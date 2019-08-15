Точка зрения „Прорыва” на троцкизм

Что такое троцкизм?

Троцкизм есть злейший враг коммунизма.

Троцкизм не имеет ничего общего с теорией и практикой марксизма-ленинизма.

Троцкизм всех сортов представляет собой передовой край буржуазной идеологии отрицания коммунизма в эпоху конца империализма и победивших коммунистических революций.

Троцкизм проявляется в трёх ипостасях:

1) как идеология на вооружении империализма в виде «социалистических» концепций и теорий философов, историков и публицистов — что рассчитано на самые широкие массы, в первую очередь на интеллигенцию и молодёжь;

2) в виде левых организаций — что рассчитано на политически активную молодёжь и пролетарские слои;

3) как оппортунизм.

Наиболее опасен замаскированный троцкизм — вкрапление троцкистских идей, троцкистский уклон, полутроцкизм, — так как он приводит к оппортунизму и, следовательно, к извращению теории и практики борьбы за коммунизм.

Что такое троцкизм?

Неверно искать корни троцкизма в произведениях или поступках Троцкого. Деятельность Троцкого стала причиной введения в оборот термина «троцкизм», но не Троцкий породил троцкизм, а троцкизм породил Троцкого.

Во все времена вокруг революционного движения ошивались безыдейные люди с совершенно чуждыми революции целями — от откровенно провокаторских или меркантильных до авантюристических или карьеристских. Задолго до Троцкого троцкистами по духу были многие политические проходимцы, судорожно атаковавшие I Интернационал, троцкистами по факту является и современная беспринципная сволочь, причисляющая себя к коммунистам.



Главная отличительная черта троцкизма как политического явления — беспринципность. Термин «троцкизм» получил распространение потому, что Троцкий заложил идеологию беспринципности.

В дооктябрьский период идеология троцкизма представляла собой остервенелую борьбу против Ленина, его научной позиции и его сотрудников. Деятельность Троцкого была порождена обстановкой борьбы фракции большевиков с фракциями оппортунизма, в которой колеблющимися элементами стала востребована специфическая идеология двурушничества.



Троцкий, не имея никаких устойчивых воззрений и испытывая ненависть к большевизму, фразёрством и интригами сплачивал вокруг себя всё подобное себе. Притом троцкисты всегда выступали под видом марксистов, коммунистов, революционеров, а после смерти Ленина — совершенно нахально под видом большевиков и ленинцев.

После победы Коммунистической революции в 1917 году и первых успехов в строительстве общества низшей фазы коммунизма идеология троцкизма оформилась в привычный нынешний вид, как антисталинизм. Если правый антисталинизм есть вся открыто-откровенная эксплуататорская политическая идеология, то левый антисталинизм и есть троцкизм, то есть отрицание теоретического и практического опыта строительства коммунизма слева.

Процессы 1936 — 1938 гг. показали, что троцкистские «оппозиционеры» во главе с Троцким, Бухариным, Зиновьевым, Каменевым, Рыковым ещё с 1917 г. состояли в заговоре против Ленина и ленинцев. Они стремились сорвать Брестский мир, потворствовали эсеровским мятежам и покушению на Ленина, всеми силами стремились навязать партии демократию, чтобы расшатать организацию и сбить партию с научно обоснованного ленинско-сталинского пути.



Сам Троцкий и его ближайшие сотрудники ещё с 1920-х были связаны с иностранными разведками, а в 1930-е стали агентурой гестапо. Троцкисты объединили под своим руководством все антикоммунистические и антисоветские элементы внутри СССР, образовав относительное единое антисоветское подполье, организовали множество терактов, в том числе убийство Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького.



Троцкистские бандиты подготавливали убийство руководства партии и осуществление, совместно с группой Тухачевского, военного переворота с последующим расчленением страны.



