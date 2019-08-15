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Главный аргумент с пенсионным возрастом – ложь?

13:41. 15 августа 2019 Просмотров - 460 6 коммент. Опубликовал:

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Политолог задал неудобный вопрос Медведеву о четырехдневной рабочей неделе

Политолог задал неудобный вопрос Медведеву о четырехдневной рабочей неделе. Фактически Руслан Осташко подвел нас к мысли, что главный аргумент с пенсионным возрастом - ложь.

Политолог Руслан Осташко на личной странице в социальной сети Twitter задал, прямо скажем, неудобный вопрос о четырехдневной рабочей неделе - инициативе, исходившей от премьер-министра России Дмитрия Медведева и получившей одобрение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР). 

"Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд проект перехода на четырехдневную рабочую неделю. Ранее об этом же говорил Медведев, - напоминает Осташко. - Якобы технологии позволяют и все такое... Нафига тогда было тогда заставлять людей работать до пенсии на 5 лет дольше?!"

 
 

Фактически Осташко подводит нас к мысли, что главный аргумент об увеличении пенсионного возраста - ложь. Мол, работать некому, а значит, надо ужаться. Так теперь получается, что работать не некому, а некогда?

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ут стоит добавить, что жители России в соцсетях также с недоумением отнеслись к инициативе. Общие настроения можно сравнить с несколько измененными словами песни группы "Несчастный случай", где каникулы в вечном угаре у нас "с первого и по 13-е", только комментаторы пошли дальше: почему не ввести месяц каникул, на весь январь, то есть "с первого и по тридцать первое. Е!"

"Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Их поддержал весёлый Медведев. При массовой безработице и бесконечной дурости власть захвативших - это выход. А Медведев кричит - за такой рабочей неделей будущее. То есть будущее за безработицей и развалом", - пишет vladimirbazueff.

"Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней. И так никто не работает толком. Надо еще новогодние каникулы на весь январь сделать, тогда заживем", - добавляет leonidi1861.

Есть и те, кто считает, что предложение не поддержат в любом случае:

"Кто видел эти независимые профсоюзы, т. е. от них ничего не зависит. Созданные чиновниками, набравшими себе акций при приватизации. Конечно, им скучно сидеть в кабинетах 5 дней и в очередной раз лизнуть зад руководству страны", - пишет doralex61. 
Как бы там ни было, пока речь идет лишь об инициативе.

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Источник: https://tsargrad.tv/news/glavnyj-argument-s-pensionnym-vozrastom-lozh-politolog-zadal-neudobnyj-vopros-medvedevu-o-chetyrehdnevnoj-rabochej-nedele_212497

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10986 6488
    Maleos 15 августа 2019 в 14:06

    Да, ладно, что мы от него хотим?.. Осташко обычный дебил, которых в России “основная масса”, и рассуждает как дебил. Ну, не понимает, что Медведев обязан исполнять указания пиндоначальства. Понимал бы, спасибо Медведеву бы сказал, что плохо исполняет, а то бы не то что возраст подняли, а и ваще без зарплаты бы оставили, и хрен бы рот открыл…

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    -1
  • 23113 11783
    Ursus 15 августа 2019 в 14:53

    каждый сам может прикинуть где правда и где ложь. 22% отчисления от зарплаты в ПФР.

    Возьмем чела со средней зарплатой в 36000 (по росстату). За 35 лет стажа у него или у нее должно быть за 3 млн. рупий в ПФР. Плюс проценты. Будут там эти бабки? Сомнения.

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    -1
  • 5 5
    Игорь 15 августа 2019 в 15:56

    Смысл данного заявления в том, чтобы явно показать, что в правительстве работают Дураки с большой буквы, а Президент их назначил и им верит. Следовательно Президент Дурак и неадекватен. Идет полная дискредитация Президента любой ценой. Не стесняются никаких аргументов аже самых глупых. Вот такая идет игра, где все средства хороши. Народ должен это все понимать и поддерживать Президента, которого подставляют.

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    1
    • 5275 881
      ХОХОЛИгорь 15 августа 2019 в 16:13

      Да президенту остался последний срок.
      И если Америка ему не “поможет” врядли он останется а возможно и как Бай-Назар сам уйдёт раньше.
      Но если “поможет” и мировая экономика рухнет и начнётся ралли в ручном режиме то может и остаться.
      Все эти шавки вообще не при чём.
      Моська лает слон идёт.
      А население будет сидеть тихо-тихо как в-на Украине если ему НЕ ПЛАТИТЬ за скакуасию.
      Там как платить прекратили и Майданить резко некому.

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  • 5275 881
    ХОХОЛ 15 августа 2019 в 15:58

    Осташко дятел.
    Ибо никто не заставляет.
    И сразу фраза дурачка звучит иначе.
    -Нафига работать до пенсии на пять лет дольше?
    И правильно.
    Не хочешь не работай. И вообще можно работать 4 дня в недлелю.
    НЕ ЗАПРЕЩЕНО,
    Балерины и футбольсты на пенсию выходят в 35.
    И ты Осташко тоже можешь
    НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

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