Республика ГУЛАГ
21:41. 15 августа 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Журнал "Огонек" №3, 1934 год.
Вот так выглядит "Огонек" здорового человека.
https://poltora-bobra.livejournal.com/1472863.html – цинк
В 1991 году в "Огоньке" наверняка бы дописали, что вола расстреляли из немецкого "Вальтера" как японского шпиона, а всю страшную ПРАВДУ о ГУЛАГе скрывали!
PS. И до кучи.
Товарищ в пенсне тогда еще был недостаточно известен, чтобы его упоминать.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5208481.html