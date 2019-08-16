Гонконг. На пределе

Попросили кратко обрисовать ситуацию по Гонконгу на сегодняшнее число, 13 августа.Попробую.1. Стартовая тема – отзыв закона об экстрадиции – протестующими полностью слита. Закон прошёл первое чтение и лежит в местном парламенте. Его никто никуда не убирает, не отзывает – он просто прошёл чтение и лежит. Эмоциональная фраза мэра, Кэрри Лэм, про the bill is dead – она ещё с середины июня. Прошло два месяца, сдвигов нуль. Протестующие проиграли – их требование не выполнено вообще. Начавшиеся в июне активные протесты никак не поменяли ситуацию, потому что закон рассматривался в мае и с той поры и не вносился больше.2. Остальные требования протестующих – типа отставки мэра и "отпустите всех задержанных и отмените все наказания" – также слиты подчистую. Полный проигрыш. Мэр никуда не делся, гопоту в чёрных майках продолжают задерживать, кого штрафуют, кого сажают. Никого "отбить у ментов в зале суда" не удалось. Впрочем схема с выдвижением целого списка разноплановых и явно невыполнимых требований – стандартна для цветных революций. Задача такого списка – заложить фундамент для поводов для последующих действий, а не быть выполненным. То, что стартово выходили за одно, а потом всё несколко раз переиграли, дополняя-убирая – протестующие не заметят. У них память такая, да и реальных целей и убеждений не имеется. Их будут юзать втёмную, особо не заморачиваясь.3. Протест, после краткого времени, надоел самим протестующим. От него одни проблемы, но выписаться из темы уже сложно, т.к. перед корешами выйдет "аааа, ты слил, раз завтра с нами не пойдёшь". Эта атмосфера хорошо видна в протестных чатиках. Платный актив небольшой, остальные – лохи для массовки, тешащие себя тезисом "а мы раз бесплатно, то за идею и самостоятельно".Чу, дураки, если вас выводят в указанное место к указанному времени с написанными не вами плакатами и тезисами – но не платят бабла – это не значит, что вы самостоятельные и решительные. Вы просто бесплатные лохи. Если вам конкретно не платят – это не значит, что протест бесплатный; это значит лишь то, что вы бесплатно производите выгодные другим людям действия. Это не вы придумываете, куда идти – вам сообщают. Это не вы придумываете к скольки – вам пишут. Это не вы придумываете тезисы и лозунги – вам их присылают. Это не вы начинаете скандировать – это несколько людей с рациями начинают, а вы подхватываете. То, что всё это делается бесплатно, не делает вас идеологическими бойцами – вы продолжаете оставаться лохами, просто бесплатными. Кому-то дадут по башке и он получит денег, а вы – нет.4. Стандартная пугалка "Вот-вот ща кровавая китайская армия придёт топтать нежные ростки гордой юношеской свободы" стандартна для цветных революций. На Майдане-2004 пугали московскими дивизиями ОМОНа, на Болотной-2011 автобусами с чеченскими милиционерами, на Майдане-2014 – рязанскими ВДВшниками-парашютистами. Всегда вот-вот через полчасика начнётся, главное не расходитесь, ребятки, ох и начнётся. И цыплячьи грудки вздуваются от ярости, ибо кто уйдёт – тот лох, а там же одни нелохи собрались. Бойцы, спортсмены, пожиматели мохнатых штанг.Распространяющаяся сейчас по сети очередная пугалка про "НОАК уже вот-вот" – примерно пятая, если не ошибаюсь, с начала лета. В этот раз за "УЖЕ ВОШЛИ В ГОНКОНГ ОХ БУДЕТ МЯСО" выдаётся перемещение техники по Шэньчженю.Ребята, армии – НОАК – делать в плане разгона в Гонконге вообще нечего. Мало того, что она вот тут локально сидит в числе ~4.000 человек, прямо в центре – чего сверхдохрена для любых задач, потому что Гонконг мелкий, если кто-то забыл – так она ещё и не приспособлена для таких штук. Вы как себе вообще, репостеры, представляете бой НОАК с протестующими? Оные от одного – одного, подчеркну – полицейского с ружьём, в котором резиновые пули, опрометью разбежались в страхе. Любой один выстрел в воздух очистит улицы сразу же, все митингующие трусы и стадный инстинкт у них превыше всего – доказано вчерашней ситуацией в аэропорту, когда после "слух что нас сейчас окружат и выходы закроют" бежали кто по рельсам, кто по обочинам дорог. Может кто-то представляет себе танки на гонконгской типовой дороге в два ряда, на горном серпантине или мидлевелах? Там одна авария двух легковушек отрезает полрайона от мира. Тяньаньмэнь в Гонконге не завезли, самая здоровая площадь на острове – это парк Виктории в козвейбей. В него влезает тыщ 80, если занять все газоны и плотненько, плечом к плечу. Где и кого там тяньаньмэнить предлагается-то? Туда танк разве что с самолёта сбрасывать, да и то попасть надо.