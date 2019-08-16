Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Разборы. Продано”

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Разборы #Украина
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nV-C7O4jIW4
Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться
Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально. Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.
Имя (Обязательно)
Почта (не публикуется) (Обязательно)
Комментарий
Раньше я собирал вокруг себя друзей, а сейчас хочу, чтобы было побольше врагов и хулителей возле меня.
— Фёдор Филиппович Конюхов
Соглашение
Принципы сообщества
Справочный раздел
Разработка сайта: Емельянов и партнёры