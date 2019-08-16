Через английский язык идёт подчинение сознания. А. Фурсов. О. Четверикова
Андрей Фурсов и Ольга Четверикова рассказывают, о чём говорит активное внедрение английского языка и латиницы в российской действительности. Какое воздействие подобная политика оказывает на население, к чему это в итоге ведёт.
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