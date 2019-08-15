Разведка США прозевала самый убойный русский беспилотник
06:08. 15 августа 2019 Просмотров - 177 2 коммент. Опубликовал: Elana
Американский журнал The National Interest утверждает, что американская разведка знала о разработке российского подводного дрона "Посейдон" под названием "Статус-6" ещё с 1989 года. Но перспективное русское супероружие оставили без внимания, потому что в нём никто ничего не понял.
Источник: https://youtu.be/-PL4um_Ilng
Их разведка “ничего не поняла”, – кажется прав был Задорнов, или же там что-то совсем не то. Впрочем ещё в 1989г режим секретности оставался таковым, что услышать звон можно было, но понять к чему он было невозможно.
Название могли и услышать.
Вы забываете о сынах израилевых, которыми кишат все оборонные заводы и НИИ. В РФ нет никакой секретности в отличие от СССР.