«Августовская буря» над Маньчжурией

9 августа 1945 года Красная Армия начала одну из самых масштабных и эффективных стратегических операций в ходе Второй мировой войны

День 9 августа печально знаменит второй — и, к счастью, последней — атомной бомбардировкой в истории человечества, пришедшейся на Нагасаки. Но для нашей страны эта дата важна тем, что стала точкой отсчета в проведении одной из самых широкомасштабных и уникальных стратегических операций, предпринятых Красной Армией в ходе Второй мировой войны.

У союзников она получила название «Августовская буря», и это определение как нельзя лучше описывает события середины августа 1945 года. Советские войска действительно словно ураганный ветер пронеслись над Маньчжурией, буквально сметя сопротивление японской Квантунской армии и ее союзников, завершив свой бросок на берегах Японского и Желтого морей. Начало Маньчжурской операции заставило японское правительство признать, что страна оказалась в безнадежном положении, а ее стремительное развитие привело к быстрой окончательной капитуляции Японии, подписанной 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури».

У далеких берегов Амура

Советско-японское противостояние на Дальнем Востоке, начавшееся в середине 1930-х годов, оказало существенное влияние на развитие событий как в ходе Великой Отечественной войны, так и в ходе войны с Японией в конце лета 1945 года. После поражения в ходе вооруженных конфликтов у озера Хасан и на Халин-Голе японская армия отказалась от попыток начать войну с Советским Союзом. Но наличие на советских дальневосточных рубежах в течение всей Великой Отечественной войны почти миллионной армии вынудило СССР в течение четырех военных лет держать там войска количеством свыше миллиона человек — от 15 до 30 процентов численности боевых частей Красной Армии, воевавших на советско-германском фронте.

После 1943 года Япония, убежденная, что до окончания войны с Германией СССР не решится начинать боевые действия на Дальнем Востоке, начала переброску наиболее боеспособных соединений Квантунской армии на юг Китая и для защиты метрополии. В итоге к началу августа 1945 года большинство соединений японской армии, занимавшей оборонительные рубежи в Маньчжурии и Центральном Китае, были наполовину укомплектованы призывниками последнего набора, подавляющее большинство которых составляли или совсем молодые солдаты, или довольно пожилые. И даже с учетом этого численность японских сил, противостоявших советским, составляла всего 8% от общей численности японской армии того времени, насчитывавшей около 5,5 млн человек. Но наиболее боеспособные её подразделения воевали против союзнических войск на Тихом океане и на подступах к самой Японии. А здесь, в Манчжурии, и качество личного состава этих соединений, и особенно качество их вооружения оставляли желать много лучшего. Основные ресурсы Японии были задействованы южнее, на Тихом океане, а войска на советско-китайской границе оснащались по остаточному принципу. Фактически их вооружение и техническое оснащение не менялись со времен конфликтов у озера Хасан и на Халхин-Голе, тогда как Красная Армия давно получила оружие и технику, достигшие совершенства в ходе Великой Отечественной войны.

Хотя Дальневосточный и Забайкальский фронты, существовавшие с конца 1941 года, перевооружались тоже не слишком быстро, всегда уступая очередность войскам на западном фронте, к августу 1945 года их насытили современной техникой. Более того, как только летом 1944 года в Москве начали разрабатывать планы будущей войны с Японией, неизбежность которой для Советского Союза была очевидна, часть новых танков, артиллерийских орудий и самолетов, которые производили заводы на Урале и в Сибири, начали перебрасывать на Дальний Восток. А после того как на Ялтинской конференции СССР, Великобритания и США достигли договоренности о том, что вскоре после капитуляции Германии Советский Союз вступит в войну с Японией, этот процесс начал ускоряться.

Бросок на восток

Советское командование хорошо понимало, что переброска на восток большого числа соединений с советско-германского фронта, во-первых, не пройдет незамеченной японской разведкой, а во-вторых, сильно затруднена слабо развитой транспортной сетью в Сибири и на Дальнем Востоке. Достаточно сказать, что во многих местах железная дорога была однопутной, что сильно снижало скорость переброски. Поэтому решено было усиливать дальневосточную группировку советских войск прежде всего личным составом, а технику накапливать на местах заранее, отгружая её прямо с производств.

В современной военной науке подготовка к Маньчжурской операции Красной Армии считается одним из самых блестящих образцов военной логистики. При том, что войска перемещались на 9-12 тысяч километров, это было сделано не только быстро, но и достаточно скрытно: японская разведка так и не смогла определить районы концентрации войск и направления главных ударов. А ведь на Дальний Восток «переезжали» не просто дивизии — целые фронты! В общей сложности через весь Советский Союз и немалую часть Восточной Европы были переброшены 2 фронтовых и 4 армейских управления, 36 стрелковых, артиллерийских и зенитно-артиллерийских дивизий, 53 бригады, 5 авиационных дивизий, 3 корпуса ПВО страны и бомбардировочный авиационный корпус.