Армия для подавления протестов в ГК, масштаб которых дико преувеличивается – ну типа "на острове Гонконг, где населения меньше миллиона, включая младенцев, стариков, лежачих больных, филиппинских домработниц, строителей-гастарбайтеров из Пакистана и Индии, украинских проституток обоих полов, сотрудников экстренных служб и енотов, прошёл марш миллионов" – вообще не нужна.Просто для картинки очень надо "Агаааа, тиран зассал и в слезах трясётся от страха, пытаясь задавить Свободу!". Китаю вообще-то на выебоны капризного блудного сынка "Гонконг" начхать, а вышеописанное подходит для картинки "гонконгера, обещавшего резать ментов, задержал патруль". Тиран, который страшный (ну, так положено Этим Красным Комми), что-то вот никак не вводит.На будущее – на материке и в Гонконге движение разное – право- и левостороннее. Учитывайте, когда репостите херню про "ГОНКОНГ: БРОНЕТЕХНИКА НА УЛИЦАХ".5. На данный момент у полиции серьёзная задача не протестующие, а местные, которые хотят бить протестующих. В качестве примера приведу фуцзяньскую диаспору. Фуцзянь – южная провинция Китая. Весьма не бедная и с хорошей социализацией у населения. Фуцзяньская диаспора Гонконга, которая поголовно яростные ватники и государственники, насчитывает, на минуточку, более миллиона человек. То есть весь Гонконг – сам остров, другие острова (более сотни), два куска материка (Коулун и NT) – это ~7.4 миллиона, и фуцзяньцев – более миллиона из них. И вот они достаточно плотно живут, имеют свой специфичный говор (что позволяет элементарно вычислить чужака), держат бизнесы и имеют к протестующим массу вопросов.Настолько, что в последний раз, когда по фуцзяньским вичатовским чатикам стало разгоняться "давайте этим колониальным пидорам покажем, они задрали", полиция буквально челом била "давайте договоримся, давайте без насилия". Ну а смелые и сильные протестующие – это к вопросу о "да они по сути контролируют ситуацию в городе" и прочих мокрых фантазиях инфантилов – они просто в район North Point, где как раз фуцзяньцев примерно половина, не пошли. От вящей смелости.Весь визг про страшные Триады как раз из-за того, что никаких миллионов не вышло, и протестующие – меньшинство. Они дико боятся местных, поэтому выдумывают сказки. Триады не работают днём продавцами и учителями, и не выходят в шлёпках и с палками, не скрывая лиц. Триады, если на то пошло, тесно связаны с Лондоном, как и во всех колониальных сценариях, когда британский генерал-губернатор, для удешевления управления, снюхивается с местными бандитами, которым предлагает за "вы держите своих тут в узде, вы же знаете как это сделать" поблажки и льготы. После возврата Гонконга в 1997 году как раз коммунистами страшные непобедимые триады были вычищены за полгода, патронов вообще не жалели. То, что осталось – тихо занимается проституцией и кокаином, проживая обычно вне Гонконга.Задача полиции сейчас в том, чтобы на очередном "марше триллионов" протестующим бы не сделали "котёл" гонконгского формата – это когда улица пустая, а потом из переулков молниеносно выбегает очень много мужиков с палками. В этом сценарии дорогая модная экипа не поможет, щит Капитана Америки тоже, а над судьбой флага США и жёлтого зонтика с надписями про свободу будет посмеиваться осматривающий протестующего проктолог, делая фотки и собирая много лайков в вейбо. Это у полиции законы, правила, ответственность, страх за карьеру, а у землячества, держащего магазины на улице, которую из-за протестов надо перекрывать – потери для бизнеса. Землячество это вечером обсуждает за круглым столом в традиционном китайском ресторане, и приходит к мысли "надо их отдубасить". Полиция защищает инфантильных идиотов от народа, поймите.6. Про контингент участников. Нет никаких Воинов Свободы, есть безработные, 35ти летние анимешники, живущие с родителями, официанты и грузчики. Если вы думаете, что любой азиат в очках – это сразу умный математик, вы сильно ошибаетесь. Тут 90% в очках, и тупых из них – большинство. Выходит люмпен, у которого бесцельность, мозаичное восприятие реальности, память как у гусеницы и логический аппарат Бивиса и Баттхэда "ну это… надо чтобы круто было всё…. и всё такое….". К пролетариату они не относятся вообще – они принципиально не хотят работать и развиваться, они на себя дрочат на таких, какие они есть. Их основной тезис – "нам недодали". Это важное различие – между "дайте работу, дайте возможности" и просто "дайте сразу ништяки". Между "дайте возможность обучаться и развиваться" и "передайте мне результаты чужого труда, потому что я уже очень умный". Выходящие на протесты ничего в принципе не собираются строить и создавать – притом они и не хотят, и не могут, и не могут даже научиться мочь.