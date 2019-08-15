Фёдор Конюхов. Мировой океан и Антарктида хранят тайны

Великий путешественник Фёдор Конюхов рассказывает о встречах в океане и святых, исследованиях в Антарктиде и торможении полётов на Луну и Марс, и о многом другом.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9vQELTaNNuo