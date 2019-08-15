Политолог задал неудобный вопрос Медведеву о четырехдневной рабочей неделе. Фактически Руслан Осташко подвел нас к мысли, что главный аргумент с пенсионным возрастом - ложь.

Политолог Руслан Осташко на личной странице в социальной сети Twitter задал, прямо скажем, неудобный вопрос о четырехдневной рабочей неделе - инициативе, исходившей от премьер-министра России Дмитрия Медведева и получившей одобрение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).

"Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд проект перехода на четырехдневную рабочую неделю. Ранее об этом же говорил Медведев, - напоминает Осташко. - Якобы технологии позволяют и все такое... Нафига тогда было тогда заставлять людей работать до пенсии на 5 лет дольше?!"

Фактически Осташко подводит нас к мысли, что главный аргумент об увеличении пенсионного возраста - ложь. Мол, работать некому, а значит, надо ужаться. Так теперь получается, что работать не некому, а некогда?

ут стоит добавить, что жители России в соцсетях также с недоумением отнеслись к инициативе. Общие настроения можно сравнить с несколько измененными словами песни группы "Несчастный случай", где каникулы в вечном угаре у нас "с первого и по 13-е", только комментаторы пошли дальше: почему не ввести месяц каникул, на весь январь, то есть "с первого и по тридцать первое. Е!"

"Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Их поддержал весёлый Медведев. При массовой безработице и бесконечной дурости власть захвативших - это выход. А Медведев кричит - за такой рабочей неделей будущее. То есть будущее за безработицей и развалом", - пишет vladimirbazueff.

"Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней. И так никто не работает толком. Надо еще новогодние каникулы на весь январь сделать, тогда заживем", - добавляет leonidi1861.

Есть и те, кто считает, что предложение не поддержат в любом случае:

"Кто видел эти независимые профсоюзы, т. е. от них ничего не зависит. Созданные чиновниками, набравшими себе акций при приватизации. Конечно, им скучно сидеть в кабинетах 5 дней и в очередной раз лизнуть зад руководству страны", - пишет doralex61.

Как бы там ни было, пока речь идет лишь об инициативе.