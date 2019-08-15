Уральский «Мемориал» vs. российское общество: итоги поездки в Эстонию

10 августа 2019 года активисты объединения Уральский «Мемориал» вернулись из Эстонии, где американская агентура в лице белорусских диссидентов Морозовых обучала их основам блогерства.

Рассмотрим результаты поездки в подробностях.

На этот раз состав участников поездки получился довольно разношёрстным. Так, помимо самого Щукина, в Эстонию отправились: Анна Пастухова, Анатолий Свечников, Елена Шукаева, Дмитрий Чириков, а также две сотрудницы Ельцин Центра (Анна Карпушина и Александра Лопата).

Причем, даже находясь за рубежом граждане освещали незаконные протестные акции, которые прошли 3 августа в Москве. А 10 августа, по возвращении из заграничной командировки, «ринулись в бой» – отстаивать … А что собственно они отстаивали так и осталось загадкой.

Запись на странице Дмитрия Чирикова в Twitter:

Сегодня 10 августа я не пожалел 2 часа и пришел на 50000 тысячный митинг на проспекте Сахарова #Москва #Отпускай #Допускай pic.twitter.com/hdaLVnWEzt — Dr. Dmitry Chirikov (@Dmitry_Chirikov) August 10, 2019





А ещё Дмитрий, находясь в Эстонии, записал прекрасный ролик с призывами поддержать инициативы Уральского «Мемориала».

Будучи человеком науки, гражданин Чириков участвует в следующих исследовательских проектах:

Магнитные гибридные материалы с комплексным внутренним взаимодействием;

Исследование магнитной гипертермии как метода терапии онкологических заболеваний;

Проект «Перспективные магнитные материалы», реализуемый на базе существующего КЦП «Физика, технологии и применение наноструктурированных магнитных материалов» (Проект развития САЕ ИЕНиМ);

Теоретические и компьютерные исследования мягких магнитных композитов;

Ключевой центр превосходства «Магнтитополимерные композиции для высоко-технологических приложений».

Проекты реализуются в рамках РОССИЙСКИХ научных грантов.

Источник: Научно-исследовательский портал УрФУ.

Источник: Научно-исследовательский портал УрФУ.

ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: ПОЧЕМУ МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК УРФУ ЧИРИКОВ ДМИТИРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ВУЗА?

Гражданин Щукин успевал проявлять свой незаурядный талант набора текста, публично высказывая своё негодование по поводу явного нарушения со стороны «борцов за независимых кандидатов в Мосгордуму» законодательства страны, в которой он, по видимому, родился, вырос и продолжает жить. Да, противно, но продолжает.

Подводил итоги, говорил о полицейском беспределе, словно сам являлся участником этих несогласованных акций.

Делился новостями о том, что его отобрали для «Ознакомительной поездки для гражданских активистов и членов НКО» в Вильнюсе, которая пройдет с 17 по 21 сентября 2019 года.

Вместе с тем, по мнению МЛАДШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА УрФУ Дмитрия Николаевича Чирикова

«Впитывать в себя Европейские ценности очень полезно».

Главное при этом не погружать источник этих ценностей глубоко себе, скажем, в голову. Ну, чтоб не подавиться. Для безопасности.

Гражданка Шукаева также разразилась комментарием по поводу якобы избиения мирных людей на улицах Москвы, называя правоохранительные органы «вооружёнными бандитами в масках».

НЕХОРОШО ЭТО, ВЕДЬ КОГДА-НИБУДЬ ОДИН ИЗ ТАКИХ «БАНДИТОВ» МОЖЕТ СПАСТИ ЕЙ ЖИЗНЬ, НА ТО ОН И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ.

Организованная Уральским «Мемориалом» школа блоггеров 2019 года подразумевала экскурсию в историческое общество «Мементо».

«Мементо» – инструмент политики США на постсоветском пространстве, призванный бороться с наследием коммунистического строя в Прибалтике. Строительство мемориала жертвам коммунизма в центре Таллинна – это лишь один из примеров такой работы. Достаточно почитать отзывы о сооружении на TripAdvisor:

«Пройти мимо памятника невозможно, если только Вы не по воде прибыли в Нарву.Ощущения вызывает странные. С одной стороны ухоженный памятник с симпатичными клумбами. С другой — яркое напоминание почему эстонцы не любят русских. Остается какой-то осадок из тоски.»

На одном из снимков, опубликованных гражданкой Шукаевой, наш отдел расследований отметил молодую девушку, скромно стоящую рядом с «иностранным агентом» Анной Пастуховой.

Мы нашли её среди «друзей» Уральского «Мемориала». Её зовут Дарья Бурухина – заместитель директора по методической работе Гимназии № 120 г. Екатеринбурга, историк, преподаватель, спортсменка и просто красивая девушка.

Примечательно, что Дарья в 2017 году окончила магистратуру в УрФУ по направлению «Управление инновациями в образовании». Какие инновации сможет принести в школу педагог и методист после общения с людьми, на которых возбуждены уголовные дела в соседней Республике Беларусь?

ЛЮБИТЕЛИ Т.Н. «НЕЗАВИСИМЫХ СМИ», ДОЧИТАВ ЗАМЕТКУ ПРОЕКТА «МЯГКАЯ СИЛА» ДО ЭТОГО МЕСТА МОГУТ СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ ВСЁ ВРЁМ И ЧТО ЭТО ВСЁ «ФЭЙК-НЬЮЗ» ОТ КРЕМЛЯ.