Таким образом, троцкисты, вслед за меньшевиками и эсерами, по мере обострения классовой борьбы окончательно и закономерно превратились в беспринципную, безыдейную, действующую по найму империализма банду вредителей, диверсантов, разведчиков, шпионов и убийц.

Следующей исторической формой троцкизма была хрущёвина. Если классический троцкизм был разгромлен теоретически и практически внутри СССР и в 1930 — 1950-е г. эксплуатировался в основном в буржуазных странах, то после смерти Сталина хрущевизм ударил СССР изнутри. Захватившая руководящие посты в КПСС группа Хрущёва объявила истинно марксистскую сталинскую политику по сути преступной и антинаучной. Всё, что проповедовал Хрущёв, являлось перепевкой Троцкого.



Деятельность Хрущёва была направлена на расшатывание диктатуры рабочего класса, сворачивание строительства коммунизма и развал международного коммунистического движения.

Следует отметить, что ни один ренегат в постсталинской истории коммунистического движения не обосновывал антисталинизм какой-либо теоретической проработкой с точки зрения марксизма. Больше того, все эти хрущёвы, микояны, тольятти, гомулки, ульбрихты, тодоры, кадары, торезы и прочие вообще не были марксистами.



По прошествии десятилетий мы можем уверенно говорить, что эти люди представляли собой агентуру мирового империализма в руководстве партий. Они инициировали и проводили антикоммунистический (антисталинский) курс на основе фальсификации истории и троцкистской теории культа личности Сталина.



Ссылаясь на отдельные цитаты Маркса и Ленина, эти иуды и иудушки, не чураясь, разумеется, использования национализма, мобилизовали партийные и беспартийные массы на расшатывание единства мировой коммунистической системы, рассчитывая в конечном счёте на крах строительства коммунизма во всём мире.



Антисталинская линия этих деятелей сегодня органически, вслед за «классическим» троцкизмом, слилась с либерально-демократическим отрицанием коммунистического строительства в СССР и странах социалистического лагеря. Только Китай, Албания и Корея за счёт компетентности Мао Дзэдуна, Энвера Ходжи и Ким Ир Сена выявили порочность данного курса и сохранили относительную приверженность марксизму-ленинизму.

Кроме того, троцкизм был течением мысли советской интеллигенции. Даже при Сталине не удалось выкорчевать троцкизм из системы образования, в том числе из партийного, академических институтов и художественной среды.



В этих сферах троцкисты составляли нечто вроде тайных кланов, проявляя себя не только на поприще диссидентства, но и в официальных «диамате», «истмате», «политэкономии» и «научном коммунизме». Причём деятельности троцкистов свойственны далеко не только государственные заговоры и борьба за власть в партии, но и мелкие пакости, трусливые уколы исподтишка. К сожалению, ВКЛСМ оказался не кузницей коммунистических кадров, а питомником троцкизма и институтом разложения советской молодежи.

Более того, троцкизм стал генератором содержания антикоммунистической идеологии. Так, в основе современной буржуазной истории СССР положена троцкистская историография. Историография Троцкого выставляется буржуазией как аутентичная позиция «организатора» Октябрьской революции, направленная против «сталинизма».



Книги Троцкого «Сталинская школа фальсификаций» и «История русской революции» есть первое и основное начало антикоммунистической историографии в академическом виде, стоящее по сей день на вооружении мировой буржуазии. Все основные концепции буржуазной истории о СССР — «сталинские репрессии», «диктаторство Сталина», «культ личности Сталина», «сговор Сталина и Гитлера», «власть бюрократии» — создали в своих произведениях Троцкий и его приспешники.

История показала, что беспринципность обеспечивает троцкизму исключительную идейную и организационную «мутагенность». Концепции, аргументы, теории, мнения троцкистов, а также их многочисленные кружки, движения, партии, фронты, интернационалы чрезвычайно разнообразны, порою отчаянно грызутся между собой, но представляют собой тождественное качество — отрицание коммунизма в СССР в теории и на практике. Причём троцкизм, по сравнению с остальными сортами буржуазной идеологии, сегодня есть передовой крайантикоммунизма.

