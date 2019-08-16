Алексей Павлов и фолк-группа “Сколот”. Елена Андреева

Концерт фолк-рок группы “Сколот” в Москве.



В день очередного концерта фолк-рок группы “Сколот” в Москве команда “Народного славянского радио” с радостью пообщалась с основателем музыкального коллектива, Алексеем Павловым. Побеседовали о последних ярких событиях в жизни группы в течение 2019 года, поинтересовались планами на будущее, а также много нового узнали о смысле и содержании песен исполнителя.

Творчество группы “Сколот” – это прежде всего авторская музыка с использованием инструментов и стилистики славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклора в современном звучании.

Музыкальные композиции посвящены большому периоду истории славяно-русской культуры – от древнейших времен до наших дней, от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов.

“Сколот” уверенно движется вперед к новым творческим вершинам! Алексей Павлов рассказал репортерам о предстоящем выходе нового альбома, над которым сейчас упорно трудится весь состав группы.

Обо всех новостях и предстоящих концертах вы можете узнавать с помощью группы ВКонтакте: https://vk.com/skolot_tambov

Слушайте пробуждающую славянскую музыку группы “Сколот”, что, как ниточка, связывает нас с былыми временами! Наполняйтесь радостью и бодростью духа!

Фолк-рок группа “СКОЛОТ” Тамбов | VKhttps://vk.com



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C_LhyR45pE4