Об учёности
Цитаты о "учёности" и действительном знании.
Текст цитат:
"Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами. "
— Мишель Монтень
"Человеку пора осознать, где ему искать силы психические. Пора перенести центр внимания на всё в себе, а не на книгу. Мудрость — в себе. Книга способна выработать внимание, а жизнь серого дня есть непрестанное применение на практике растущей Мудрости сердца. "
— Антарова Конкордия
"Чтобы познать Господа, не надо иметь ни богатства, ни учености, но надо быть послушливым и воздержанным, иметь смиренный дух и любить ближнего. "
— Федор Филиппович Конюхов
Не постигшему науки добра всякая иная приносит лишь вред. Мишель Монтень
Делать добро легче, чем быть добрым. Жорж Вольфром
Добро – намерение, возведённое во всеобщность воли. Гегель
К Антаровой: чем старше – тем ярче, прекраснее, добрее день
К Конюхову: подлинное смирение – в достоинстве Добра сердца