Как «Газпром» и его таинственные партнеры рвутся к триллионам ФНБ

Главная тема для споров в правительстве на ближайшие полгода — как правильно потратить накопленные в ФНБ нефтегазовые доходы, чтобы экономика пошла в рост. Вариантов и желающих добраться до триллионов ФНБ много. Но, как выяснил The Bell, первый претендент на госфинансирование уже фактически определился — это проект «Газпрома» и партнера Аркадия Ротенберга. Ему предлагается присвоить статус проекта общегосударственного значения и начать финансировать из бюджета еще до того, как ФНБ будет распечатан.

По закону деньги из ФНБ можно начинать тратить после того, как его ликвидная часть превысит 7% ВВП. Минфин рассчитывает, что это произойдет уже к концу 2019 года. Сейчас чиновники спорят — как правильно распорядиться деньгами. Всего в ФНБ по состоянию на июль было почти 7,9 трлн рублей (это 7,2% ВВП), а ликвидная часть выросла до 5,7% ВВП.

Вариантов потратить излишки (сколько именно — пока не решено) несколько: Минфин считает, что нужно определить критерии отбора российских проектов и давать деньги тем, кто им соответствует. Минэкономразвития предлагает поддержать экспорт льготами для покупателей российской продукции. А ЦБ предлагает ничего не тратить, подняв порог в 7% ВВП.

Но, пока чиновники спорят, один проект рассчитывает добраться до бюджетных средств первым и еще раньше, чем ФНБ будет распечатан. Это гигантская стройка «Газпрома» и его таинственных партнеров по возведению в Усть-Луге завода по производству СПГ и газохимического комплекса. Ее стоимость оценивается в 2,3 трлн рублей, то есть в треть от всего ФНБ.

Только на первом этапе — для подготовки технической документации — расходы оценены в 150 млрд рублей. Где их взять, уже придумали. Как выяснил The Bell, обсуждается вариант, что госкорпорация ВЭБ.РФ выделит эти средства в виде пятилетних бридж-кредитов из размещенных у себя на депозитах средств Федерального казначейства (деньги бюджета разместят по ставке, равной ключевой ставке ЦБ, уменьшенной на 0,5%).

Гасить бридж-кредиты (по ставке, равной ставке по депозитам казначейства, увеличенной на 1%) предполагается средствами все того же ВЭБа, который предоставит их операторам проекта в виде долгосрочных кредитов. Сам ВЭБ рассчитывает получить их как раз из ФНБ либо в виде субсидии федерального бюджета в свой капитал.

Максимальная доля участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта на начальном этапе может составить около 164 млрд рублей. Оператором проекта по переработке газа и завода СПГ будет ООО «РусХимАльянс». Оператором газохимического комплекса — ООО «Балтийский химический комплекс».

Решение о предоставлении бридж-кредитов уже одобрены правлением ВЭБа (The Bell изучил соответствующие материалы, их подлинность подтвердили четыре источника, в том числе два федеральных чиновника). Теперь его предстоит вынести на рассмотрение наблюдательного совета во главе с Дмитрием Медведевым.

Самому проекту глава «Газпрома» Алексей Миллер в письме на имя Медведева уже предложил придать статус общегосударственного значения. Это значит, что помимо госфинансирования он претендует на освобождение от таможенных платежей и налоговые льготы. Но самое главное в этом статусе: «все риски по проекту в таком случае берет на себя государство», поясняет в разговоре с The Bell федеральный чиновник.

Чем еще интересен этот проект, кроме размера инвестиций? Тем, что мы не до конца понимаем, кто в нем участвует. Изначально речь шла только о строительстве завода по производству СПГ, а партнером «Газпрома» выступала Royal Dutch Shell. Но в апреле европейцы неожиданно вышли из проекта, объяснив это тем, что «Газпром» решил одновременно строить еще и газохимический комплекс, а они так не договаривались.

Новым партнером «Газпрома» стала не особо известная до тех пор компания «Русгаздобыча». Она на 100% принадлежит фирме, которую в августе 2016 года создали Аркадий Ротенберг и председатель совета директоров его СМП Банка Артем Оболенский. Теперь фирма на 51% принадлежит все тому же Оболенскому, а оставшийся пакет упакован в ПИФы под управлением Газпромбанка. Представитель Ротенберга утверждает, что находящийся под санкциями США бизнесмен ко всем этим компаниям отношения не имеет. «Газпром» ничего не комментирует.

Спор о средствах ФНБ имеет принципиальное значение: есть много сторонников идеи, что госденьгами гораздо лучше распорядился бы частный бизнес и пользы для экономики было бы больше. Такое мнение высказал недавно глава «Открытия» Михаил Задорнов, о том же говорил в интервью The Bell девелопер Арас Агаларов. Глава самого ВЭБа Игорь Шувалов параллельно лоббирует идею о том, чтобы выделить деньги ФНБ на благоустройство сотни российских городов. Но описанная выше схема доказывает, что по-настоящему большие куски снова получат близкие к Кремлю госкапиталисты.

Источник: https://thebell.io/kak-gazprom-i-ego-tainstvennye-partnery-rvutsya-k-trillionam-fnb-zapret-na-starye-mashiny-i-uroki-truda-ot-billa-gejtsa/?utm_referrer=httpszen.yandex.com