В основе троцкизма лежит невежество в теории, податливость моде и буржуазной идеологии. Троцкизм — явление не только политическое, но и психологическое, особая форма социальной мимикрии, замешанная на помпе самолюбования. Троцкизм, словно вирус, поражает наиболее шаткие, неустойчивые элементы в коммунистическом движении, в том числе склоняя их к кустарщине, акционизму, экономизму и тред-юнионизму. Левое движение России во многом остаётся в ничтожном положении беззубой, изолированной от масс многопартийности из-за заражения троцкизмом в виде вкрапления троцкистских идей, троцкистского уклона и полутроцкизма.

Низкий теоретический уровень левых, то есть невежество, приводит к колебаниям актива, а того, в свою очередь, — к индифферентному отношению к троцкизму, потворству и даже примиренчеству.

Новой формой троцкизма является «шапинизм», то есть концепция «примирения» сталинизма и троцкизма или «снятии противостояния» сталинизма и троцкизма. Применением шапиновской тактики сегодня заняты различные «друзья» молодёжи, которые сплачивают в кружках наиболее безграмотные, политически наивные молодые кадры.



Учитывая снижение влияния традиционного троцкизма, отрицающего Сталина и коммунизм в СССР, позиция таких троцкистов и полутроцкистов является весьма перспективной с точки зрения точек роста оппортунизма в текущих условиях повышенного интереса к сталинскому СССР.

Популярные в молодёжной и левой среде центры распространения троцкизма в России следующие:

1. Журнал «Скепсис».

2. Издание «Рабкор» и иная деятельность Кагарлицкого, института «Коллективное действие» и Клеман.

3. Журнал «Пропаганда».

4. Издание «Спиноза» и кружки «Энгельс».

5. Журналы «Альтернативы», «Вопросы политической экономии» и иная деятельность Бузгалина и Колганова.

5. Журнал «Социальный компас».

6. Издание LeninCrew.

7. Журнал «Сентябрь».

8. Кружок А. Тарасова.

Кроме того, в России действуют несколько чисто троцкистских партий и групп, находящихся по большей части на содержании западного капитала.

Принимая во внимание вышесказанное, отмечаем необходимость:

1. Вести последовательную и непримиримую борьбу с троцкизмом и троцкистскими организациями. Защищать сталинскую историографию, историю большевизма, пропагандировать и развивать ленинское и сталинское теоретическое и практическое наследие.

2. Вести последовательную и непримиримую борьбу против всех проявлений троцкизма в теории, пропаганде и агитации. Решительно отвергать все материалы, содержащие даже элементы троцкизма.

3. Вести теоретическую и воспитательную работу на основе тщательного изучения всем активом марксизма-ленинизма по первоисточникам, т. е. работам классиков и официальным, обнародованным в ленинско-сталинский период документам по истории партии.

При этом следует отметить, что победа над троцкизмом как буржуазной идеологией и контрреволюционной практикой, а также порождаемым троцкизмом оппортунизмом не гарантирует чистоту марксистско-ленинской линии и полного отсутствия оппортунизма.



Оппортунистов полно и среди антитроцкистов.



Только последовательная идейно-теоретическая санитария против всякого оппортунизма, основанная на овладении диаматикой, развитии марксистской теории и мобилизации совести, способна гарантировать чистоту кадров и правильность нашей политики.



Сторонники Прорыва





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Психический троцкизм

Ниже мы дадим определение троцкизма (психотроцкизма) в редакции КОБ.

Троцкизм — это вовсе не одна из разновидностей марксизма. Характерной чертой троцкизма в коммунистическом движении в ХХ веке была полная глухота к содержанию высказываемой в его адрес критики в сочетании с приверженностью принципу подавления в жизни деклараций, провозглашённых троцкистами, системой умолчаний, на основе которых они реально действуют, объединившись в коллективном бессознательном.

