БПЛА “Охотник-Б” в связке с Су-30СМ

Видео испытательного полета новейшего отечественного ударного БПЛА "Охотник-Б" в связке с истребителем Су-30СМ.Стоит отметить, что анонс подобной "связки" произошел еще до выхода первых видео с испытаний. На фото Су-57 еще в прошлом году можно было отметить соответствующее изображение.PS. И еще насчет Су-30МКИ. Индия свернула их производства у себя, потому что оказалось, что покупать готовую продукцию у РФ оказалось выгоднее, чем производить у себя. Россия продает их в готовом виде Индии (в рамках оптовой продажи) по 42 млн. долларов за штуку, а Индия собирает их у себя по лицензии при себестоимости в 70 млн. Сейчас обсуждается вопрос дополнительной закупки Индией готовых истребителей у России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5209374.html