Через английский язык идёт подчинение сознания. А. Фурсов. О. Четверикова

Андрей Фурсов и Ольга Четверикова рассказывают, о чём говорит активное внедрение английского языка и латиницы в российской действительности. Какое воздействие подобная политика оказывает на население, к чему это в итоге ведёт.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jChziE2Kdko