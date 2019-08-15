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Об учёности

09:10. 15 августа 2019 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал:

Цитаты о "учёности" и действительном знании.

Текст цитат:

"Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами. "
— Мишель Монтень

"Человеку пора осознать, где ему искать силы психические. Пора перенести центр внимания на всё в себе, а не на книгу. Мудрость — в себе. Книга способна выработать внимание, а жизнь серого дня есть непрестанное применение на практике растущей Мудрости сердца. "
— Антарова Конкордия

"Чтобы познать Господа, не надо иметь ни богатства, ни учености, но надо быть послушливым и воздержанным, иметь смиренный дух и любить ближнего. "
— Федор Филиппович Конюхов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IdHPnxoAqDg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 318 274
    Goodworld 15 августа 2019 в 10:32

    Не постигшему науки добра всякая иная приносит лишь вред. Мишель Монтень
    Делать добро легче, чем быть добрым. Жорж Вольфром
    Добро – намерение, возведённое во всеобщность воли. Гегель

    К Антаровой: чем старше – тем ярче, прекраснее, добрее день
    К Конюхову: подлинное смирение – в достоинстве Добра сердца

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