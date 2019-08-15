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Москва может запретить экспорт леса в Китай

06:59. 15 августа 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:
Москва может запретить экспорт леса в Китай | Русская весна

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа и он лично попросил их правоохранительные органы подключиться к решению проблемы «черных лесорубов».

«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», — сказал Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Он отметил, что предлагает Китаю совместно с Россией на ее территории вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

Кроме того, глава ведомства рассказал, какие меры предпринимает Минприроды для уменьшения масштабов и количества природных пожаров в России.

«Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение — квадрокоптеры», — добавил Кобылкин.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1565841585

Метки: Новости

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