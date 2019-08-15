Разведка США прозевала самый убойный русский беспилотник

Американский журнал The National Interest утверждает, что американская разведка знала о разработке российского подводного дрона "Посейдон" под названием "Статус-6" ещё с 1989 года. Но перспективное русское супероружие оставили без внимания, потому что в нём никто ничего не понял.

Источник: https://youtu.be/-PL4um_Ilng