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Культурно развивающий проект Ноосфера Верещагин О Н Третий рейх против СССР Танковая дуэль

19:02. 15 августа 2019 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AUxEEm9cCtg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5289 883
    ХОХОЛ 15 августа 2019 в 19:33

    Советские танки были ЛУЧШИМИ во всех ситуациях кроме БОЯ.
    И дешевле и надёжнее и проще и прохожимость лучше и дизельные в отличии от немецких бензиновых.
    КРАСАВЦЫ.
    Но в бою как с саперной лопаткой против пулемёта.
    Они немецкие танки своей пушечкой не могли даже повредить.
    И немцы советскик таки лупили пока снаряды не заканчивались.
    Легко и безнаказанно и потери советских в 20!!!!!!!!!!! раз больше
    Но это один недостаток.
    Во всех других моментах советские лучше и нет смысла обсуждать

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