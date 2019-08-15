Культурно развивающий проект Ноосфера Верещагин О Н Третий рейх против СССР Танковая дуэль

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AUxEEm9cCtg
Советские танки были ЛУЧШИМИ во всех ситуациях кроме БОЯ.
И дешевле и надёжнее и проще и прохожимость лучше и дизельные в отличии от немецких бензиновых.
КРАСАВЦЫ.
Но в бою как с саперной лопаткой против пулемёта.
Они немецкие танки своей пушечкой не могли даже повредить.
И немцы советскик таки лупили пока снаряды не заканчивались.
Легко и безнаказанно и потери советских в 20!!!!!!!!!!! раз больше
Но это один недостаток.
Во всех других моментах советские лучше и нет смысла обсуждать
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Комментарий
Если человек имеет сильную волю, у него есть человеческое крыло, равнодействующее с крылом божественным, и он летит. Если же воля не развита, то он хочет взлететь, но вместо этого летит кувырком.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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Советские танки были ЛУЧШИМИ во всех ситуациях кроме БОЯ.
И дешевле и надёжнее и проще и прохожимость лучше и дизельные в отличии от немецких бензиновых.
КРАСАВЦЫ.
Но в бою как с саперной лопаткой против пулемёта.
Они немецкие танки своей пушечкой не могли даже повредить.
И немцы советскик таки лупили пока снаряды не заканчивались.
Легко и безнаказанно и потери советских в 20!!!!!!!!!!! раз больше
Но это один недостаток.
Во всех других моментах советские лучше и нет смысла обсуждать