходимым, начиная с дважды судимого Навального, пообедать с американскими дипломатами. Они к нему в Кострому даже приезжают. Представляете, какие вежливые и симпатичные люди».

Также представители МИД КНР обратились с резонным вопросам к своим коллегам из США: не является ли подобная деятельность вмешательством во внутренние дела? Ответом же им была буря негодования: «Госдеп возмутился, сил нет. Полномочный представитель Госдепа назвала китайским режим бандитским. Представляете, дипломатичное какое заявление? И знаете почему? Потому что были опубликованы личные данные американского дипломата».

И подобная реакция, уверен Стариков, указывает на политику двойных стандартов, коей руководствуются проамериканские оппозиционеры: «То есть, это по принципу «а нас-то за что». Когда либералы составляют всякие списки, не только на Украине, но и у нас, работников полиции, Госдеп не возмущается – это нормально. Как только берут и публикуют фотографию американского дипломата – вот смотрите, кто встречался с китайскими студентами – сразу крики».

На деле же, можно сделать только один вывод. Американская стратегия не меняется уже много лет. Поддержка оппозиционных течений в тех или иных странах была и остается главным механизмом борьбы на геополитическом поле Соединенных Штатов. И, как можно заметить, сколько бы раз Вашингтон не проворачивал этот трюк, актуальным он быть не перестает.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107621