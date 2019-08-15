Новые польские “герои”
16:35. 15 августа 2019 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
О том, как в Польше героизириуют местный аналог бандеровщины.
Национальными героями Польши стали пособники нацистов и убийцы евреев
В Варшаве 11 августа под патронатом президента Польши Анджея Дуды состоялось торжественное празднование 75-летия образования Свентокшиской бригады — формирования, которое сотрудничало с гитлеровцами и принимало участие в убийствах евреев. Польша следует тем же курсом, что Украина и страны Прибалтики, где главными национальными героями постепенно становятся пособники нацистов и местные эсэсовцы. Мероприятие по случаю 75-летия образования Свентокшиской бригады широко освещалось в проправительственных и государственных медиа и собрало представительный состав участников, в числе которых были вице-спикер Сейма Малгожата Госевская, глава Института национальной памяти Ярослав Шарек, депутаты Сейма Анджей Меляк и Роберт Винницкий. Президент Анджей Дуда на торжествах не присутствовал, однако принял над ними почетное покровительство.
Согласно нынешнему официальному историческому нарративу, распространяемому правящей партией «Право и справедливость», Свентокшиская бригада воевала за свободу Родины и одинаково боролась как с нацистами, так и с коммунистами. Однако далеко не все в стране разделяют такую точку зрения, считая, что данное формирование запятнало себя сотрудничеством с гитлеровцами и принимало участие в убийствах евреев.
Чествование пособников нацистов и особенно почетный патронат над ним президента Дуды были неоднозначно восприняты в Польше и вызвали возмущение у части польского общества.
Так, главный раввин Польши Михаэль Шудрих отказался принять участие в церемонии, расценив приглашение не только как личное оскорбление, но и как осквернение «памяти всех польских граждан, погибших в борьбе с Германией».
Празднование 75-летия образования Свентокшиской бригады / Фото: static.prsa.pl
К Анджею Дуде обратились потомки офицеров Армии Крайовой, которые в своем письме напомнили о фактах коллаборационизма подразделения с немецкими оккупантами и выразили возмущение по поводу покровительства над торжествами со стороны польского президента. Отреагировала на решение Дуды и главная оппозиционная сила страны — «Гражданская коалиция». Лидер списка этой политической силы по Свентокшискому воеводству Бартоломей Сенкевич выступил с обращением к президенту:
«Свентокшиская земля была самым сильным источником партизанского сопротивления в Польше. Дикий парадокс, что сегодня к героям Армии Крайовой, воевавшим за свободу этой земли, приравнивается Свентокшиская бригада. Она действовала под патронажем гестаповца из Радома Пола Фукса, лечила своих раненых в немецких госпиталях, убивала поляков, которых считала конкурентами, и смогла уйти благодаря немцам», — заявил он.
Сенкевич также призвал Анджея Дуду отозвать решение о патронате и «встать на сторону героев, а не коллаборационистов».
А в день, когда проходили торжества, левые политики устроили небольшую пресс-конференцию под президентским дворцом в Варшаве.
«Свентокшиская бригада убивала поляков, евреев, мирных граждан. Это одна из причин, почему левые силы против Дня памяти проклятых солдат, и поэтому мы либо назовем этот праздник иначе, либо вообще ликвидируем его», — подчеркнула Анна-Мария Жуковская из Союза демократических левых сил. Она также вспомнила историю своей бабушки, в которую «стреляли гитлеровские коллаборационисты». «Окружение культом фашистских коллаборационистов из Свентокшиской бригады — плевок в лицо тем героям антифашистского подполья, которые воевали с гитлеровцами», — сказал Андиан Зандберг, член руководства партии «Левица Разем».
Годовщина образования Свентокшиской бригады не осталась незамеченной и в польских медиа. Так, в ряде либеральных и левых польских СМИ появились материалы, в которых дается критическая оценка деятельности этого подразделения. В частности, о его «боевом пути» на страницах популярного портала tvn24.pl рассказал журналист Мариуш Новик.
В начале автор приводит строки из рапорта руководства Келецкого округа Армии Крайовой за ноябрь 1944 года:
«Это подразделение, хорошо вооруженное и обученное. Проводит обучение и располагается почти на глазах у немцев, которые на него не нападают. Оно осуществляет акции, направленные против советских десантов, берлинговцев (солдат 1-й Пехотной дивизии генерала Берлинга сформированной в СССР — прим. RuBaltic.Ru), Армии Людовой и левых элементов (часто против Крестьянских батальонов). <…> В первые дни октября группа НВС (Национальные вооруженные силы, в состав которых входила Свентокшиская бригада — прим. RuBaltic.Ru) арестовала и привезла в село Беганув 40 мужчин, подозреваемых в коммунизме. Их подвергли допросам, часть расстреляли».
Свентокшиская бригада / Фото: tvn24.pl
Когда стала приближаться Красная Армия, бригада, опасаясь возмездия, вместе с нацистами решила уходить на запад. Журналист цитирует запись воспоминаний подполковника «Богуна»:
«На 15-й день текущего месяца большевистские танки атаковали нас с востока. Для спасения бригады я договорился с командованием немецких укреплений, чтобы нам было разрешено пройти через их линию на запад. Таким образом, мы вступили в состояние неведения боевых действий с немцами на неопределенный срок». По мере дальнейшего наступления советских войск бригада продолжала вместе с гитлеровцами отступать на запад и в результате оказалась в окрестностях Брно в Чехословакии.
Там, как отмечает Мариуш Новик, подразделение полностью было взято под опеку вермахта: при штабе появились немецкие связисты, а члены бригады стали получать немецкий армейский паек.
