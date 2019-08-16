БПЛА “Охотник-Б” в связке с Су-30СМ
13:36. 16 августа 2019 Просмотров - 172 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Видео испытательного полета новейшего отечественного ударного БПЛА "Охотник-Б" в связке с истребителем Су-30СМ.
Стоит отметить, что анонс подобной "связки" произошел еще до выхода первых видео с испытаний. На фото Су-57 еще в прошлом году можно было отметить соответствующее изображение.
PS. И еще насчет Су-30МКИ. Индия свернула их производства у себя, потому что оказалось, что покупать готовую продукцию у РФ оказалось выгоднее, чем производить у себя. Россия продает их в готовом виде Индии (в рамках оптовой продажи) по 42 млн. долларов за штуку, а Индия собирает их у себя по лицензии при себестоимости в 70 млн. Сейчас обсуждается вопрос дополнительной закупки Индией готовых истребителей у России.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5209374.html
Охотник видимо “учится” у пилота СУ-30. Неплохой ведомый.
Ну, и где там связка?
Эти журнаглисты что-нибудь как придумают?!
“Су-30″ еле-еле удерживается от сваливания (спасибо компьютеру) а эти щелкопёры – “в связке”.
Обхохочешься с них.
Евойная связка – “Су-57″. Вот то, да, будет связка. Невидимка и с ним призрак.
А кто-то тут сетовал, мол, нету в России истребителей с АФАР. Так “Су-57″ – это, вообще, один сплошной АФАР. Ну, понятно, что у предыдущих моделей всё это, тоже, имеется.
Короче – клиповое мышление! АДНАЗНАЧНА!