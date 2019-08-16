Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции

Алексей Павлов и фолк-группа “Сколот”. Елена Андреева

18:45. 16 августа 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

Концерт фолк-рок группы “Сколот” в Москве.

В день очередного концерта фолк-рок группы “Сколот” в Москве команда “Народного славянского радио” с радостью пообщалась с основателем музыкального коллектива, Алексеем Павловым. Побеседовали о последних ярких событиях в жизни группы в течение 2019 года, поинтересовались планами на будущее, а также много нового узнали о смысле и содержании песен исполнителя.
Творчество группы “Сколот” – это прежде всего авторская музыка с использованием инструментов и стилистики славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклора в современном звучании.
Музыкальные композиции посвящены большому периоду истории славяно-русской культуры – от древнейших времен до наших дней, от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов.
“Сколот” уверенно движется вперед к новым творческим вершинам! Алексей Павлов рассказал репортерам о предстоящем выходе нового альбома, над которым сейчас упорно трудится весь состав группы.
Обо всех новостях и предстоящих концертах вы можете узнавать с помощью группы ВКонтакте: https://vk.com/skolot_tambov
Слушайте пробуждающую славянскую музыку группы “Сколот”, что, как ниточка, связывает нас с былыми временами! Наполняйтесь радостью и бодростью духа!
Фолк-рок группа “СКОЛОТ” Тамбов | VKhttps://vk.com

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #сколот #русь #фолк #музыка #аккорд #тамбовский #группа #фолкрок #елена #андреева #алексей #павлов #русские #песни #славяне #skolot #folk #music #musical #genre #group #russia

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Сколот #ЕленаАндреева #АлексейПавлов #Skolot #FolkMusicMusicalGenre #СколотMusicalGroup #Русь #Фолк #Музыка #Аккорд #Русские #ТамбовскийФолк #ГруппаСколотПесни #СколотГруппа #Russia #Славяне #Фолкрок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C_LhyR45pE4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фотограф-любитель Алексей Мазурин
... имевший профессионального художественного образования, Алексей Мазурин занялся светописью как любитель...образованнейших семейств. Вспоминают, что Алексей Сергеевич Мазурин был способен ...лошадникам» Николаю Сверчкову и Павлу Ковалевскому.Когда на рубеже веков...
Рубеж лейтенанта Фирстова. Еще один подвиг героев-панфиловцев
... Фирстова вошли младший политрук Алексей Павлов, помощник командира взвода Алексей Зубков и красноармейцы..., отсекая пехоту от танков. Политрук Павлов, получивший боевое крещение ещё в...
Алексей Мозговой рассказал об обстановке в Дебальцеве и санкциях ЕС (ВИДЕО)
... Арсений Павлов с позывным Моторола. Командир механизированной бригады «Призрак» Алексей Мозговой ..., — считает командир бригады «Призрак». Алексей Мозговой, узнав имена тех, кого... жить хуже не станем. Алексей Мозговой рассказал о напряженной обстановке...
Пытки СБУ: крики жертв и звуки ударов — ученый Алексей Самойлов провел в тюрьме 6 месяцев
...Международного Славянского университета, харьковчанин Алексей Николаевич Самойлов, провел в ... только ДНР и ЛНР. Алексей Николаевич, прошло меньше месяца,...в Харькове, где находился Алексей, его должны были ...ДНР Андреем Пургиным и Павлом Губаревым, и помощь в...
За фильм об Украине и Новороссии либералы подали в суд на диакона Павла Шульженка (ВИДЕО)
... серия фильма известного петербургского диакона Павла Шульженка «Славянский рубеж. Мифы ...Санкт-Петербурге Сергей Лисовский, психолог Алексей Богачев, историк и археолог Андрей... никого. Ведь темы, затронутые Павлом Шульженком, в последнее время приобрели...
Медной горы хозяйка (1975)
...году по мотивам одноимённого сказа Павла Петровича Бажова. В мультфильме... кукольный На основе: сказа Павла Бажова Авторы сценария: Александр Тимофеевский...: Светлана Тормахова, Александр Галевский, Алексей Павлов, Виктор Зозулин, Евгений Карельских, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)