Востребованность вагонного парка – показатель возросшей экономической активности

По оценкам экспертов, в этом году производство грузовых вагонов может побить исторический рекорд, составив 72–73 тыс. штук. При этом эксперты не исключают, что из-за дефицита колес выпуск окажется на 1,5–2 тыс. вагонов ниже.



Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) отмечает, что при этом доля трех крупнейших производителей в общем объеме производства сокращается. Однако участники рынка ожидают скорого спада выпуска вагонов из-за нехватки грузовой базы.

ИПЕМ не исключает, что 2019 год может стать рекордным по объему выпуска грузовых вагонов: по оценкам института, по итогам года производство вагонов может превысить 72 тыс. единиц, что на 4,5% больше, чем в 2018 году, и выше исторического максимума 2012 года (71,2 тыс. штук).



По оценкам «Infoline-Аналитики», в физическом выражении рост производства составит 6% (почти до 73 тыс. вагонов), а в денежном — почти 30%, до 370 млрд руб. с учетом НДС.

Михаил КУНЦЕВ



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