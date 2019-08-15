Об учёности

Цитаты о "учёности" и действительном знании.

Текст цитат:

"Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами. "

— Мишель Монтень

"Человеку пора осознать, где ему искать силы психические. Пора перенести центр внимания на всё в себе, а не на книгу. Мудрость — в себе. Книга способна выработать внимание, а жизнь серого дня есть непрестанное применение на практике растущей Мудрости сердца. "

— Антарова Конкордия

"Чтобы познать Господа, не надо иметь ни богатства, ни учености, но надо быть послушливым и воздержанным, иметь смиренный дух и любить ближнего. "

— Федор Филиппович Конюхов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IdHPnxoAqDg