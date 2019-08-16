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Через английский язык идёт подчинение сознания. А. Фурсов. О. Четверикова

18:45. 16 августа 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Андрей Фурсов и Ольга Четверикова рассказывают, о чём говорит активное внедрение английского языка и латиницы в российской действительности. Какое воздействие подобная политика оказывает на население, к чему это в итоге ведёт.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jChziE2Kdko

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