Мне пишут в личку какую-то фантастическую чушь уровня "байки с украины-2013", про "на митинг в ГК вышли сплошь банкиры, молодые учёные и эксперты по криптовалютам, люди с IQ не ниже 180, выпускники топовых ВУЗов с 2-3 высшими". Только вот про "… у каждого 4-5 разговорных европейских языков и свой белый порш, на котором он подвозит шины на Майдан" осталось добавить.Вы чего, более 50% задержанных – официально – безработные. Остальные какая-то хрень типа "ну я подрабатываю грузчиком" и "на полставки консультант в салоне аудиотехники". В Гонконге немало ВУЗов, но вообще-то в основном туда не за мозги берут, а за деньги родителей. Очкастый долбоёб, который аж студент аж престижного ВУЗа скорее всего не умный – у него просто папа где-то бабла поднял, перепродавая китайскую херню ценой в 2 цента за 15 центов. Откуда эти тезисы-то "раз выглядит как умный азиат, то умный азиат"? "Раз в очках и так выглядят победители математически олимпиад, то победитель мат.олимпиады"? Типовой гонконгский подросток студенческого возраста как раз туп, очень боится ответственности и воспитан в лакейски-восторженном отношении к белым людям. Забудьте про охренительную азиатскую память и сообразительность – поколение, выросшее на планшетах и мобильных играх, уже совсем не такое.Выросшие в виртуальных социумах, типа анимешных -chan'ов, практически неспособны к самостоятельному рассуждению и принятию решений, они привыкли, что они состоят в некоей побулькивающей серой массе, которая выдвигает как бы принятое коллективно решение, и каждый ощущает сопричастность к нему. По факту за каждым таким канализационным коллектором единоверцев стоят кукловоды, которые вбрасывают в эти сообщества "правильные решения" и подают их так, что дети верят, что они сами до этого догадались, и соглашаются – ну а как со своим-то личным выводом не согласиться, так? По факту же, если им лично надо принять решение – у них паника и полная недееспособность. Это идеальные винтики системы, надрачивающие на абстрактную Свободу, но чувствующие себя вне привычной общей камеры некомфортно до панического синдрома. Их можно бросить куда угодно, главное кучей, чтобы "ололо мы легион", они абсолютно лишены критического мышления и им запрещено "общественным мнением" рефлексировать, т.е. анализировать свои поступки и делать из этого выводы. Сверхдешёвая пехота любого протеста.7. Связь простестов с США – это не "ахахаха везде вате мерещится госдеп", это когда спалили неофициальную встречу руководителей активистов с сотрудницей консульства США, когда местный миллиардер в беседе с американским сенатором – на видео, перед корреспондентами – говорит что-то типа "мы на передовой борьбы с коммунизмом, помогите нам", когда США даёт гранты и на местности работает пачка американских НКО и СМИ, дающих однозначную картинку про "всхлипывающие святые дети против урчащего краснозвёздного зверобыдла".- – -На данный момент наблюдается дикая накачка на тему "ну вот и всё… ох вот и всё…. ох ща рванёт… ох начнётся". Понимаете, ничего не начнётся. Гонконг уже не мегацентр, ВВП Гонконга меньше соседнего Шэньчженя. Гонконгская биржа уже не единичная в регионе, китайские предприятия активно листятся на материковых биржах, с очень хорошими темпами. Гонконгский аэропорт всё ещё мегахаб для, пожалуй, всего региона, а может и полушария, но если будут проблемы – есть аэропорты в ШЖ, да даже в Макао. И уж что-что, а задачу "прокачать конкретный аэропорт" Китай решит очень быстро, незаменимости в плане аэропортов вот совсем не бывает.Окститесь. Вся эта клоунада в центре – она такая же, как показательный проход мимо места убийства Немцова – "чтобы картинка была". В одном случае панорама Гонконга, в другом – Кремль. Через улицу от протестов работают бары, музыка и смех, обычное дорожное движение и полицейские лениво бродят по местности. Это тоже местная специфика – от места, где я вот надышался слезоточивым газом, снимая бои около мэрии, до места, где налили Гиннесс и спросили "ну как там, ещё стреляют?" – 4 минуты пешком.Заезжайте, у нас интересно и через месяцок будет даже и не так жарко.В различных смыслах этого слова.13 августа 2019

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9105076.html