Это означает, что троцкизм — явление психическое. Троцкизму в искреннем личном проявлении благонамеренности его приверженцами свойственен конфликт между индивидуальным сознанием и бессознательным как индивидуальным, так и коллективным, порождаемым всеми троцкистами в их совокупности.

И в этом конфликте злобно торжествует коллективное бессознательное троцкистов, подавляя личную осознаваемую благонамеренность каждого из них совокупностью дел их всех. Эта психическая особенность, свойственная многим личностям, — гораздо более древнее явление, чем исторически реальный троцкизм. Для этого свойства психики индивидов не нашлось в далёком прошлом никакого иного слова, кроме как «одержимость», а в эпоху господства материалистического мировоззрения для этого явления вообще не стало в языке слов, отвечающих существу этого типа психической ущербности, которое было названо по псевдониму одного из его наиболее ярких представителей.

Именно по этой причине — чисто психического характера — равноправные отношения с троцкизмом и троцкистами персонально на уровне интеллектуальной дискуссии, аргументов и контраргументов — бесплодны и опасны для тех, кто не видит его реальной подоплёки, не зависящей от облекающей её идеологии. Такого рода особенности троцкизма в исторически широком смысле этого слова приводят к тому, что отношения людей и троцкизма лежат вне области конструктивных дискуссий, коллективного «мозгового штурма» каких-то проблем и прочей определённо целесообразной человеческой деятельности.



При этом отношения с троцкизмом и троцкистами выпадают и из области этики и нравственности человеческих отношений, и если в этом случае они не укладываются в возможности психиатрии и душевного целительства, развитые в обществе в конкретную историческую эпоху, то они переходят в область практической социальной гигиены.



Троцкизм в этом случае включает механизм имитации борьбы с самим собой и, активизируя его в общественной жизни, втягивает в мясорубку репрессий множество непричастных к нему людей, чтобы в последующем эти жертвы поставить в вину своим противникам: так было в реальной истории инквизиции в католическом мире, так было в СССР в период борьбы большевизма и троцкистского марксизма.

При господстве троцкистов во власти, под надуманными лживыми предлогами уничтожались те, кто некогда рассматривал ошибки троцкистов в качестве их искренних идеологических заблуждений и прямо говорил о них в обществе, пытаясь троцкистов вразумить: это ярко выразилось в судьбе многих жертв НКВД-ОГПУ с 1918 по 1930 г., когда эти органы безраздельно контролировались троцкистами и были заполнены их ставленниками.



Троцкизм по его существу — шизофреническая, агрессивная политически-деятельная психика, которая может прикрываться любой идеологией, любой социологической доктриной.

Поэтому марксизм — изначально выражение психического троцкизма. Маркс и Энгельс были психтроцкистами. Гитлер — тоже был психтроцкистом[1]. Психтроцкистами антикоммунистического толка на закате СССР были диссиденты.



А ныне психтроцкистами являются и большинство активистов пробуржуазных реформ в России и их оппонентов из рядов разного рода патриотических партий и всех якобы коммунистических партий, не способных отказаться от марксизма.

Психтроцкизм — явление психологическое (более чем политическое), идеологически всеяден — по сути это претензии паразитического меньшинства на власть над обществом от имени трудящегося большинства. Оглашают одно, делают совсем другое. То, что по-умолчанию (недосказанное), важнее чем то, что по-оглашению.

Психтроцкизм это — (беззастенчиво) спесивая самонадеянность, претендующая реализовать себя в политике без обретения необходимых знаний и навыков.



«Я — единственно и безальтернативно мудрый, и потому моя жизненная миссия — политически возглавить быдло, т.е. дать ему смысл жизни и править им от его же имени» — этот исходный нравственно-этический принцип психтроцкизма представляет собой разновидность и конкретное выражение общего принципа сатанизма «Я лучше, чем они, и потому Я имею право, а они должны…».

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