Данное утверждение являлось бы абсолютно верным, если бы мы не нашли на фото, опубликованном Еленой Шукаевой, того самого Павла Морозова. Рядом стоит школьный учитель Дарья.

В марте 2017 года Министр общего и профессионального образования Свердловской области дал указание руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и организаций среднего профессионального и высшего образования буквально о следующем:

«Принять меры по ограничению возможности участия педагогических работников и обучающихся образовательных организаций в политизированных акциях, проводимых ЕО «Мемориал».»

Дарья Бурухина решила пойти дальше своих предшественников, принимающих ежегодно участие в псевдоисторическом конкурсе для школьников «Человек в истории. Россия – XX век», о котором мы рассказывали подробнейшим образом ранее. Напомним, что инициатива финансируется немецкими фондами.

Однако, школьный учитель очевидно введена в заблуждение Анной Пастуховой. Иначе, возникает резонный вопрос: Сколько поколений антисталинистов и антикоммунистов Дарья Бурухина воспитает?

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА СОБСТВЕННЫХ УКАЗАНИЙ ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ДОГАДЫВАТЬСЯ.

На этом, собственно, можно было бы и завершить освещение поездки, если бы наш отдел расследований не нашел на просторах Интернета две интересные ссылки на Яндекс.Диске:

https://yadi.sk/d/i_9kyD8AoBhv8A

https://yadi.sk/d/4_epn0xdcxNwPQ

Для того, чтобы сформировать представление о поездке активистов Мемориала, посмотрим на содержание этих папок.

Содержимое публичной папки Яндекс.Диска.

Содержимое публичной папки Яндекс.Диска.

Как видно из содержания, это фото и видео отчёты о поездке «друзей» Уральского «Мемориала» на тренинг блогеров в Эстонию. Одна из папок называется «20190803 Дом Друзей_не публиковать».

В СМЫСЛЕ, НЕ ПУБЛИКОВАТЬ? ВСЁ УЖЕ ОПУБЛИКОВАНО! СМОТРИМ!

Вероятно, Анна Пастухова стыдится своего знакомства с американским агентом Павлом Морозовым и пытается всячески скрыть его участие в проектах Мемориала, но, как видно, ничего не получается.

Очевидно, что эта часть тренинга называется «сфотографируй друга».

На одном из видео присутствует супруга Павла Морозова – Анастасия, которая дружит с действующим американским морпехом.

А вот съемки видео обращения к российскому обществу учёного Дмитрия Чирикова. Похоже, юноша нервничает.

Анна Пастухова презентовала запуск нового канала (YouTube?) «Триста шестьдесят пять».

https://myagkayasila.ru/wp-content/uploads/VID_20190804_091544-edit.mp4 Дмитрий Чириков в описании к своему видео на канале YouTube отмечает следующее: В результате террора оккупационной власти Эстония потеряла каждого пятого из миллиона жителей, значительная часть которых до сих пор покоится в безымянных могилах. Мемориал чтит жертв коммунизма и призван напоминать о хрупкости человеческой жизни и свободы. Мы выделили наиболее значимые моменты этого произведения блогерского мастерства. На них видно, как школьный учитель Дарья Бурухина то отделяется от общей группы, завидев камеру, то вновь присоединяется к ней, как будто позабыв инструкции Анны Яковлевны «не отсвечивать». Также отчётливо видны Морозовы, объясняющие ученикам с Урала премудрости архитектуры брежневского периода. Подводя итог поездки уральского десанта в Эстонию, хочется отметить, что НКО «Мемориал» на протяжении вот уже более 20-ти лет (дата основания – январь 1989 года) занимается в нашей стране подрывной деятельностью, направленной на продвижение идей десталинизации (80-е) и декоммунизации (эпоха Ельцина) в российском обществе. Как видно из нашего небольшого расследования, стажировки по обучению западно-ориентированных блогеров, организуемые «Мемориалом», – это одна из составляющих указанных более глобальных процессов, конечной целью которых является смена политического режима в Российской Федерации. Чтобы посмотреть насколько успешно «Мемориалу» удается обрабатывать российскую молодёжь, достаточно посмотреть на выступление школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко в бундестаге в 2015 году. Видео любезно предоставлено российской общественности немецким телеканалом «Deutsche Welle», сотрудники которого так любят освещать массовые беспорядки в нашей стране и уже находятся «на карандаше» в МИД России. При этом ясно почти всем, что отвечать за антироссийские помыслы «Мемориала» в конечном итоге придется не таким одиозным личностям, как руководитель екатеринбургского отделения «Мемориал» Анна Пастухова, или её верному помощнику Анатолию Свечникову, и даже не сотрудницам Ельцин Центра, которые вполне логично (с учётом политики данного учреждения) смотрелись в качестве участников школы блогеров, организуемой агентами Вашингтона, а вполне обычным школьным учителям, которые участвуют в таких проектах. Таким, как заместитель директора по методической работе Гимназии № 120 г. Екатеринбурга, спортсменка и просто красивая девушка Дарья Бурухина.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107624