Примечательно, что отправлявшиеся на восток советские войска отбирались не случайным образом, а по наличию опыта в осуществлении определенных типов войсковых операций. Так, войска 5-й и 39-й армий имели опыт прорыва укрепленных оборонительных полос в Восточной Пруссии — поэтому им предстоял прорыв японских приграничных укрепрайонов. А соединения 6-й гвардейской танковой армии и 53-й армии обладали опытом войны в горно-степной местности и как нельзя лучше подходили для действий в пустынях и горно-лесных массивах Маньчжурии. Аналогичным образом подбирались и другие соединения и подразделения, которым заранее были определены районы и направления ударов в зависимости от их боевого опыта.

Подвижная мощь против неподвижной силы

В итоге к 8 августа 1945 года на Дальнем Востоке были сосредоточены почти 1,6 млн солдат и командиров Красной Армии, объединенных в 11 общевойсковых, одну танковую и три воздушные армии и оперативную группу под общим командованием Маршала Советского Союза Александра Василевского. Вся эта сила была распределена между тремя советскими фронтами — 1-м и 2-м Забайкальскими и Дальневосточным, в составе которых готовились воевать 80 стрелковых дивизий, четыре танковых и механизированных корпуса, шесть стрелковых и 40 танковых и механизированных бригад. Эту группировку поддерживали Тихоокеанский флот и Амурская флотилия, численность которых составляла ещё около 180 тысяч человек. На вооружении у всей этой армады состояло 26 137 орудий и минометов, 5556 танков и самоходок и почти 5000 самолетов, считая морскую авиацию.

Что всему этому могла противопоставить Япония? Ее силы существенно уступали советским: в общей сложности, считая войска Маньчжоу-го и республики Мэнцзян, они составляли 1 млн человек, на вооружении которых состояли 6260 орудий и минометов, 1155 танков и 1900 самолетов, причем подавляющее большинство этой техники было устаревшим как морально, так и физически.

Понимая, насколько велик перевес советской стороны в живой силе и технике, командующий Квантунской армией генерал Оцудзо Ямада делал ставку на мощные укрепления, возведенные на советско-китайской границе за последние годы. Они представляли собой 17 укрепленных районов, каждый шириной от 50 до 100 км и глубиной до 50 км. В составе таких укрепрайонов было от трех до семи узлов сопротивления, а общее число долговременных сооружений всех укрепрайонов превышало четыре с половиной тысячи.

По замыслу генерала Ямады, на рубежах этих укрепрайонов Красная Армия неизбежно должна была завязнуть, пытаясь проломить японскую оборону, чтобы не оставлять за спиной хорошо укрепившегося противника. Это помешало бы советским войскам прорваться в центральную Маньчжурию и в Корею. Но если укрепления японцев все-таки были бы прорваны, основная часть Квантунской армии успела бы тогда отступить на юг и перегруппироваться для перехода в контрнаступление.

Десять дней войны

8 августа японскому послу в Москве сообщили, что в связи с отказом Японии прекратить военные действия против союзников Советский Союз со следующего дня считает себя в состоянии войны с Японией. А в 10 минут первого ночи 9 августа передовые отряды советских войск, без артподготовки и бомбардировки, начали наступление. По расчетам японского генштаба, советские войска должны были потратить на прорыв маньчжурской укрепленной линии не менее полугода. Но советские солдаты и офицеры опровергли все эти расчеты. Темпы наступления войск Красной Армии составляли 20-60 км в сутки, а на главных направлениях — от 30 до 80 км. Доходило до того, что горючее для вырвавшихся далеко вперед танковых колонн приходилось забрасывать транспортными самолетами.

14 августа японское правительство приняло решение капитулировать. Два дня спустя командующий Квантунской армией генерал Оцудзо Ямада отдал приказ о капитуляции. 18 августа в ключевые узлы обороны во Внутреннем Китае и на побережье были выброшены советские десанты, что отрезало Квантунскую армию от поддержки из метрополии, и с 19 августа японские войска начали массово поднимать руки вверх. В общей сложности в плен сдалось свыше 640 тысяч японских солдат и их союзников. Потери убитыми и ранеными составили свыше 40 тысяч человек — вдвое больше, чем потери советской стороны, и это при том, что, как правило, потери наступающих всегда превышают потери обороняющихся.

По итогам Маньчжурской и Курильской операций Советский Союз, как это и было оговорено Ялтинскими соглашениями, вернул себе южную часть острова Сахалин и все Курильские острова, а также города Порт-Артур и Дальний, потерянные в ходе Русско-японской войны 1904-05 годов. На этом Вторая мировая война закончилась — чтобы открыть эпоху другой, «холодной» войны.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107678