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БПЛА “Охотник-Б” в связке с Су-30СМ

13:36. 16 августа 2019 Просмотров - 172 2 коммент. Опубликовал:


Видео испытательного полета новейшего отечественного ударного БПЛА "Охотник-Б" в связке с истребителем Су-30СМ.



Стоит отметить, что анонс подобной "связки" произошел еще до выхода первых видео с испытаний. На фото Су-57 еще в прошлом году можно было отметить соответствующее изображение.

PS. И еще насчет Су-30МКИ. Индия свернула их производства у себя, потому что оказалось, что покупать готовую продукцию у РФ оказалось выгоднее, чем производить у себя. Россия продает их в готовом виде Индии (в рамках оптовой продажи) по 42 млн. долларов за штуку, а Индия собирает их у себя по лицензии при себестоимости в 70 млн. Сейчас обсуждается вопрос дополнительной закупки Индией готовых истребителей у России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5209374.html

Метки: авиация, бпла, Видео, вкс рф, мо рф, охотник, Россия, Су-30

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 659 315
    BlackCat 16 августа 2019 в 15:29

    Охотник видимо “учится” у пилота СУ-30. Неплохой ведомый.

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  • 29 9
    Циля Паркинсон 16 августа 2019 в 17:40

    Ну, и где там связка?

    Эти журнаглисты что-нибудь как придумают?!

    “Су-30″ еле-еле удерживается от сваливания (спасибо компьютеру) а эти щелкопёры – “в связке”.

    Обхохочешься с них.

    Евойная связка – “Су-57″. Вот то, да, будет связка. Невидимка и с ним призрак.

    А кто-то тут сетовал, мол, нету в России истребителей с АФАР. Так “Су-57″ – это, вообще, один сплошной АФАР. Ну, понятно, что у предыдущих моделей всё это, тоже, имеется.

    Короче – клиповое мышление! АДНАЗНАЧНА!

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