Помимо этого, нацисты стали готовить формирование для проведения диверсий в тылу Красной Армии. Журналист приводит информацию, опубликованную историком, а ныне сенатором Яном Жарином в «Бюллетене Института национальной памяти»:
«Вчера (28) как гром ударило нас сообщение, с молниеносной быстротой передаваемое из уст в уста, что мы возвращаемся обратно в Польшу, рассказал один из бойцов бригады. Каким образом? Так вот, фантастическим. Немцы предложили нам проект заброса нас в качестве парашютистов в тыл большевицкого фронта, чтобы устраивать большевикам диверсии. <…> Эту новость мы восприняли с энтузиазмом, хотя среди нас есть такие, которые бледнеют при мысли о прыжке с самолета. <…> Я полагаю, что если немцы смогут остановить большевистское нашествие, то эти планы осуществятся, и в скором времени мы снова окажемся на наших родных землях как маленькие диверсионные отряды».
Но Красная Армия наступала так быстро, что этим «грандиозным» планам не суждено было сбыться и Свентокшиская бригада отступила еще дальше на запад, где встретилась с американскими войсками.
Американцы посчитали ее за союзное соединение и даже доверили под контроль небольшую оккупационную зону в районе городе Пльзень. Однако здесь, как обращает внимание Мариуш Новак, через некоторое время разразился скандал.
На рубеже июля и августа 1945 года в британском журнале Daily Chronicle появилась статья под названием «Польские фашисты правят пятью чешскими деревнями», где напоминалось о сотрудничестве бригады с гитлеровцами.
«Хотя трудно в это поверить, 1,5 тысячи вооруженных поляков из пресловутой фашистской подпольной армии НВС фактически оккупируют пять деревень, населенных немцами в районе Бехмервальд, в 35 милях к западу от Пльзени», — говорилось в материале.Эффект от публикации оказался мгновенным — бригада тут же была расформирована и на этом завершила свой «боевой путь».
Впрочем, подобная точка зрения на деятельность Свентокшиской бригады сейчас в Польше полностью отметается проправительственными политиками и историками.
Приведенные факты трактуются исключительно как «коммунистическая пропаганда», а сотрудничество формирования с нацистами стыдливо именуется «тактическим взаимодействием».
Тем не менее в стране есть историки, которые совершенно не комплексуют по этому поводу и называют вещи своими именами. Так, Петр Зыхович, имеющий в стране репутацию скандального исторического публициста, дал интервью изданию Do Rzeczy, где подтвердил, что Свентокшиская бригада сотрудничала с нацистами:
«Однако могу сказать, что Свентокшиская бригада НВС была не единственным польским партизанским подразделением, которое сотрудничало с немцами. Было больше таких случаев. Например, на Виленщине и Новгрудщине (Гроднеской области — прим. RuBaltic.Ru), где поляки и немцы имели общего врага — большевистских партизан. Это был враг номер один. Несколько местных командиров АК заключили пакты о ненападении с местными немецкими командирами. Немцы поставляли оружие, а аковцы (члены АК — прим. RuBaltic.Ru) с его помощью уничтожали Советы. Самый громкий такой случай, конечно, Адольф Пильх "Гора" — "Долина". Этот офицер в 1944 году, в условиях, когда приближалась Красная Армия, собрал своих людей и, договорившись с немцами, ушел аж под Варшаву», — подчеркнул он.
Историк также подтверждает факты уничтожения Свентокшиской бригадой представителей коммунистического подполья:
«Да, это правда. НВС боролись с формированиями Армии Людовой. Но мне трудно понять, почему это расценивается как обвинение. Коммунисты хотели, чтобы Польша после войны потеряла независимость и была подчинена Советскому Союзу. Они были тогда представителями враждебной державы, врагами Польской Республики».
В то же время Зыхович поддержал решение Анджея Дуды о патронате над торжествами, заявив, что он предпочитает, чтобы президент «возлагал венки солдатам НВС, чем Народного Войска Польского».
Следует отметить, что нынешние польские власти неслучайно воздают почести немецким коллаборационистам из Свентокшиской бригады. В новой концепции истории, которую они усиленно продвигают, освобождение Польши Красной Армией было не освобождением, а новой оккупацией, и советский «оккупант» был ничем не лучше, а то и хуже немецкого.
Чествование «героев» из НВС, для которых Советы, а не нацисты были врагом номер один, полностью вписывается в этот исторический нарратив и позволяет сместить акценты. Ведь получается, что именно СССР, а не нацистская Германия был главным врагом Польши во Второй мировой войне.
В свою очередь, такая трактовка истории позволит поднять градус ненависти к России в польском обществе, что и является целью правящей партии «ПиС», паразитирующей на русофобии.
ествование «героев» из Свентокшиской бригады / Фото: Polska Times
В целом же Польша следует тем же курсом, что Украина и страны Прибалтики, где главными национальными героями постепенно становятся пособники нацистов и местные эсэсовцы.
В то же время в Польше есть настоящие герои — Войско Польское было крупнейшей регулярной силой иностранного государства, воевавшей против нацистской Германии вместе с Красной Армией, и польский флаг висел рядом с советским на Бранденбургских воротах в поверженном Берлине.
Однако в нынешней Польше предпочитают чествовать не победителей нацизма, а гитлеровских коллаборантов.
Сергей Широколобов
https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/20190814-natsionalnymi-geroyami-polshi-stali-posobniki-natsistov-i-ubiytsy-evreev/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5207547.html
Пшеки не меняются. Спеси много а мозги у курей забрали.