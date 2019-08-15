Главный аргумент с пенсионным возрастом – ложь?
Политолог задал неудобный вопрос Медведеву о четырехдневной рабочей неделе
Политолог задал неудобный вопрос Медведеву о четырехдневной рабочей неделе. Фактически Руслан Осташко подвел нас к мысли, что главный аргумент с пенсионным возрастом - ложь.
Политолог Руслан Осташко на личной странице в социальной сети Twitter задал, прямо скажем, неудобный вопрос о четырехдневной рабочей неделе - инициативе, исходившей от премьер-министра России Дмитрия Медведева и получившей одобрение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).
"Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд проект перехода на четырехдневную рабочую неделю. Ранее об этом же говорил Медведев, - напоминает Осташко. - Якобы технологии позволяют и все такое... Нафига тогда было тогда заставлять людей работать до пенсии на 5 лет дольше?!"
Фактически Осташко подводит нас к мысли, что главный аргумент об увеличении пенсионного возраста - ложь. Мол, работать некому, а значит, надо ужаться. Так теперь получается, что работать не некому, а некогда?
ут стоит добавить, что жители России в соцсетях также с недоумением отнеслись к инициативе. Общие настроения можно сравнить с несколько измененными словами песни группы "Несчастный случай", где каникулы в вечном угаре у нас "с первого и по 13-е", только комментаторы пошли дальше: почему не ввести месяц каникул, на весь январь, то есть "с первого и по тридцать первое. Е!"
"Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Их поддержал весёлый Медведев. При массовой безработице и бесконечной дурости власть захвативших - это выход. А Медведев кричит - за такой рабочей неделей будущее. То есть будущее за безработицей и развалом", - пишет vladimirbazueff.
"Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней. И так никто не работает толком. Надо еще новогодние каникулы на весь январь сделать, тогда заживем", - добавляет leonidi1861.
Есть и те, кто считает, что предложение не поддержат в любом случае:
"Кто видел эти независимые профсоюзы, т. е. от них ничего не зависит. Созданные чиновниками, набравшими себе акций при приватизации. Конечно, им скучно сидеть в кабинетах 5 дней и в очередной раз лизнуть зад руководству страны", - пишет doralex61.
Как бы там ни было, пока речь идет лишь об инициативе.
Источник: https://tsargrad.tv/news/glavnyj-argument-s-pensionnym-vozrastom-lozh-politolog-zadal-neudobnyj-vopros-medvedevu-o-chetyrehdnevnoj-rabochej-nedele_212497
Да, ладно, что мы от него хотим?.. Осташко обычный дебил, которых в России “основная масса”, и рассуждает как дебил. Ну, не понимает, что Медведев обязан исполнять указания пиндоначальства. Понимал бы, спасибо Медведеву бы сказал, что плохо исполняет, а то бы не то что возраст подняли, а и ваще без зарплаты бы оставили, и хрен бы рот открыл…
Осташко и Поклонская два укроподарочка из Крыма.
Ваши ребята.
каждый сам может прикинуть где правда и где ложь. 22% отчисления от зарплаты в ПФР.
Возьмем чела со средней зарплатой в 36000 (по росстату). За 35 лет стажа у него или у нее должно быть за 3 млн. рупий в ПФР. Плюс проценты. Будут там эти бабки? Сомнения.
Смысл данного заявления в том, чтобы явно показать, что в правительстве работают Дураки с большой буквы, а Президент их назначил и им верит. Следовательно Президент Дурак и неадекватен. Идет полная дискредитация Президента любой ценой. Не стесняются никаких аргументов аже самых глупых. Вот такая идет игра, где все средства хороши. Народ должен это все понимать и поддерживать Президента, которого подставляют.
Да президенту остался последний срок.
И если Америка ему не “поможет” врядли он останется а возможно и как Бай-Назар сам уйдёт раньше.
Но если “поможет” и мировая экономика рухнет и начнётся ралли в ручном режиме то может и остаться.
Все эти шавки вообще не при чём.
Моська лает слон идёт.
А население будет сидеть тихо-тихо как в-на Украине если ему НЕ ПЛАТИТЬ за скакуасию.
Там как платить прекратили и Майданить резко некому.
Осташко дятел.
Ибо никто не заставляет.
И сразу фраза дурачка звучит иначе.
-Нафига работать до пенсии на пять лет дольше?
И правильно.
Не хочешь не работай. И вообще можно работать 4 дня в недлелю.
НЕ ЗАПРЕЩЕНО,
Балерины и футбольсты на пенсию выходят в 35.
И ты Осташко тоже можешь
НЕ ЗАПРЕЩЕНО.