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Республика ГУЛАГ

21:41. 15 августа 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:


Журнал "Огонек" №3, 1934 год.
Вот так выглядит "Огонек" здорового человека.

https://poltora-bobra.livejournal.com/1472863.html – цинк

В 1991 году в "Огоньке" наверняка бы дописали, что вола расстреляли из немецкого "Вальтера" как японского шпиона, а всю страшную ПРАВДУ о ГУЛАГе скрывали!

PS. И до кучи.



Товарищ в пенсне тогда еще был недостаточно известен, чтобы его упоминать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5208481.html

Метки: 1934, газеты, гулаг, история, ссср, юмор

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